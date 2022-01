Tết này tự làm kẹo dẻo cam ăn vừa ngon lại tăng đề kháng phòng bách bệnh

Các bước làm 1. Nấu kẹo dẻo cam

Nấu kẹo dẻo cam 2. Hoàn thành Chuẩn bị nguyên liệu 1. Nước ép cam 280g

2. Mạch nha (hoặc siro đường) 300g

3. Đường 50g

4. Nước cốt chanh 10g

5. Bơ lạt 40g

6. Tinh bột ngô 50g

7. Nước lọc 50g

Ăn cam không chỉ cung cấp nhiều nước, cung cấp chất xơ bảo vệ đường ruột mà nó còn chứa nhiều viamin C. Vitamin C trong cam giúp hỗ trợ chức năng miễn dịch, giúp cơ thể sản xuất collagen, giảm viêm và tăng cường khả năng cơ thể sử dụng chất béo làm nguồn nhiên liệu từ đó giúp hỗ trợ giảm cân. Vitamin C còn hỗ trợ hấp thụ sắt. Cam cũng là loại trái cây giúp cơ thể chống oxy hóa lý tưởng, giúp phòng ngừa các chứng cảm cúm.



Cách làm kẹo dẻo vị cam

1 Nấu kẹo dẻo cam Cho tinh bột ngô vào bát, thêm nước lọc vào khuấy đều rồi để sang một bên.

Lấy một chiếc nồi hoặc chảo chống dính, đổ nước ép cam vào. Thêm đường, mạch nha, nước cốt chanh vào khuấy đều.



Tiếp đó thêm bơ lạt vào, đun nhỏ lửa. Vừa đun vừa khuấy đều cho cho các nguyên liệu tan và nước cam sôi.



Đổ từ từ nước bột năng vào khuấy đều.



Sau đó tiếp tục đun ở lửa vừa và nhỏ, vừa đun vừa đảo đều.



Đun cho đến khi kẹo dẻo cam đặc lại và không chảy nước (đun trong khoảng 15 phút).



2 Hoàn thành Cho kẹo dẻo cam vào giấy nến, gấp lại và cán mỏng vừa phải. Để kẹo nguội hoàn toàn.

Sau khi nguội, gỡ giấy nến ra và cắt kẹo thành miếng vừa ăn.



Lăn kẹo qua đường sao cho đường phủ đều kẹo là xong.



Thành phẩm:

Từng miếng kẹo dẻo cam màu vàng tươi, có vị chua ngọt tự nhiên lại rất thơm ngon. Các nguyên liệu làm kẹo dẻo cũng khá quen thuộc. Thay vì mua kẹo ở ngoài thì bạn hãy thử làm ngay món kẹo này nhé. Vừa ngon miệng lại tốt cho sức khỏe.

Để làm được món kẹo dẻo vị cam như trên thì bạn sẽ chi phí khoảng 15.000 – 20.000 đồng với thời gian chế biến khoảng 30 phút.

Lưu ý: Kẹo sau khi chế biến thì bảo quản trong lọ kín để dùng dần.

Chúc bạn thành công với cách làm kẹo dẻo vị cam này nhé!

