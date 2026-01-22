Tết này riêng tiền lì xì đã hết gần 18 triệu

Dù mỗi người một nhu cầu, nhưng chúng ta đều phải công nhận với nhau rằng Tết là dịp chi tiêu nhiều hơn bình thường. Có người thì là tiền đi lại, mua vé máy bay về quê; có người lại chi nhiều nhất cho ăn uống và mua sắm; cũng có người thì khoản tốn nhất là tiền biếu bố mẹ và lì xì người thân, họ hàng.

Tâm sự của cô vợ trong câu chuyện dưới đây thuộc nhóm sau cùng. Nhìn vào danh sách dự chi tiền lì xì, cô tự thấy "giật mình" với con số 17,5 triệu đồng.

Danh sách tiền lì xì dịp Tết này do cô chia sẻ

Cô viết: "Nhờ mọi người cho em xin ý kiến về khoản biếu với lì xì Tết. Tổng thu nhập của 2 vợ chồng khoảng 30 triệu, mà riêng tiền lì xì đã gần 18 triệu rồi. Bọn em làm tự do nên còn không có thưởng Tết nữa. Sắp tới em sinh bé, cũng có bệnh nền nên tốn 1 khoản không nhỏ. Em muốn giảm khoản lì xì này lại nhưng chưa biết giảm sao với bên nhà chồng. Vì trước khi lấy vợ, mỗi năm chồng em có lì xì cả cho vợ chồng anh chị ruột và các cháu mỗi người 500k. Em muốn giảm còn 300k/người thôi nhưng sợ mới về làm dâu mà năm đầu tiên đã giảm tiền mừng tuổi, thì lại mang tiếng".

Trong phần bình luận của bài đăng, nhiều người bày tỏ những quan điểm trái chiều. Có người thẳng thắn bảo tiền lì xì chỉ là "lấy may đầu năm" nên không cần câu nệ, có người lại phản bác: Không ai muốn câu nệ nhưng đây là "dâu mới" nên người ta băn khoăn cũng là dễ hiểu. Chưa kể riêng tiền lì xì đã tốn 17,5 triệu đồng, nếu tính thêm các khoản khác như đi lại, ăn uống, mua thực phẩm thì khả năng là hết sạch tháng lương.

"Về phần ông bà với các cháu thì em không ý kiến, chứ sao anh chị cũng lì xì. Thế giờ mình lì xì anh chị, anh chị có lì xì lại mình không? Có thì không sao, còn không thì cắt hẳn, người lớn cả rồi" - Một người khuyên.

"Nếu đã lì xì thì đừng nghĩ ngợi, còn lăn tăn thì giảm bớt đi. Lì xì là có qua có lại, coi như chúc nhau may mắn đầu năm, nếu thấy không "có lại" thì cứ giảm chứ ngại gì. Quan trọng là 2 vợ chồng thống nhất với nhau" - Một người khác bày tỏ.

"Lì xì như này là quá sang so với thu nhập. Lì xì là để lấy may nên cứ trong khả năng thôi, để cả người đi mừng và người được mừng đều vui vẻ, thoải mái. Nếu tính toán ra thì kiểu có đi có lại, mình lì xì người ta thì người ta cũng lì xì lại mình, nên chắc cũng không đi đâu mà thiệt" - Một người thẳng thắn.

"Nghĩ dài ra mom ơi, làm dâu thì tính bằng năm dài tháng rộng chứ đâu phải 1 cái Tết, năm nào cũng cố cũng gồng để giữ thể diện thế thì mệt lắm. Lì xì thì đút phong bao, người ta cũng đâu biết mình mừng bao nhiêu lúc đó, còn về sau họ lời ra tiếng vào thì kệ thôi. Ai hiểu là vợ chồng sắp có con nhỏ thì sẽ thông cảm, còn người đã không hiểu thì lì xì như mọi năm có khi người ta vẫn nghĩ có vợ mà không thấy hơn gì, biết đâu mà lần" - Một người phân tích.

Nghĩ sao cho đúng về khoản lì xì đầu năm mới?

1. Lì xì trong khả năng

Lì xì đầu năm là một nét văn hoá mang ý nghĩa chúc may mắn, khởi đầu suôn sẻ cho năm mới, chứ không phải thước đo tài chính của người cho. Vì vậy, điều quan trọng nhất là lì xì trong khả năng của bản thân.

Mỗi người có thu nhập, gánh nặng chi tiêu và hoàn cảnh khác nhau, không nên lấy tiêu chuẩn của người khác hay của những năm cũ để áp dụng cho năm nay. Lì xì vừa sức giúp người cho cảm thấy thoải mái, vui vẻ khi trao đi, thay vì lo lắng hay tính toán thiệt hơn. Khi giữ được sự chủ động và nhẹ nhàng trong chuyện tiền bạc, lì xì mới thực sự đúng nghĩa là một lời chúc tốt lành đầu năm.

2. Lì xì không phải là khoản chi duy nhất dịp Tết

Trong bức tranh chi tiêu ngày Tết, lì xì chỉ là một phần nhỏ bên cạnh rất nhiều khoản khác như đi lại, mua sắm thực phẩm,...

Nếu không cân đối tiền lì xì với bức tranh chi tiêu tổng thể, khả năng là sau Tết sẽ rơi vào tình trạng phải "thắt lưng buộc bụng". Thế nên hãy đặt khoản lì xì trong kế hoạch chi tiêu chung dịp Tết, giữ ở mức vừa đủ để đảm bảo sự ổn định tài chính. Một cái Tết vui không nằm ở việc chi nhiều hay ít, mà ở chỗ chi tiêu có tính toán để sau Tết vẫn giữ được sự yên tâm, thoải mái cho cả năm phía trước.