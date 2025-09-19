Tetra Pak công bố thành tựu mới trong cắt giảm phát thải nhà kính

Ngày 19 tháng 9 năm 2025 – Tetra Pak đã công bố Báo cáo Phát triển bền vững năm tài chính 2024 (FY24), nêu bật việc giảm 25% lượng khí thải nhà kính (GHG) trên toàn chuỗi giá trị kể từ năm 2019, cải thiện thêm 5% kể từ năm 2023. Trên toàn bộ hoạt động vận hành, Tetra Pak giảm 54% lượng phát thải khí nhà kính kể từ năm 2019 và nâng mức tiêu thụ năng lượng tái tạo lên 94%, giữ vững lộ trình giảm phát thải ròng khí nhà kính bằng 0 (Net Zero) trong các hoạt động vào năm 2030. Các kết quả đạt được về môi trường gắn liền với những nỗ lực bền bỉ của công ty trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống và thúc đẩy phát triển kinh tế thông qua việc đảm bảo nguồn thực phẩm an toàn trên toàn cầu.

Ông Adolfo Orive, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tetra Pak, nhận định: "Dự báo đến năm 2050, dân số toàn cầu sẽ chạm mốc 10 tỷ người, kéo theo nhu cầu về lương thực tăng khoảng 60%5. Hệ thống lương thực đóng vai trò thiết yếu trong việc đảm bảo cuộc sống hiện đại, đồng thời cũng là nguyên nhân tạo ra hơn 1/3 lượng khí thải nhà kính. Sự mâu thuẫn giữa việc gia tăng sản lượng lương thực và mục tiêu cắt giảm tác động đến môi trường đang trở thành một thách thức lớn – và đây chính là bài toán mà Tetra Pak cam kết cùng chung tay giải quyết. Như đã được nêu rõ trong Báo cáo Phát triển Bền vững mới nhất, Tetra Pak đang nỗ lực xây dựng các hệ thống lương thực an toàn và bền vững hơn, đồng thời giảm thiểu tác động đến khí hậu và nâng cao sinh kế cho cộng đồng. Chúng tôi luôn sẵn sàng đồng hành cùng khách hàng và các bên liên quan trên hành trình hiện thực hóa mục tiêu này."

Báo cáo Phát triển bền vững năm 2024 của Tetra Pak ghi nhận những bước tiến rõ rệt trên hành trình giảm 46% lượng phát thải khí nhà kính trên toàn chuỗi giá trị (Phạm vi 1, 2, 3) vào năm 2030, so với mức cơ sở năm 2019. Công ty không chỉ cắt giảm phát thải từ hoạt động vận hành mà còn hỗ trợ khách hàng thông qua các giải pháp về thiết bị, công nghệ và dịch vụ tiên tiến. Những kết quả này thể hiện cam kết mạnh mẽ của Tetra Pak trong việc hợp tác với khách hàng để đạt mục tiêu Net Zero vào năm 2050.

Tetra Pak đầu tư khoảng 100 triệu euro vào nghiên cứu và phát triển để nâng cao hơn nữa tính bền vững cho các giải pháp bao bì mà vẫn đảm bảo an toàn thực phẩm.

Một yếu tố quan trọng giúp Tetra Pak đạt bước tiến mới trong giảm phát thải khí nhà kính năm 2024 là việc áp dụng thiết bị tiết kiệm tài nguyên, công nghệ tối ưu hóa toàn nhà máy và giải pháp bao bì phát thải carbon thấp hơn. Những đổi mới này không chỉ giúp khách hàng trong ngành thực phẩm và đồ uống giảm lượng phát thải, mà còn duy trì lợi thế cạnh tranh trong sản xuất kinh doanh.

Ví dụ, vào năm 2024, lượng phát thải khí nhà kính từ các dây chuyền sản xuất sữa tiệt trùng đã giảm 13% so với năm 2023 và 42% so với mức cơ sở năm 2019. Điều này nhờ vào các thiết bị mới được giới thiệu trong năm nay, ví dụ như Bộ trao đổi nhiệt dạng ống Tetra Pak® có thiết kế gợn sóng chữ Q độc đáo - thiết bị đang chờ cấp bằng sáng chế, đã giúp giảm 40% sự sụt áp (tức là sự giảm áp suất khi chất lỏng chảy qua các ống), cắt giảm tới 40% lượng điện tiêu thụ của hệ thống bơm chuyển đổi nhiệt (được sử dụng trong sản xuất thực phẩm và đồ uống cho các quy trình như tiệt trùng và thanh trùng) so với mẫu hàng đầu thị trường trước đây, đồng thời mang lại lợi ích kép: giảm chi phí năng lượng và lượng khí thải carbon cho khách hàng.

Các thành tựu đáng chú ý khác được chia sẻ trong Báo cáo Phát triển bền vững FY24 của công ty bao gồm:

•Giúp các nhà máy sản xuất thực phẩm giảm tới 40% tiêu thụ năng lượng và cải thiện 60% độ đồng đều trên chất lượng sản phẩm, từ đó ngăn ngừa lãng phí thực phẩm thông qua các giải pháp sản xuất tiên tiến.

•Cung cấp sữa hoặc các đồ uống dinh dưỡng cho 66 triệu trẻ em ở 49 quốc gia, thông qua các chương trình "Sữa học đường".

•Giúp 84.000 nông dân chăn nuôi bò sữa nhỏ lẻ trên 29 địa điểm thu mua sữa (Dairy Hub) trên toàn thế giới, đảm bảo nguồn thu nhập tốt hơn đồng thời cung cấp nguồn sữa nguyên liệu ổn định cho các nhà sản xuất sữa.

•Đầu tư khoảng 100 triệu Euro vào nghiên cứu và phát triển để nâng cao hơn nữa tính bền vững cho các giải pháp bao bì mà vẫn đảm bảo an toàn thực phẩm. Khoản đầu tư này đã cho ra đời những giải pháp sáng tạo như nắp polymer tái chế thông qua hợp tác với Elle & Vire, và Tetra Brik® Aseptic 200 Slim Leaf với lớp màng bảo vệ bằng giấy.

•Ra mắt chương trình "Tiếp cận với Thiên nhiên" (Approach to Nature) – sáng kiến được vinh danh trong công ty, trong đó nêu rõ các hành động cụ thể và hơn 20 mục tiêu có thể đo lường nhằm phục hồi hệ sinh thái và bảo vệ tài nguyên nước. Tăng cường và mở rộng gắn kết với nhân sự trên toàn chuỗi giá trị thông qua các cuộc khảo sát ý kiến người lao động, đánh giá tác động và phỏng vấn bên thứ ba.

•Thu hút 150 nhà cung cấp thông qua sáng kiến bền vững "Cùng Chúng Tôi Bảo Vệ Hành Tinh".

Tại Việt Nam, Tetra Pak không ngừng thúc đẩy các sáng kiến đổi mới sáng tạo nhằm đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành thực phẩm cũng như cộng đồng địa phương. Đội ngũ nghiên cứu và phát triển của công ty đã tiên phong ứng dụng các công nghệ đột phá để tận dụng tối đa phụ phẩm trong quá trình sản xuất, tạo ra giá trị gia tăng cho sản phẩm. Một ví dụ tiêu biểu là công nghệ chế biến "đậu nành nguyên hạt" (Wholesome soy), giúp sử dụng trọn vẹn nguyên liệu mà không phát sinh phụ phẩm ra môi trường.

Song song với nỗ lực đổi mới công nghệ, Tetra Pak cũng đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng một nền kinh tế tuần hoàn cho vỏ hộp giấy thông qua các nỗ lực thu gom và tái chế. Hiện nay, Tetra Pak đã triển khai các điểm thu gom tại rất nhiều tỉnh thành trên cả nước. Công ty cũng phối hợp với các đối tác tái chế trên toàn quốc để cùng biến vỏ hộp giấy đã qua sử dụng thành các sản phẩm mới. Thêm vào đó, công ty đã hợp tác với các tổ chức liên quan để triển khai mô hình hợp tác xã dành cho người thu gom rác trên đường phố – giúp họ tăng thu nhập, đăng ký cư trú hợp pháp và tiếp cận các quyền lợi về an sinh xã hội và bảo hiểm y tế.

Bên cạnh đó, nhà máy sản xuất bao bì tiệt trùng Tetra Pak Bình Dương – đi vào hoạt động từ năm 2019 – đã đạt được nhiều kết quả tích cực về môi trường. Tính từ năm 2020, hiệu quả sử dụng năng lượng tại nhà máy đã tăng 13%, đồng thời mỗi năm tái sử dụng hơn 5 triệu lít nước cho mục đích tưới tiêu. Nhà máy hiện duy trì tỷ lệ chất thải dưới 3% và sử dụng 5% tổng năng lượng tiêu thụ từ hệ thống điện mặt trời với quy mô 5.900 m² tấm pin.

Nhà máy Tetra Pak Bình Dương sử dụng điện năng lượng mặt trời từ 5.900m2 tấm pin được lắp đặt trên mái.

Bà Nguyễn Thanh Giang, Tổng Giám đốc Tetra Pak Việt Nam, chia sẻ: "Tại Việt Nam, chúng tôi hợp tác chặt chẽ với khách hàng và các bên liên quan để thúc đẩy kinh tế tuần hoàn thông qua các hành động cụ thể: thiết kế bao bì có thể tái chế nhằm hướng tới mục tiêu cung cấp bao bì thực phẩm bền vững nhất thế giới; ứng dụng công nghệ để tối ưu hóa quy trình sản xuất, giảm lãng phí và nâng cao hiệu suất; đồng thời củng cố hệ sinh thái thu gom – tái chế và thương mại hóa các sản phẩm làm từ vỏ hộp giấy đã qua sử dụng, tạo ra giá trị thực tế và thúc đẩy thị trường vận hành hiệu quả."