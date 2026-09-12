TGĐ doanh nghiệp gần 8.000 tỷ vẫn tự đi đón con, đưa vợ đi chơi, netizen réo nhau: "Mấy ông lương 5 triệu mà suốt ngày kêu bận vào xem nhé"

Nguyễn Quốc Cường (Cường Đô La) vốn được biết đến với hình ảnh doanh nhân giàu có, mê siêu xe. Thế nhưng trên trang cá nhân, anh lại thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc rất đời thường: Sáng tranh thủ họp để chiều kịp về đón con, cuối tuần đưa vợ đi chơi, trực tiếp chăm sóc và dành thời gian cho các con.

Sự tương phản này khiến dân mạng bật cười: Có người làm CEO vẫn sắp xếp được thời gian cho gia đình, trong khi không ít người chẳng phải "ông nọ bà kia" lại thường xuyên than bận khi vợ nhờ trông con, đón con hay phụ việc nhà.

Doanh nhân nghìn tỷ vẫn hứa đón con sau giờ học, đưa vợ đi chơi cuối tuần

Mới đây, Nguyễn Quốc Cường tiếp tục chia sẻ những hình ảnh rất quen thuộc trên trang cá nhân. Một bài đăng cho thấy anh tranh thủ thời gian để đón hai con sau giờ học, kèm lời chia sẻ khá giản dị: "Hôm nay hứa đón 2 doe sau tan học, nên sáng cố gắng họp thật nhanh để kịp về đón 2 doe .. May là kịp giờ".

Trong những bức ảnh được chia sẻ, Cường Đô La xuất hiện với trang phục đời thường, vừa bế con trai vừa đồng hành cùng con gái. Không có hình ảnh của những chiếc siêu xe nổi tiếng gắn với tên tuổi anh, cũng chẳng phải một sự kiện sang trọng hay cuộc gặp gỡ doanh nhân. Chỉ là một ông bố đưa hai đứa trẻ đi chơi sau giờ học.

Ảnh chụp màn hình

Thế nhưng chính những khoảnh khắc tưởng như chẳng có gì đặc biệt ấy lại khiến nhiều người chú ý. Bởi ở phía sau hình ảnh một ông bố đang bế con là một người đang giữ vị trí Tổng Giám đốc kiêm thành viên HĐQT Quốc Cường Gia Lai. Theo thông tin tài chính được công bố, tổng tài sản của Quốc Cường Gia Lai tại ngày 30/6/2026 đạt khoảng 7.938 tỷ đồng.

Đáng chú ý, mức thu nhập của Nguyễn Quốc Cường tại QCG lại không phải con số khiến người ta liên tưởng ngay đến một doanh nhân giàu có. Trong nửa đầu năm 2026, anh nhận 14 triệu đồng/tháng ở vị trí Tổng Giám đốc. Anh cũng từng cho chính Quốc Cường Gia Lai vay 30 tỷ đồng để hỗ trợ dòng tiền của doanh nghiệp.

Tất nhiên, cần phân biệt rõ tổng tài sản gần 8.000 tỷ đồng là tổng tài sản của Quốc Cường Gia Lai, không phải tài sản cá nhân của Cường Đô La. Nhưng những con số này vẫn cho thấy áp lực và trách nhiệm công việc mà anh đang đảm nhận không hề nhỏ. Và chính vì thế, hình ảnh một người bận rộn như vậy vẫn cố gắng giữ những khoảng thời gian cố định cho gia đình càng khiến cư dân mạng chú ý.

Cường Đô La viết rằng hôm đó anh đã hứa đón hai con sau tan học, nên buổi sáng cố gắng "họp thật nhanh" để kịp về đón các bé. Một câu nói rất bình thường đối với một ông bố. Nhưng có lẽ chính chữ "hứa" mới là điều đáng chú ý.

Bởi với trẻ nhỏ, việc bố mẹ nói sẽ đón mình rồi thực sự xuất hiện đúng giờ có thể quan trọng hơn rất nhiều so với một món quà đắt tiền. Và trong trường hợp này, Cường Đô La cho thấy anh chủ động sắp xếp lịch làm việc xoay quanh lời hứa với con, thay vì coi chuyện đón con là phần việc có thể giao cho người khác nếu mình quá bận.

Đây cũng không phải lần đầu hình ảnh này xuất hiện.

Ảnh chụp màn hình

Theo những chia sẻ được tổng hợp từ trang cá nhân của nam doanh nhân, việc đưa đón Suchin và Sutin đến trường đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của anh. Anh từng chia sẻ những khoảnh khắc đưa con đi học, chơi cùng các con, thực hiện những lời hứa với con hay dành thời gian cuối tuần cho hai bé.

Ngay cả với Subeo, con trai của anh và Hồ Ngọc Hà, Cường Đô La cũng duy trì sự đồng hành. Mới đây, anh cùng Hồ Ngọc Hà và Kim Lý xuất hiện tại trường để dự họp phụ huynh của Subeo.

Ảnh chụp màn hình

Nếu hình ảnh đón con khiến nhiều người chú ý vì sự chủ động của một ông bố, thì bài đăng "Outfit đưa vợ đi chơi cuối tuần" lại tạo ra một màu sắc khác. Không suit, không sơ mi, không hình ảnh một doanh nhân xuất hiện trong phòng họp. Cường Đô La mặc nguyên set trắng đơn giản, đi giày thể thao và chụp ảnh trước gương. Caption cũng chỉ vỏn vẹn một câu: "Outfit đưa vợ đi chơi cuối tuần".

Chính sự đơn giản này khiến bài đăng nhận được nhiều phản ứng thú vị. Bởi nếu bỏ qua danh xưng doanh nhân hay những thông tin về công việc, đây đơn giản là hình ảnh một người chồng chuẩn bị đồ để đưa vợ đi chơi vào cuối tuần. Và rồi dân mạng bắt đầu kéo câu chuyện sang một vấn đề rất quen thuộc trong đời sống hôn nhân.

"Mấy ông lương 5 triệu mà suốt ngày kêu bận vào đây xem nhé"

Ngay dưới thông tin về khối tài sản doanh nghiệp và hình ảnh đời thường của Cường Đô La, một bình luận nhận được sự chú ý: "Mấy ông lương 5tr mà suốt ngày kêu bận vào đây xem nhé".

Câu nói mang tính trêu chọc nhưng lại chạm đúng một vấn đề rất phổ biến trong các gia đình: Ai cũng có thể bận, nhưng việc gia đình được ưu tiên đến đâu mới là chuyện đáng nói.

Một người điều hành doanh nghiệp có hàng nghìn tỷ đồng tổng tài sản không đồng nghĩa với việc anh ta có thể thong thả cả ngày. Ngược lại, vị trí điều hành thường đi cùng trách nhiệm, lịch họp, công việc và những quyết định cần xử lý liên tục.

Vậy nhưng trong những khoảnh khắc được chia sẻ, Cường Đô La vẫn cố gắng dành thời gian cho những việc tưởng như rất nhỏ: Đưa con đi học, đón con sau giờ học, đưa vợ đi chơi cuối tuần, tham dự họp phụ huynh. Điều này khiến câu chuyện trở nên thú vị ở chỗ: Vấn đề có lẽ không hoàn toàn nằm ở việc một người có bao nhiêu thời gian, mà là họ lựa chọn dành thời gian ấy cho điều gì.

Tất nhiên, từ những bài đăng trên mạng xã hội cũng không thể kết luận rằng Cường Đô La luôn có thể cân bằng hoàn hảo giữa công việc và gia đình. Những gì công chúng nhìn thấy chỉ là những khoảnh khắc anh lựa chọn chia sẻ. Cũng không nên dùng hình ảnh của một doanh nhân để áp đặt rằng tất cả những người đàn ông khác đều phải có thể làm giống như vậy. Mỗi gia đình có một hoàn cảnh, công việc và cách phân chia trách nhiệm khác nhau.

Nhưng có một điều khá đáng suy nghĩ: "Bận" đôi khi là một hoàn cảnh thực tế, nhưng cũng có lúc trở thành một cái cớ quá dễ dàng.

Một người có thể bận họp, bận làm việc, bận kiếm tiền và vẫn có thể dành 20 phút đưa con đến trường. Một người khác có thể không phải CEO, không quản lý hàng trăm nhân viên, không điều hành doanh nghiệp nhưng lại cho rằng việc đón con, chơi với con hay phụ vợ một chút là chuyện "của phụ nữ". Khoảng cách đôi khi không nằm ở số giờ làm việc. Nó nằm ở mức độ coi trọng vai trò của mình trong gia đình.

Và có lẽ đó mới là điều khiến những hình ảnh rất bình thường của Cường Đô La được chú ý. Một người từng nổi tiếng với siêu xe, cuộc sống xa hoa và những thương vụ kinh doanh lớn giờ lại thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội với hình ảnh một ông bố bế con, đưa con đi học, tranh thủ đón hai đứa trẻ sau giờ tan học hay một người chồng mặc đồ đơn giản để đưa vợ đi chơi cuối tuần.

Tiền có thể thuê người làm rất nhiều việc, nhưng không thể thuê người khác thay mình trở thành bố của một đứa trẻ hay chồng của một người phụ nữ.

Và có lẽ câu chuyện đáng bàn nhất sau những bức ảnh của Cường Đô La không phải là anh giàu đến đâu, lương bao nhiêu hay đang sở hữu những gì, mà là một điều đơn giản hơn: Dù bận đến đâu, một người đàn ông vẫn có thể chủ động dành chỗ cho gia đình trong lịch trình của mình.