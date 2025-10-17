Theo Bộ luật Lao động, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương 11 ngày lễ, Tết gồm: Tết Dương lịch được nghỉ 1 ngày (ngày 1/1 dương lịch); Tết Âm lịch 5 ngày; ngày Chiến thắng 1 ngày (ngày 30/4 dương lịch); ngày Quốc tế lao động 1 ngày (ngày 1/5 dương lịch); Quốc khánh 2 ngày (ngày 2/9 dương lịch và 1 ngày liền kề trước hoặc sau); Giỗ Tổ Hùng Vương được nghỉ 1 ngày (ngày 10/3 âm lịch).

Dịp Tết Dương lịch năm 2026 rơi vào thứ Năm, ngày 1/1/2026. Như vậy, cán bộ, công chức và người lao động được nghỉ 1 ngày.

Cụ thể, căn cứ theo điểm a khoản 1 Điều 112 Bộ luật Lao động 2019 quy định, đối với ngày Tết Dương lịch 2026, người lao động trên cả nước sẽ được nghỉ hưởng nguyên lương 1 ngày.

Tuy nhiên, lịch nghỉ lễ cụ thể của người lao động làm việc tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước sẽ do người sử dụng lao động tự quyết định, miễn là đảm bảo tối thiểu 01 ngày nghỉ theo luật định.

Tùy vào chế độ nghỉ hằng tuần mà doanh nghiệp có thể cho người lao động nghỉ Tết Dương lịch 2026 với 2 phương án sau:

- Trường hợp doanh nghiệp có lịch nghỉ hằng tuần 2 ngày vào thứ Bảy và Chủ nhật, có thể hoán đổi ngày làm việc thứ Sáu ( ngày 2/1/2026) sang thứ Bảy (ngày 27/12/2025) hoặc thứ Bảy (ngày 10/1/2026).

Dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch 2026 đối với người lao động khi thực hiện hoán đổi làm bù sẽ được nghỉ 04 ngày liên tục từ thứ Năm ngày 1/1/2026 đến hết Chủ nhật ngày 04/01/2026 (bao gồm 01 ngày nghỉ lễ, 1 ngày nghỉ hoán đổi làm bù và 2 ngày nghỉ hằng tuần).

Phương án này nếu được doanh nghiệp áp dụng sẽ tạo thuận tiện cho người lao động khi tạo được một kỳ nghỉ kéo dài với hai ngày nghỉ cuối tuần.

- Trường hợp doanh nghiệp có lịch nghỉ hằng tuần 01 ngày Chủ nhật, do không thể hoán đổi lịch làm việc nên người lao động được nghỉ lễ 01 ngày (Thứ Năm -1/1/2026).

Người sử dụng lao động nên thông báo phương án nghỉ Tết Dương lịch 2026 cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày.

Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (gọi chung là khu vực nhà nước) sẽ thực hiện theo Thông báo cụ thể của Bộ Nội vụ về lịch nghỉ lễ, tết năm 2026 (dự kiến ban hành trong Quý IV năm 2025).

Lần gần nhất là dịp Tết Dương lịch năm 2019, khi ngày 1/1 rơi vào ngày thứ Ba trong tuần. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khối nhà nước đã được hoán đổi ngày làm việc thứ Hai sang thứ Bảy để nghỉ lễ liên tục 4 ngày, từ thứ Bảy đến hết thứ Ba. (Theo Thông báo 3238/TB-LĐTBXH ngày 6/8/2018).

Nghỉ Tết Nguyên đán 2026 kéo dài 9 ngày

Mới đây, Bộ Nội vụ vừa có công văn trình Chính phủ đề xuất lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 và Quốc khánh năm 2026 với cán bộ, công chức và người lao động.

Theo đó, đối với cán bộ, công chức, Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán 2026 kéo dài 9 ngày liên tiếp, bao gồm 5 ngày nghỉ Tết và 4 ngày nghỉ hằng tuần.

Trong đó, công chức sẽ được nghỉ 5 ngày theo quy định của Bộ luật Lao động, gồm 1 ngày trước Tết và 4 ngày sau Tết.

Đồng thời, nhóm này được đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán năm 2026 từ thứ bảy, ngày 14/2/2026 (tức ngày 27 tháng Chạp, năm Ất Tỵ) đến hết chủ nhật, ngày 22/2/2026 (tức ngày mùng 6 tháng Giêng, năm Bính Ngọ). Như vậy, ngoài 5 ngày nghỉ theo Bộ luật Lao động, cán bộ, công chức nghỉ thêm 4 ngày nghỉ hằng tuần.

Đối với ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Bộ đưa ra phương án hoán đổi để nghỉ 5 ngày liên tiếp.