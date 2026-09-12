Việt Nam có duy nhất 1 đạo diễn đi lên từ phim chiếu mạng chạm mốc gần 500 tỷ đồng, năm nay mới 33 tuổi

Theo số liệu từ Box Office Vietnam, Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu đã chính thức chạm mốc 200 tỷ đồng, tiếp tục dẫn đầu phòng vé Việt sau hơn ba tuần phát hành. Bộ phim khởi chiếu chính thức từ ngày 21/8, sau giai đoạn chiếu sớm bắt đầu lúc 18h ngày 14/8, và giữ vị trí số một gần như liên tục kể từ đó, kể cả trong mùa cao điểm Quốc khánh 2/9 khi phòng vé có thêm nhiều phim Việt cùng ra rạp. Trong lúc phim vẫn đang chiếu trên toàn quốc, Huỳnh Lập miệt mài với lịch cinetour, trực tiếp gặp gỡ và lắng nghe phản hồi của khán giả ở từng cụm rạp.

Thành tích này cũng đưa anh đến một dấu mốc đáng nhớ. Ở tuổi 33, tổng doanh thu ba bộ phim điện ảnh mang dấu ấn đạo diễn của Huỳnh Lập đang tiến sát mốc 500 tỷ đồng, gồm Pháp Sư Mù: Ai Chết Giơ Tay với hơn 53 tỷ đồng theo Box Office Vietnam, Nhà Gia Tiên khép lại hành trình phòng vé năm 2025 ở mức 242 tỷ đồng, và Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu với 200 tỷ đồng hiện vẫn chưa dừng lại.

Đằng sau những con số là một hành trình nhiều thử nghiệm và không ít tranh luận. Bên cạnh sự ủng hộ, Huỳnh Lập cũng liên tục nhận nhận xét rằng anh "tham lam" khi đưa quá nhiều chất liệu vào cùng một tác phẩm, và rằng điện ảnh của anh đôi lúc vẫn mang dáng dấp web drama. Nhận xét ấy đã theo anh từ những ngày đầu bước từ nền tảng số lên màn ảnh rộng, và đến giờ vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

Khi web drama đã "điện ảnh" hơn cách người ta vẫn hình dung

Con đường đến với điện ảnh của Huỳnh Lập không giống một lộ trình thông thường. Anh trưởng thành từ thế giới sáng tạo nội dung trên Internet với nhóm hài DAMtv, đi qua sân khấu, gameshow, YouTube và web drama trước khi đặt chân lên màn ảnh rộng. Từ Ai Chết Giơ Tay, Một Nén Nhang đến Kẻ Độc Hành, tác phẩm được Netflix mua độc quyền và phát hành tại nhiều quốc gia châu Á, anh cùng ê-kíp đã sớm đầu tư vào bối cảnh, mỹ thuật, phục trang, góc quay và dàn diễn viên để dựng nên một thế giới câu chuyện tương đối hoàn chỉnh. Bản thân Huỳnh Lập từng nói rằng làm một bộ phim chiếu mạng không khác gì sản xuất phim chiếu rạp, và anh chấp nhận chịu lỗ với web drama để xem đó là bước đệm cho điện ảnh.

Bởi vậy, khi phim điện ảnh của anh bị nhận xét là "giống web drama", sự tương đồng ấy cũng có thể đến từ một thực tế ngược lại. Những web drama trước đây của Huỳnh Lập vốn đã được đầu tư gần với tinh thần của một sản phẩm điện ảnh, đến mức ranh giới giữa hai giai đoạn sáng tạo của anh đôi khi khó phân định. Chính anh từng đặt lại vấn đề theo hướng đó khi bảo vệ Pháp Sư Mù, rằng có khi nào khán giả đã thấy chất điện ảnh ngay từ bản web drama, nên khi lên màn ảnh rộng lại không nhận ra sự khác biệt.

Điều đáng nói hơn là qua từng tác phẩm, Huỳnh Lập vẫn đang học cách cô đọng câu chuyện, tiết chế lời thoại và để hình ảnh, diễn xuất cùng nhịp phim đảm nhận nhiều hơn vai trò kể chuyện. Ở Pháp Sư Mù: Ai Chết Giơ Tay năm 2019, tác phẩm anh đồng đạo diễn cùng Lý Minh Thắng, thế giới tâm linh từng thành công trên nền tảng số được mở rộng lên màn ảnh rộng gần như nguyên vẹn. Sáu năm sau, Nhà Gia Tiên tạo bước chuyển khi yếu tố tâm linh trở thành cánh cửa dẫn vào câu chuyện về gia đình, tổ tiên, căn nhà chung và mối liên kết giữa các thế hệ. Doanh thu 242 tỷ đồng cùng hàng triệu vé bán ra cho thấy thế giới sáng tạo mang màu sắc riêng ấy vẫn tìm được sự đồng cảm từ khán giả đại chúng.

Đến Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu, cách kể tiếp tục thay đổi. Câu chuyện được xây dựng súc tích hơn, nhiều nhân vật được giảm thoại để cảm xúc đi qua diễn xuất và hình ảnh. Rõ nhất là với ông Thời, vai diễn của NSƯT Cao Minh, khi những ám ảnh, ký ức và khoảng lặng của một người cựu binh không liên tục được giải thích bằng lời mà hiện lên qua ánh mắt, hành động, sự im lặng và những biến chuyển tâm lý.

Một đạo diễn 33 tuổi chọn kể chuyện người lính

Nếu Nhà Gia Tiên khai thác chất liệu tương đối gần với sở trường của Huỳnh Lập, thì Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu đưa anh sang một vùng đề tài khác hẳn, nơi có người lính, chiến tranh, những ám ảnh hậu chiến và khoảng cách giữa các thế hệ.

Với một đạo diễn sinh ra nhiều năm sau khi chiến tranh kết thúc, đây không phải lựa chọn dễ dàng. Anh phải kể về ký ức của một thế hệ mình chưa từng trực tiếp trải qua, đồng thời đưa câu chuyện đến gần những khán giả trẻ ngày càng xa với chiến tranh. Ý tưởng được anh ấp ủ từ giai đoạn thực hiện Nhà Gia Tiên, và theo chia sẻ từ ê-kíp, quãng thời gian tham gia Sao Nhập Ngũ cùng không khí kỷ niệm những ngày lễ lớn là chất xúc tác để anh phát triển câu chuyện lấy cảm hứng từ hình ảnh người lính.

Bài toán không chỉ là tái hiện quá khứ, mà còn phải khiến những mất mát ấy được người trẻ hôm nay cảm nhận, đưa câu chuyện về cựu binh và ký ức hậu chiến vào một tác phẩm thương mại mà không biến nó thành bài học lịch sử khô cứng, đồng thời kết hợp hài hước, tâm linh, gia đình trong cùng một mạch phim mà vẫn giữ được khả năng kết nối với số đông.

Huỳnh Lập chọn bắt đầu từ mối quan hệ giữa Trí Bình, nhân vật do Cody Nam Võ đảm nhận, và ông nội Thời. Một người trẻ Gen Z thuộc về thế giới hiện đại đứng cạnh một người ông từng đi qua chiến tranh, mang theo những ký ức mà đôi khi chính người thân cũng chưa hiểu hết. Khoảng cách thế hệ trở thành chiếc cầu để khán giả trẻ bước vào thế giới của ông Thời, từ đó nhìn chiến tranh qua những gì nó để lại trong một con người và một gia đình nhiều năm sau khi tiếng súng đã ngừng.

Vì muốn kết nối nhiều lớp câu chuyện trong cùng một tác phẩm, Huỳnh Lập tiếp tục nhận về nhận xét "tham lam". Nhưng "tham lam" cũng có thể được nhìn như một cách gọi khác của khát khao thử nghiệm ở một người làm sáng tạo vẫn đang trong những năm đầu của hành trình dài. Ở tuổi 33, anh còn rất trẻ so với tuổi nghề của nhiều đạo diễn điện ảnh, và vẫn chọn đặt mình trước những bài toán khó hơn thay vì đứng yên trong công thức đã thành công.

Quan trọng hơn, sự thử nghiệm ấy đang nhận được câu trả lời từ thị trường. Việc Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu duy trì sức hút và vượt mốc 200 tỷ đồng giữa mùa phim cạnh tranh cho thấy, bên cạnh những tranh luận, một lượng lớn khán giả đại chúng vẫn lựa chọn ở lại với cảm xúc trong câu chuyện mà anh kể.

Doanh thu tất nhiên không phải câu trả lời cho mọi tranh luận về chất lượng nghệ thuật. Nhưng với một bộ phim thương mại, lựa chọn của khán giả tại phòng vé là dữ kiện khó bỏ qua. Con số 200 tỷ đồng cho thấy câu chuyện về người ông cựu binh, khoảng cách thế hệ và những vết thương chiến tranh đã tìm được đường đến với một lượng khán giả đáng kể, trong đó có cả những người trẻ sinh ra rất xa thời đại mà bộ phim muốn nhắc nhớ.

Từ thế giới tâm linh của Pháp Sư Mù, câu chuyện gia đình và nguồn cội trong Nhà Gia Tiên đến ký ức chiến tranh của Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu, mỗi tác phẩm lại đặt Huỳnh Lập trước một bài toán khác. Có thành công, có tranh luận, có lời khen và cả những nhận xét khắt khe, nhưng qua từng bộ phim, anh vẫn cho thấy mình chưa muốn dừng lại ở một công thức an toàn. Gần 500 tỷ đồng phòng vé là một cột mốc đáng nhớ, nhưng ở tuổi 33, Huỳnh Lập vẫn còn một hành trình điện ảnh rất dài phía trước, và những thử nghiệm hôm nay nhiều khả năng sẽ là phần cần thiết trong quá trình anh định hình tiếng nói riêng trên màn ảnh rộng.