Tên tội phạm tình dục nguy hiểm nhất Cbiz ra tù

Theo tờ QQ, nam diễn viên kiêm đạo diễn Nữu Thừa Trạch đã ra tù vào sáng nay 23/1. Nữu Thừa Trạch được trả tự do sớm 6 tháng. 1 số nguồn tin cho biết do bị xếp vào nhóm tội phạm tình dục nguy hiểm, Nữu Thừa Trạch vẫn chưa được trả tự do hoàn toàn. Nữu Thừa Trạch vẫn sẽ phải đeo vòng chân điện tử, chịu sự giám sát của cơ quan chức năng cho đến khi chính thức được mãn hạn tù vào ngày 30/11/2025. Trước đó, vào năm 2021, Nữu Thừa Trạch bị kết án 4 năm tù giam vì tội cưỡng hiếp, tấn công tình dục nữ trợ lý.

Trong ngày được ra tù, sao phim Bao Thanh Thiên được 1 người bạn thân đón. Nữu Thừa Trạch không e dè ống kính truyền thông. Ông liên tục chấp tay cảm ơn mọi người xung quanh. Đối mặt với cánh báo giới, Nữu Thừa Trạch từ chối nói về những lùm xùm đời tư, thời gian thụ án trong tù. Ông cho biết muốn về gặp mẹ già và nhanh chóng lên xe rời đi.

Nữu Thừa Trạch được ra tù sớm vào ngày 23/1 sau hơn 3 năm thi hành án

Nam diễn viên để lộ mặt, không hề có ý định tránh né truyền thông

Nữu Thừa Trạch sinh năm 1966, trong 1 gia đình giàu có và quyền thế. Sau đó, ông vào showbiz và từng ghi dấu ấn với phim Bao Thanh Thiên (1993). Nữu Thừa Trạch đảm nhận vai phản diện trong các phần Hồ Thiên Luân, Báo Ân Đình, Trảm Bàng Dục. Ở lĩnh vực diễn xuất, Nữu Thừa Trạch từng 4 lần được đề cử Kim Mã - 1 trong những giải thưởng điện ảnh danh giá bậc nhất showbiz Hoa ngữ. Từ những năm 2000, Nữu Thừa Trạch chuyển hướng làm đạo diễn. Từ đây, lợi dụng địa vị cao trong showbiz và uy quyền của gia đình, Nữu Thừa Trạch bộc lộ bản tính "yêu râu xanh", bắt đầu "lộng hành" quấy rối, xâm hại tình dục phụ nữ.

Tháng 12/2018, 1 phụ nữ đến cơ quan cảnh sát với cơ thể bầm tím, tố cáo bị Nữu Thừa Trạch cưỡng hiếp tại phòng làm việc riêng. Cô cho biết mình là nhân viên trong đoàn phim Bào Mã do Nữu Thừa Trạch làm đạo diễn. Sự việc xảy ra khi Nữu Thừa Trạch hủy buổi họp đoàn phim vì tâm trạng không tốt và đề nghị gặp riêng nạn nhân. Sau khi điều tra, cảnh sát phát hiện trên cơ thể nạn nhân có ADN của Nữu Thừa Trạch và tiến hành khởi tố nam diễn viên vào ngày 2/2/2019.

Hành vi "yêu râu xanh" của Nữu Thừa Trạch bị bại lộ khi 1 nữ trợ lý dũng cảm, không sợ uy quyền tố cáo nam diễn viên này cưỡng hiếp cô

Tại cơ quan điều tra, Nữu Thừa Trạch quanh co chối tội. Cuối tháng 12/2019, tại phiên tranh tụng lần thứ 7, Nữu Thừa Trạch thừa nhận bản thân có hành vi không đúng mực với nữ trợ lý. Tuy nhiên, nam diễn viên khẳng định ông không cưỡng hiếp mà là quan hệ tình dục đồng thuận. Nữu Thừa Trạch khẳng định với phía cảnh sát rằng ông và nữ trợ lý có tình cảm với nhau nên mới quan hệ tình dục.

Sau đó, phía Nữu Thừa Trạch đàm phán bồi thường tổn thất thể chất và tinh thần cho nạn nhân với số tiền lên đến 7 con số. Đồng thời, Nữu cũng xin tòa án dỡ bỏ lệnh cấm xuất cảnh. Tuy nhiên, đề nghị của ông bị công tố viên bác bỏ. Đến tháng 9/2021, Nữu Thừa Trạch chính thức bị tuyên án 4 năm tù giam cho tội danh cưỡng hiếp, tấn công tình dục phụ nữ.

Nữu Thừa Trạch lĩnh án 4 năm tù vì hành vi cưỡng dâm nữ trợ lý

Vụ tai tiếng này khiến Nữu Thừa Trạch mất sạch danh tiếng. Ông bị công chúng và đồng nghiệp trong giới tẩy chay vì lối sống sa đọa. Không chỉ nữ trợ lý nói trên, nhiều diễn viên nữ trong showbiz Đài Loan (Trung Quốc) cũng đã lên tiếng tố cáo hành vi đe hèn của Nữ Thừa Trạch.

Trong đó, nữ diễn viên Kha Hoán Như cho biết cô từng bị Nữu ép khỏa thân suốt 5 tiếng, quay cảnh nóng thật phim trường Tình Thế Bất Đắc Dĩ. Ngoài ra, theo người trong giới, Trương Quân Ninh cũng là minh tinh từng bị Nữu Thừa Trạch giở trò đụng chạm. Đạo diễn sinh năm 1966 này từng đột ngột ôm chầm, cưỡng hôn Trương Quân Ninh ngay trước ống kính. Những người trong đoàn phim cho biết người đẹp Võ Mỵ Nương Truyền Kỳ đã bị choáng, sốc nặng sau khi bị đàn anh tấn công.

Do đó, ở showbiz Trung Quốc, Nữu Thừa Trạch bị mang tiếng là "gã đốn mạt trên trường quay", "tên tội phạm tình dục nguy hiểm nhất Cbiz".

Kha Hoán Như và Trương Quân Ninh là 2 nạn nhân trong quá khứ của Nữu Thừa Trạch

Nguồn: QQ. ETToday