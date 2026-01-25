Tết năm ngoái, gia đình tôi chi 15 triệu: Bỏ mâm cao cỗ đầy để giữ lại sự bình yên

1. Quyết định chốt 15 triệu đến từ sự mệt mỏi, không phải thiếu tiền

Gia đình tôi sống ở Hà Nội, hai vợ chồng đi làm, thu nhập đủ trang trải cuộc sống. Những năm trước, Tết thường trôi qua trong một kịch bản quen thuộc: mua sắm dồn dập, mâm cỗ ngày càng nhiều món, chi tiêu vượt dự tính nhưng không ai thực sự ngồi lại để tính.

Tết đến, niềm vui chưa kịp trọn thì đã thấy áp lực:

- áp lực nấu nướng

- áp lực tiếp khách

- áp lực so sánh mâm cao cỗ đầy

Sau một cái Tết mà người lớn mệt, trẻ con cũng không thật sự vui, chúng tôi ngồi lại và hỏi nhau một câu rất đơn giản: “Tết để làm gì?”

Câu trả lời khiến cả hai thống nhất: Tết để nghỉ ngơi và ở bên nhau, không phải để kiệt sức.

2. Lần đầu tiên, chúng tôi chốt ngân sách Tết từ trước

Tết năm ngoái, chúng tôi quyết định chốt 15 triệu đồng cho toàn bộ chi tiêu Tết. Con số này thấp hơn nhiều so với những năm trước, nhưng đủ để gia đình không rơi vào cảm giác thiếu thốn.

Chúng tôi chia khoản này thành các nhóm rõ ràng:

- Quà biếu gọn nhẹ, đúng người

- Thực phẩm vừa đủ, không tích trữ

- Lì xì trong khả năng

- Không mua sắm thêm đồ không thật sự cần

Nguyên tắc chung là: có gì ăn nấy, đủ là được, không cố “cho bằng người ta”.

3. Bỏ mâm cao cỗ đầy: Một quyết định khó hơn tưởng

Điều khó nhất không phải là tiền, mà là thói quen.

Bỏ bớt món trong mâm cỗ khiến tôi ban đầu không tránh khỏi cảm giác… thiếu thiếu. Nhiều năm quen nấu thật nhiều, bày thật đẹp, giờ rút gọn lại, trong lòng có chút chột dạ.

Nhưng chỉ sau một ngày, tôi nhận ra:

- bếp gọn hơn

- người nấu đỡ mệt

- không còn cảnh ăn cố rồi bỏ thừa

Bữa ăn Tết không còn là “nhiệm vụ”, mà trở lại đúng nghĩa là bữa cơm gia đình.

4. Cái Tết 15 triệu trôi qua nhẹ nhàng hơn chúng tôi nghĩ

Không có mâm cao cỗ đầy, nhưng Tết vẫn đủ:

- đủ bữa

- đủ khách

- đủ không khí

Quan trọng nhất là không ai căng thẳng.

Chúng tôi có thời gian:

- ngồi chơi với con

- nói chuyện nhiều hơn

- không vội vàng dọn dẹp, nấu nướng

Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi thấy Tết trôi qua mà không để lại cảm giác kiệt sức.

5. Điều bất ngờ nhất: Sau Tết, cuộc sống vẫn nhẹ

Những năm trước, sau Tết, gia đình thường phải “thắt lại” vài tháng vì chi tiêu Tết vượt tay. Nhưng với cái Tết 15 triệu, sau mùng 6, chúng tôi quay lại sinh hoạt bình thường mà không bị hụt hơi.

Không có cảm giác:

- tiếc tiền

- áy náy vì chi quá tay

- hay phải bù đắp cho những khoản đã lỡ

Tết kết thúc, nhưng sự bình yên thì còn lại.

6. Chúng tôi nhận ra: Bình yên không nằm trên mâm cỗ

Nhìn lại, điều khiến chúng tôi hài lòng nhất không phải là số tiền đã tiết kiệm được, mà là cảm giác chủ động.

Chủ động:

- trong chi tiêu

- trong nhịp sinh hoạt

- trong cách đón Tết theo đúng sức mình

Tết không cần phải chứng minh điều gì. Càng không cần dùng mâm cao cỗ đầy để đổi lấy sự mệt mỏi.

Kết bài

Tết năm ngoái, với ngân sách 15 triệu đồng, gia đình tôi đã bỏ bớt nhiều thứ: bớt món, bớt lo, bớt áp lực. Nhưng đổi lại, chúng tôi giữ được một điều quan trọng hơn cả: sự bình yên trong những ngày đầu năm.

Và sau cái Tết ấy, chúng tôi hiểu rằng: đón Tết vừa sức không làm Tết kém đi, nó chỉ khiến Tết trở về đúng nghĩa hơn.