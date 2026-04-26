Đòi ly hôn, chồng nói "không ai chịu nổi em đâu", tôi nên rời đi hay ở lại để chứng minh?

HỎI: (Tâm sự của chị M.T, 35 tuổi ở Hà Nội)

Chị H thân mến,

Tôi đã suy nghĩ rất lâu trước khi viết những dòng này, vì chính tôi cũng không chắc mình đang quá nhạy cảm hay đã thực sự đi đến giới hạn.

Tôi và chồng kết hôn được 6 năm, có một con nhỏ. Những năm đầu, mọi thứ khá ổn, nhưng càng về sau, tôi càng cảm thấy mình không được tôn trọng trong chính cuộc hôn nhân của mình.

Chồng tôi không phải người vô trách nhiệm, anh vẫn đi làm, vẫn có thu nhập. Nhưng cách anh nói chuyện với tôi ngày càng khiến tôi mệt mỏi. Mỗi lần xảy ra mâu thuẫn, thay vì tìm cách giải quyết, anh thường hạ thấp tôi bằng lời nói.

Gần đây nhất, khi tôi đề cập đến chuyện ly hôn sau một cuộc cãi vã lớn, anh nhìn thẳng vào tôi và nói: "Em đi rồi sẽ không ai chịu được em đâu".

Câu nói đó khiến tôi im lặng. Không phải vì tôi không có gì để đáp lại, mà vì tôi nhận ra mình đang bị đặt vào một vị trí rất kỳ lạ: như thể tôi là người có vấn đề, và việc anh ở lại với tôi là một sự "chịu đựng".

Từ đó đến nay, câu nói ấy cứ lặp lại trong đầu tôi. Tôi bắt đầu tự nghi ngờ chính mình: Liệu tôi có thực sự khó sống như anh nói không? Liệu tôi có đang đòi hỏi quá nhiều? Hay đây chỉ là cách anh giữ tôi lại trong cuộc hôn nhân này?

Tôi muốn ly hôn, nhưng mỗi lần nghĩ đến câu nói đó, tôi lại chùn bước, không phải vì tôi tin hoàn toàn, mà vì tôi sợ… biết đâu anh nói đúng.

Tôi không biết nên nhìn nhận câu chuyện này thế nào cho tỉnh táo. Liệu tôi đang quá nhạy cảm, hay tôi đang bị thao túng mà không nhận ra?

CHỊ H TRẢ LỜI:

Chào bạn, điều bạn đang trải qua không phải là một mâu thuẫn thông thường, mà là một dạng áp lực tâm lý tinh vi, thường xuất hiện trong những mối quan hệ mà một bên dần mất đi sự tôn trọng dành cho bên còn lại.

Câu nói "Em đi rồi sẽ không ai chịu được em đâu" không đơn thuần là một lời nóng giận. Nó mang tính định nghĩa lại giá trị của bạn, đặt bạn vào vị thế thấp hơn, khiến bạn nghi ngờ chính mình. Khi một người bắt đầu tin rằng mình "khó sống", "không ai cần", họ sẽ dễ chấp nhận ở lại trong một mối quan hệ không còn lành mạnh.

Đây là một cơ chế tâm lý khá phổ biến: Không cần kiểm soát bằng hành động, mà kiểm soát bằng niềm tin mà đối phương tự hình thành về chính họ.

Điều quan trọng bạn cần làm lúc này là tách bạch hai việc:

Một là , đánh giá lại bản thân một cách độc lập, không thông qua lời nhận xét của chồng.

Hai là , nhìn vào cách anh ấy giao tiếp với bạn như một dấu hiệu của mối quan hệ, chứ không phải là "sự thật" về con người bạn.

Một cuộc hôn nhân lành mạnh có thể có tranh cãi, nhưng không vận hành bằng cách làm đối phương cảm thấy mình kém giá trị. Khi sự tôn trọng không còn, mọi nỗ lực giữ gìn chỉ mang tính kéo dài.

Việc bạn chùn bước không phải vì bạn yếu đuối, mà vì bạn đang bị đặt vào trạng thái nghi ngờ chính mình. Và khi một người không còn chắc chắn về giá trị của bản thân, họ sẽ rất khó đưa ra quyết định dứt khoát.

Ở thời điểm này, thay vì hỏi "mình có sai không", bạn nên tự hỏi một câu khác rõ ràng hơn: Nếu tiếp tục ở lại, điều gì sẽ thay đổi?

Nếu câu trả lời là không có gì thay đổi ngoài việc bạn tiếp tục phải nghe những lời như vậy, thì việc ở lại không còn là chịu đựng vì gia đình, mà là chấp nhận một cách đối xử không phù hợp với giá trị của mình.

Bạn không cần phải chứng minh với chồng rằng mình "sẽ được người khác chấp nhận".

Điều cần thiết hơn là bạn tự xác định mình có chấp nhận cách mình đang bị đối xử hay không.

Một quyết định đúng không phải là quyết định làm hài lòng người khác, mà là quyết định giúp bạn không đánh mất chính mình trong quá trình sống chung với một người khác. Chúc bạn mạnh mẽ!