Gia đình 4 người lên kế hoạch chi tiêu Tết 2026: 20 triệu nghe hợp lý, nhưng có một chi tiết khiến MXH tranh cãi dữ dội.

Gia đình 4 người dự trù tiêu Tết 20 triệu

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền bài chia sẻ về kế hoạch chi tiêu Tết 2026 của một gia đình 4 người gồm hai vợ chồng và hai con nhỏ. Tổng ngân sách Tết được đưa ra là 20 triệu đồng - con số mà nhiều người nhận xét là khá hợp lý trong bối cảnh kinh tế hiện nay, nhất là với một gia đình trẻ.

Thoạt nhìn, các khoản chi đều khá quen thuộc và không quá phung phí. Tuy nhiên, chính hai dòng, Tết nội 10 triệu, Tết ngoại 1 triệu - đã khiến phần bình luận phía dưới bài viết "bùng nổ" MXH.

Nhìn vào khoản Tết nội - Tết ngoại, nhiều người chỉ biết thở dài

Điều khiến nhiều người khó chịu không nằm ở tổng chi tiêu, mà nằm ở sự chênh lệch quá lớn giữa tiền biếu Tết bên nội và bên ngoại. Trong quan niệm của rất nhiều gia đình Việt hiện nay, đặc biệt là với các cặp vợ chồng trẻ, việc biếu Tết hai bên gia đình tuy không nhất thiết phải "cân bằng tuyệt đối", nhưng sự tương đối vẫn được xem là nguyên tắc tối thiểu để giữ hòa khí.

Chênh lệch gấp 10 lần giữ tiền biếu Tết nội - ngoại từ là điều mà không ít người cho rằng "khó chấp nhận".

Với nhiều người, số tiền biếu Tết không đơn thuần là giá trị vật chất mà còn mang ý nghĩa sự tôn trọng, sự công bằng và vị trí của hai bên gia đình trong cuộc sống hôn nhân. Việc để khoảng cách quá xa dễ khiến nhà ngoại có thể sẽ cảm thấy chạnh lòng.

Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến đứng về phía gia đình này. Một số người cho rằng không nên nhìn vấn đề quá cứng nhắc chỉ qua con số. Có thể gia đình nhà ngoại đã được sắm sửa Tết từ trước, như mua quà, thực phẩm, đồ dùng, thậm chí hỗ trợ chi phí khác, nên khoản tiền mặt biếu Tết thêm không nhiều. Trong khi đó, nhà nội chưa được chuẩn bị gì, nên gia đình quyết định biếu hẳn 10 triệu để lo Tết cho đầy đủ.

Quan điểm này cũng nhận được sự đồng cảm từ những người từng rơi vào hoàn cảnh tương tự: mỗi bên gia đình có điều kiện, nhu cầu và cách chi tiêu khác nhau. Không phải lúc nào cũng có thể "chia đôi" một cách máy móc.

Tết nội - Tết ngoại: Câu chuyện chưa bao giờ cũ

Dù vậy, ngay cả những người đồng cảm cũng thừa nhận rằng con số 10 triệu cho Tết nội vẫn khá lớn nếu đặt cạnh 1 triệu cho Tết ngoại. Sự chênh lệch này, dù có lý do, vẫn dễ tạo cảm giác "thiên vị".

Điều khiến câu chuyện này gây tranh cãi không chỉ là tiền biếu Tết, mà là cách đặt ưu tiên và cách chia sẻ trong hôn nhân. Nếu hai vợ chồng đã thống nhất, thấu hiểu và không bên nào cảm thấy thiệt thòi, thì con số 10 - 1 có thể chỉ là một con số. Nhưng nếu một bên phải im lặng chấp nhận, thì đó lại là câu chuyện khác.

Tết vốn là dịp sum vầy, là lúc vun đắp tình cảm gia đình hai bên. Một kế hoạch chi tiêu dù hợp lý đến đâu, nếu khiến người trong cuộc cảm thấy không được trân trọng, thì vẫn là kế hoạch có vấn đề.

Có lẽ vì vậy mà bài chia sẻ này mới khiến cộng đồng mạng bàn luận sôi nổi đến thế. Bởi đằng sau những con số tưởng chừng khô khan, là rất nhiều câu hỏi về công bằng, vị trí của người vợ - người chồng, và cách các gia đình trẻ cân bằng giữa hai bên nội - ngoại trong dịp Tết.