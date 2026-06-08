Tóm gọn Angelina Jolie và con trai nuôi gốc Việt trên sân pickleball, Pax Thiên hiện thế nào sau tin đột ngột qua đời?

Ngày 8/6, tờ Daily Mail đưa tin Angelina Jolie và con trai nuôi gốc Việt Pax Thiên gây chú ý xuất hiện tại Support+Feed Pickleball Invitational and Game Night. Minh tinh hàng đầu đã tạm gác lại hào quang thảm đỏ để cầm vợt pickleball, cùng Pax Thiên thi đấu với các nghệ sĩ như Mel C, Kristen Bell, Dax Shepard... để gây quỹ chống biến đổi khí hậu và tình trạng mất an ninh lương thực.

Xuất hiện trên sân pickleball, Angelina Jolie diện áo hai dây cùng quần dài, đội mũ rộng vành, đeo kính đen. Trong khi đó, Pax Thiên lại gây ấn tượng với hình ảnh năng động, khỏe khoắn và đầy nhiệt huyết khi tham gia các trận đấu. Sự xuất hiện của Pax Thiên tại sự kiện thể thao gây quỹ từ thiện một lần nữa chứng minh tin đồn anh qua đời là sai sự thật. Hình ảnh Pax Thiên chơi pickleball cũng khiến công chúng an tâm về tình trạng sức khỏe của anh hậu chấn thương nặng vì tai nạn xe.

Pax Thiên tham gia thi đấu pickleball cùng mẹ Angelina Jolie. Hình ảnh anh khỏe khoắn chơi thể thao khiến công chúng an tâm về tình trạng sức khỏe của Pax Thiên sau khi vướng tin đồn qua đời vì ung thư và hậu chấn thương nặng vì tai nạn xe. Ảnh: Getty Images.

“Nhất cử nhất động” từ Pax Thiên trong suốt 2 tuần qua đã liên tục lọt vào tầm ngắm của công chúng âu cũng là bởi vào hôm 18/5, trên mạng bất ngờ rộ lên tin đồn anh đột ngột qua đời do mắc bạo bệnh. Vào thời điểm đó, 1 trang Facebook có hơn 41.000 lượt theo dõi về Angelina Jolie gây xôn xao khi đăng tải thông tin Pax Thiên đã qua đời sau thời gian chống chọi bệnh ung thư. Trang này cho biết Angelina Jolie đã vô cùng suy sụp, đau đớn tột độ trước sự ra đi của con trai nuôi gốc Việt và còn có dòng trạng thái: “Con trai yêu của mẹ, ánh mặt trời của mẹ. Con đã dạy mẹ hiểu thế nào là tình yêu. Mẹ sẽ giữ con trong trái tim mình”.

Tuy nhiên, ngay vào lúc đó, người hâm mộ Angelina Jolie đã bác bỏ, cho biết đây tin đồn vô căn cứ, sai sự thật. Vào trang cá nhân của Angelina Jolie hoàn toàn không thấy dòng trạng thái đau buồn nào của nữ diễn viên xoay quanh tin Pax Thiên qua đời. Ngoài ra, truyền thông Mỹ cũng không đăng tải bất kỳ bài báo nào về việc Pax Thiên mất, hay chuyện anh mắc bệnh ung thư.

Chưa kể, netizen còn phát hiện trang Facebook nói trên thường xuyên sử dụng hình ảnh cắt ghép hoặc AI, đăng tải các nội dung giật gân, sai sự thật liên quan đến Angelina Jolie và gia đình cô để câu tương tác, như tin nữ diễn viên này từng nhập viện với nhiều vết thương trên người. Hơn nữa, Pax Thiên đã xuất hiện ngay sau tin đồn qua đời với trạng thái hồng hào, hoàn toàn khỏe mạnh. Nói tóm lại, thông tin con trai nuôi gốc Việt của Angelina Jolie qua đời thực chất là tin đồn sai sự thật, bịa đặt ra để câu tương tác.

Xuất hiện tin đồn Pax Thiên qua đời trên MXH. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, danh tình phát hiện đây là tin giả. Ảnh: Getty Images.

Pax Thiên tên thật Nguyễn Quang Sáng, sinh ngày 29/11/2003, được Angelina Jolie - Brad Pitt nhận nuôi từ một trại trẻ mồ côi ở Việt Nam vào năm 2007. Thời điểm nhận nuôi Pax Thiên, Angelina Jolie và Brad Pitt cũng đã nhận nuôi Maddox và Zahara. Sau khi bố mẹ nuôi ly hôn, Pax Thiên sống với Angelina Jolie. Mối quan giữa Pax Thiên và Brad Pitt được cho biết rất căng thẳng. Cả 2 đã không nói chuyện từ năm 2016.

Pax Thiên cũng chính là nhân tố khiến Brad Pitt suy sụp và quyết định từ bỏ dừng tranh chấp quyền nuôi con với vợ cũ Angelina Jolie. Nguyên nhân là Pax Thiên từng công khai chỉ trích Brad Pitt bằng lời lẽ nặng nề vào Ngày của Cha năm 2020: “Chúc mừng ngày của cha. Hết lần này đến lần khác, cha chỉ chứng minh mình là người bố tồi tệ và đáng khinh. Cha biến cuộc sống của mẹ, các em anh thành địa ngục và sự thật tồi tệ về sẽ được đưa ra ánh sáng”. Pax Thiên thậm chí còn gọi cha là “kẻ khốn đẳng cấp thế giới”. Thái độ của anh khiến Brad Pitt bị tổn thương.

Sau khi trưởng thành, Pax Thiên không học đại học và hiện làm họa sĩ game với bút danh Embtto. Bên cạnh công việc họa sĩ, anh còn làm trợ lý, hỗ trợ người mẹ minh tinh điều hành hãng thời trang Atelier Jolie.

Xuất hiện tin đồn Pax Thiên qua đời trên MXH. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, danh tình phát hiện đây là tin giả. Ảnh: X.

Sau khi cha mẹ nuôi ly hôn, Pax Thiên chọn đứng về phía Angelina Jolie, từ mặt Brad Pitt. Ảnh: X.

Nguồn: Daily Mail