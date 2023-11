"Team qua đường" zoom nhan sắc Hoà Minzy dự đám cưới Văn Hậu, từ chối chụp ảnh và vội vã về vì 1 lý do

Cầu thủ Đoàn Văn Hậu và bà xã Doãn Hải My đã đi đến cái kết đẹp, hôn lễ hoành tráng tại Hà Nội của cặp đôi quy tụ nhiều bạn bè, người thân và cả sao Việt đến chúc mừng. Hoà Minzy - bạn thân của cô dâu và chú rể cũng không thể vắng mặt. Nữ ca sĩ gây chú ý khi lọt vào ống kính "cam thường" tại đám cưới cặp đôi hot nhất hôm nay.

Dù vô tình bắt gặp nhưng Hoà Minzy rất xinh đẹp, lộng lẫy và gây thiện cảm bởi nụ cười tươi rói. Mẹ bỉm 1 con chọn chiếc váy màu hồng nhẹ nhàng, ngọt ngào và đeo túi hiệu đến chúc phúc Văn Hậu - Hải My.

Tuy nhiên, Hoà Minzy không chụp ảnh check in tại sảnh chào khách cùng cô dâu chú rể do nữ ca sĩ đến muộn. Lúc này Văn Hậu và Hải My đã vào bên trong để chuẩn bị làm lễ, Hoà Minzy cũng vội vã di chuyển để kịp chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc của cặp đôi.

Clip: Team qua đường bắt cận nhan sắc Hoà Minzy trong đám cưới Văn Hậu - Hải My

Hoà Minzy diện chiếc váy hồng nữ tính, vui vẻ đến chúc mừng cặp đôi

Qua ảnh chưa chỉnh sửa, nhan sắc của mẹ 1 con quả là "không phải dạng vừa"

Do đến muộn giờ nên Hoà Minzy không check in cùng cô dâu chú rể mà nhanh chóng vào tiệc

Sau khi hát tặng Văn Hậu và Hải My ca khúc Ánh Nắng Của Anh, Hoà Minzy không ở lại "quậy" đến nơi đến chốn như ở đám cưới Puka mà nhanh chóng ra về vì có công việc riêng. Nữ ca sĩ lịch sự từ chối các yêu cầu chụp ảnh, giao lưu tại đám cưới Văn Hậu do không có quá nhiều thời gian.

Trước đó, trên trang cá nhân Hoà Minzy đã thông báo có lịch biểu diễn vào tối 26/11. Dù lịch trình bận rộn nhưng nữ ca sĩ ghi điểm vì vẫn tranh thủ góp mặt trong ngày trọng đại của 2 người bạn thân.

Clip: Hoà Minzy nhanh chóng ra về sau khi hát tặng 1 bài cho cô dâu chú rể

Dù buổi tiệc còn đang diễn ra nhưng Hoà Minzy và quản lý đã ra về trước

Nữ ca sĩ bước đi rất vội vàng và gấp gáp do có lịch diễn vào tối 26/11