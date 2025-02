Tết năm nay của SOOBIN lạ lắm!

Năm mới Tết đến cứ dịp cuối năm sẽ là khoảng thời gian rất nhiều nghệ sĩ showbiz Việt được cởi chiếc áo của “người nổi tiếng” để trở về làm đứa con, đứa cháu ngoan trong gia đình. Và trong đó, SOOBIN chính là nam nghệ sĩ chiều lòng gia đình nhất khi sẵn sàng phục vụ văn nghệ, múa nhảy “mua vui” để cho các bác, cô, chú trong họ hàng có một tràng cười sảng khoái.

Nào là popping, “múa” bụng rồi là lượn sóng,... mọi kỹ năng đều được SOOBIN mang ra hết để “phục vụ” gia đình. Không còn là chàng hoàng tử bảnh bao hát “Dancing in the dark” mà trong mùa Tết này, các fan chỉ còn được nhìn thấy SOOBIN “dancing in the house” mà thôi.

Clip SOOBIN nhảy múa “phục vụ văn nghệ” trong gia đình

Kỹ năng nhảy múa trên sân khấu khi “offstage” của SOOBIN khiến các thành viên trong gia đình cười nghiêng ngả

Khi SOOBIN “dancing in the house” sẽ là thế này đây

Không chỉ nhảy múa phục vụ các cô bác họ hàng, SOOBIN còn là “tấm lá chắn” cho các anh chị em họ vì nguyên nhân… hơn 30 tuổi nhưng chưa lấy vợ. Khoảnh khắc bức ảnh chụp SOOBIN ngồi ăn cùng gia đình nhưng trở thành tấm khiên vững chắc cho những người em trước câu hỏi “bao giờ lấy chồng/lấy vợ” khiến cộng đồng mạng không khỏi thích thú.

Những giây phút đầy sự “tẻn tẻn” của SOOBIN còn làm các fan muốn “giải cứu” thần tượng mùa Tết. Tuy nhiên đây cũng chính là khoảnh khắc hiếm có khó tìm mà chỉ những ngày Tết tề tựu gia đình người hâm mộ mới được nhìn thấy một SOOBIN “ngoan - xinh - yêu” đến thế khi ở nhà.

SOOBIN trở thành “tấm lá chắn” cho anh em họ trong gia đình vì hơn 30 tuổi nhưng chưa lấy vợ