Điều chỉnh địa bàn áp dụng lương tối thiểu vùng từ 01/01/2026

Nghị định 128/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 đã quy định danh mục địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu theo đơn vị hành chính cấp xã mới. Tuy nhiên, sau khi các địa phương vận hành theo đơn vị hành chính cấp tỉnh mới, một số địa bàn có sự thay đổi, sắp xếp lại. Đồng thời, Nghị định 128/2025/NĐ-CP sẽ hết hiệu lực từ ngày 01/3/2027.

Vì vậy, dự thảo Nghị định về mức lương tối thiểu năm 2026 quy định lại danh mục địa bàn áp dụng mới, kế thừa danh mục hiện hành nhưng có sự rà soát, cập nhật theo đề nghị của UBND cấp tỉnh. Cụ thể:

- Sửa tên địa bàn: Phường Hoàng Văn Thụ (tỉnh Lạng Sơn) được đổi thành phường Kỳ Lừa theo Nghị quyết 1672/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025.

- Điều chỉnh từ vùng II lên vùng I: gồm nhiều phường, xã thuộc thành phố Hải Phòng như:

- Chu Văn An, Chí Linh, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Trần Nhân Tông, Lê Đại Hành, Kinh Môn, Nguyễn Đại Năng, Trần Liễu, Bắc An Phụ, Phạm Sư Mạnh, Nhị Chiểu và các xã Nam An Phụ, Nam Sách, Thái Tân, Hợp Tiến, Trần Phú, An Phú, Cẩm Giang, Cẩm Giàng,

- Tuệ Tĩnh, Mao Điền, Kẻ Sặt, Bình Giang, Đường An, Thượng Hồng, Gia Lộc, Yết Kiêu, Gia Phúc, Trường Tân, Tứ Kỳ, Tân Kỳ, Đại Sơn, Chí Minh, Lạc Phượng, Nguyên Giáp, Nguyễn Lương Bằng, Phú Thái, Lai Khê, An Thành, Kim Thành.

- Điều chỉnh từ vùng III lên vùng II:

Ccác phường Hoàng Mai, Tân Minh (Nghệ An); Đông Hà, Nam Đông Hà (Quảng Trị); Phan Rang, Đông Hải, Ninh Chử, Bảo An, Đô Vinh và các xã Thuận Bắc, Công Hải (Khánh Hòa); các xã Thanh Hà, Hà Tây, Hà Bắc, Hà Nam, Hà Đông, Ninh Giang, Vĩnh Lại, Khúc Thừa Dụ, Tân An, Hồng Châu, Thanh Miện, Bắc Thanh Miện, Nam Thanh Miện, Hải Hưng (Hải Phòng).

- Điều chỉnh từ vùng IV lên vùng III: phường Quảng Trị và các xã Đồng Lê, Vĩnh Linh, Cửa Tùng, Bến Quan, Cửa Việt, Gio Linh, Cam Lộ, Khe Sanh, Lao Bảo, Triệu Phong, Hướng Hiệp, Diên Sanh (Quảng Trị); các xã Ninh Sơn, Lâm Sơn, Anh Dũng, Mỹ Sơn, Thuận Nam, Cà Ná, Phước Hà (Khánh Hòa).

- Điều chỉnh giảm: từ vùng I xuống vùng IV đối với xã Kỳ Thượng, Lương Minh (Quảng Ninh); từ vùng III xuống vùng IV đối với các xã Thượng Trạch, Trường Sơn, Kim Ngân (Quảng Trị).

Theo dự thảo, mức lương tối thiểu tháng được chia theo 4 vùng, cụ thể:

- Vùng I: 5.310.000 đồng/tháng;Vùng II: 4.730.000 đồng/tháng; Vùng III: 4.140.000 đồng/tháng;Vùng IV: 3.700.000 đồng/tháng

So với mức hiện hành, mức lương tối thiểu trên tăng từ 250.000 – 350.000 đồng, tương ứng tỷ lệ bình quân 7,2%.

Mức lương tối thiểu giờ:

- Vùng I: 25.500 đồng/giờ, Vùng II: 22.700 đồng/giờ, Vùng III: 20.000 đồng/giờ, Vùng IV: 17.800 đồng/giờ

Những nơi được tăng lương tối thiểu 900.000 đồng/tháng từ 2026

Dự kiến, từ ngày 01/01/2026, mức lương tối thiểu vùng sẽ được tăng bình quân 7,2%, trong đó nhiều địa bàn được điều chỉnh lên vùng I, giúp người lao động tăng thêm 900.000 đồng/tháng.

Hiện tại, mức lương tối thiểu vùng II đang là 4.410.000 đồng/tháng (theo Nghị định 74/2024), trong khi mức vùng I dự kiến tăng lên 5.310.000 đồng/tháng. Như vậy, chênh lệch là 900.000 đồng/tháng.

Danh sách các địa bàn dự kiến được điều chỉnh từ vùng II lên vùng I chủ yếu thuộc thành phố Hải Phòng gồm các phường:

- Chu Văn An, Chí Linh, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Trần Nhân Tông, Lê Đại Hành, Kinh Môn, Nguyễn Đại Năng, Trần Liễu, Bắc An Phụ, Phạm Sư Mạnh, Nhị Chiểu và các xã Nam An Phụ, Nam Sách, Thái Tân, Hợp Tiến, Trần Phú, An Phú, Cẩm Giang, Cẩm Giàng,

- Tuệ Tĩnh, Mao Điền, Kẻ Sặt, Bình Giang, Đường An, Thượng Hồng, Gia Lộc, Yết Kiêu, Gia Phúc, Trường Tân, Tứ Kỳ, Tân Kỳ, Đại Sơn, Chí Minh, Lạc Phượng, Nguyên Giáp, Nguyễn Lương Bằng, Phú Thái, Lai Khê, An Thành, Kim Thành thuộc thành phố Hải Phòng.

Do đó, người lao động tại các phường, xã này sẽ được hưởng lợi trực tiếp từ việc điều chỉnh, bắt đầu từ 01/01/2026 nếu đề xuất được thông qua.