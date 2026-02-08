Tết Bính Ngọ bày 5 cây này trong nhà, tài lộc gõ cửa, cầu đâu trúng đó

Tết đến cũng là lúc nhiều gia đình bắt đầu để ý hơn đến việc sắp xếp, bày biện lại không gian sống. Ngoài chuyện dọn dẹp gọn gàng hay đổi mới nội thất, không ít người còn mua thêm cây cảnh decor cho ngôi nhà vừa có sắc xanh ngày xuân, vừa gửi gắm mong muốn năm mới hanh thông, thuận lợi hơn trong làm ăn. Bước sang Tết Bính Ngọ, những loại cây được cho là mang ý nghĩa hút tài lộc, kích hoạt năng lượng tích cực càng được quan tâm. Chỉ cần đặt đúng vài chậu cây phù hợp trong nhà cũng đủ để "manifest" khởi đầu mới suôn sẻ, tinh thần thoải mái, làm việc gì cũng có động lực hơn.

Dưới đây là 5 loại cây cảnh được nhiều người ví như nam châm hút lộc, bạn có thể tham khảo để bày trong nhà dịp Tết với mong muốn một năm mới làm ăn phát đạt, tiền bạc rủng rỉnh.

1. Mẫu đơn

Mẫu đơn không chỉ đẹp ở dáng hoa mà còn đắt giá nhờ giá trị biểu trưng. Từ xưa, loài hoa đã được coi là "bông hoa phú quý" gắn liền với tầng lớp vương giả, thường xuất hiện trong cung đình, phủ đệ quyền quý hay các bức họa cổ mang ý nghĩa thịnh vượng và giàu sang. Vì vậy, trưng mẫu đơn trong nhà là cách để vừa thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế của gia chủ, vừa mong cầu cuộc sống đủ đầy, gia đạo hưng vượng và các mối quan hệ thuận hòa. Đặc biệt, mẫu đơn còn tượng trưng cho tình yêu viên mãn.

Loại hoa này phù hợp với những không gian nhiều ánh sáng, thoáng đãng, giúp kích hoạt năng lượng tích cực và làm bừng sáng tổng thể căn phòng. Khi được chăm sóc đúng cách, hoa nở rộ với sắc màu tươi tắn sẽ tạo cảm giác sang trọng mà không quá phô trương.

2. Sen đá hút tiền

Ngay cái tên sen đá hút tiền (còn được gọi là sen đá ống điếu, cây ngón tay) đã toát lên mùi tài lộc. Đây là một trong những loại cây mọng nước được yêu thích nhất mỗi dịp Tết bởi hình dáng lá đặc biệt: những chiếc lá tròn, dài như ống hút, đầu hơi loe ra như đang "hút" của cải vào nhà. Chính vì thế, trong phong thủy, sen đá hút tiền được xem là biểu tượng của giữ tiền, mang lại vận may về tài chính và công việc làm ăn hanh thông.

Không chỉ mang ý nghĩa may mắn, sen đá hút tiền còn ghi điểm nhờ vẻ ngoài xinh xắn và dễ chăm sóc. Lá cây màu xanh tươi nhưng khi được phơi nắng đủ, phần đầu lá sẽ dần ửng đỏ, tạo hiệu ứng chuyển màu bắt mắt. Loại cây này cực hợp với hội người lười vì gần như không tốn công chăm sóc cầu kỳ, cây chịu hạn tốt, ít cần tưới nước, đặt ở phòng khách, bàn làm việc hay ban công đều hợp.

3. Trúc bách hợp

Sở hữu thân thẳng, dáng gọn gàng, lá dài xanh ngọc viền vàng nhạt, trúc bách hợp khi được đặt trong phòng khách hay góc làm việc đều tăng tính thẩm mỹ của không gian. Không chỉ đẹp, loại cây này còn tượng trưng cho sự phát triển ổn định, tiến lên chậm mà chắc nên rất hợp để đặt trong nhà dịp Tết hoặc đầu năm mới với mong muốn công việc suôn sẻ, tài lộc hanh thông.

Về chăm sóc, trúc bách hợp khá dễ chiều, chỉ cần đặt ở nơi có ánh sáng gián tiếp, tránh nắng gắt, tưới nước vừa phải khoảng 1 lần/tuần và giữ nhiệt độ ổn định là cây luôn xanh đẹp quanh năm. Nhìn chung, đây là lựa chọn thích hợp để trưng ngày Tết cũng như ngày thường vì bền dáng, lại mang ý nghĩa tốt đẹp cho không gian sống.

4. Kim ngân lượng

Kim ngân lượng hay kim vạn lượng, kim châu sa là một loại cây cảnh nhìn là thấy Tết. Điểm nhận diện rõ nhất của cây là những chùm quả tròn xoe, đỏ tươi, căng bóng như hạt châu, mọc chi chít theo từng tầng rất bắt mắt. Chính vẻ ngoài rực rỡ, sung túc khiến kim ngân lượng trở thành biểu tượng của may mắn, phú quý và tiền tài dồi dào, được nhiều gia đình lựa chọn trưng trong nhà với mong muốn năm mới làm ăn phát đạt, tiền bạc hanh thông.

Không chỉ có ý nghĩa phong thuỷ đẹp, kim ngân lượng còn dễ trồng, dễ chăm, đặc biệt phù hợp với không gian trong nhà. Cây không cần ánh nắng trực tiếp, chỉ cần ánh sáng tán xạ là đã phát triển tốt, rất hợp đặt ở phòng khách, hành lang hay gần cửa ra vào. Quả đỏ nổi bật trên nền lá xanh không chỉ tạo cảm giác ấm áp, vui tươi ngày Tết mà còn được xem là mang đến phúc lộc, vận may và không khí sung túc cho gia đình.

5. Cây sung

Cuối cùng là cây sung - biểu tượng của sự đủ đầy, viên mãn. Những chùm quả sung mọc sát nhau, tròn trịa, sai lúc lỉu thường được liên tưởng đến sự đoàn viên, con cháu đông đủ và cuộc sống no ấm. Chính vì thế, mỗi dịp Tết đến, cây sung luôn nằm trong danh sách những loại cây cảnh phong thủy được ưa chuộng với mong muốn năm mới làm ăn thuận lợi, gia đình êm ấm, tài lộc "sung" lên trông thấy.

Khi trưng bày trong nhà, cây sung thường được đặt ở phòng khách hoặc gần khu vực thờ cúng để tăng thêm năng lượng tích cực và ý nghĩa phong thủy. Với những không gian nhỏ, bạn có thể chọn chậu sung mini để bàn gọn gàng mà vẫn giữ thông điệp tốt lành. Không quá cầu kỳ hay phô trương, cây sung mang đến cảm giác gần gũi, rất hợp để mở đầu một năm mới đủ đầy từ tinh thần đến vật chất.