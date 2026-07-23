Khó rời mắt khỏi Phương Oanh

Sau khi kết hôn và trở thành mẹ của hai bé sinh đôi, Phương Oanh không còn xuất hiện dày đặc trong các hoạt động giải trí như trước. Thay vào đó, nữ diễn viên dành nhiều thời gian cho gia đình và chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội.

Mới đây, Phương Oanh đăng tải đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc ngồi thư giãn tại một quán cà phê. Không cần trang điểm cầu kỳ, nữ diễn viên vẫn gây ấn tượng với làn da căng bóng, gương mặt thanh tú cùng thần thái nhẹ nhàng. Hình ảnh cận mặt của cô nhanh chóng nhận về nhiều lời khen từ cư dân mạng, nhiều người nhận xét nhan sắc của Phương Oanh sau khi sinh con ngày càng mặn mà và cuốn hút.

Không ít khán giả cho rằng việc cân bằng giữa cuộc sống gia đình và chăm sóc bản thân đã giúp nữ diễn viên giữ được phong độ nhan sắc. Dưới phần bình luận, nhiều người để lại những lời khen ngợi cho vẻ ngoài của Phương Oanh.

Nhan sắc của Phương Oanh được khen ngợi thăng hạng sau khi sinh con. Ảnh: FBNV

Nữ diễn viên hiện tại dành nhiều thời gian cho gia đình và chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV

Phương Oanh sinh năm 1989, được biết đến qua nhiều bộ phim truyền hình như Quỳnh búp bê, Ngược chiều nước mắt, Lặng yên dưới vực sâu và đặc biệt là Hương vị tình thân. Sau khi kết hôn với doanh nhân Shark Bình vào năm 2023, cô tạm gác nhiều hoạt động nghệ thuật để tập trung vun vén tổ ấm.

Tháng 5/2024, Phương Oanh sinh cặp song sinh một trai, một gái. Từ khi làm mẹ, nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc chăm con, cuộc sống gia đình và hành trình lấy lại vóc dáng sau sinh. Bên cạnh đó, cô vẫn duy trì việc tập luyện và chăm sóc bản thân, nhờ đó nhiều lần được khen ngày càng nhuận sắc.

Sau khi kết hôn với doanh nhân Shark Bình vào năm 2023, cô tạm gác nhiều hoạt động nghệ thuật để tập trung vun vén tổ ấm. Ảnh: FBNV

Tháng 5/2024, Phương Oanh sinh cặp song sinh một trai, một gái. Ảnh: FBNV

Đầu năm nay, khi ông xã là Shark Bình vướng những ồn ào liên quan đến hoạt động kinh doanh, nữ diễn viên cũng gần như ở ẩn, hạn chế chia sẻ trên mạng xã hội và ít xuất hiện trước công chúng. Vừa qua, cô mới xuất hiện trở lại và bắt đầu đăng tải video nấu ăn, chăm sóc con.

Hiện tại, Phương Oanh chưa thông báo kế hoạch trở lại màn ảnh. Tuy nhiên, mỗi lần xuất hiện trên mạng xã hội, nữ diễn viên vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Nữ diễn viên từng chia sẻ về chuyện chăm con: "Tuổi lên 2 của các con, tôi gọi là cơn bão nhỏ đáng yêu, đây là lúc các con có cảm xúc riêng, muốn được làm mọi thứ nhưng chưa biết diễn đạt thế nào thế nên bên cạnh những lúc đáng yêu sẽ có những lúc khủng hoảng đến và đi bất ngờ. Những lúc như thế, tôi sẽ hít một hơi thật sâu, bình tĩnh để kiên nhẫn cùng con xử lý. Khủng hoảng tuổi lên 2 không chỉ của các con mà còn là cách để bố mẹ học bình tĩnh, tôi cũng đang học cách trưởng thành cùng con".