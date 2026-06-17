Teach You a Lesson gây phẫn nộ đến mức nữ chính cũng không chịu nổi: Đổ máu vì quá tức, diễn giả nhưng phát điên là thật

Mới đây, nữ diễn viên Park Seo Yoon đã tham gia một chương trình phỏng vấn để quảng bá cho bộ phim Teach You a Lesson. Tại đây, cô chia sẻ một câu chuyện cực kỳ đáng chú ý về Jin Ki Joo trong lúc ghi hình.

Cho ai chưa biết, Park Seo Yoon xuất hiện ở tập 3 và đảm nhận vai Ye Ri. Tập này kể câu chuyện tại một trường nữ sinh, nơi Ye Ri dùng quyền lực của một KOL để gây áp lực cho các giáo viên. Trong quá khứ, cô ta thậm chí còn dựng chuyện bị quấy rối tình dục để đẩy một nam giáo viên vào cảnh phải tự sát khi bị dư luận chỉ trích. Ở hiện tại, cô lại đẩy nữ giáo viên đang dạy mình đến bờ vực tuyệt vọng.

Jin Ki Joo thực sự đã nhập vai đến mất kiểm soát khi quay Teach You a Lesson.

Nhờ sự xuất hiện của các thành viên của Cục Bảo Vệ Quyền Sư Phạm, bản chất xấu xa đằng sau vẻ ngoài thiên thần của Ye Ri bị lột trần. Sau khi đánh mất tất cả, trong cơn cuồng nộ, cô ta thậm chí định giết chết giáo viên của mình.

Ở phân cảnh này, nhân vật nữ chính Im Ha Rim (do Jin Ki Joo thủ vai) đã viết chữ "nhẫn" vào lòng bàn tay 3 lần để cố gắng kiềm chế lửa giận. Sau đó, khi Ye Ri dùng dao để tấn công, Im Ha Rim đã tay không cầm lấy hung khí, mặc cho máu đổ trên tay mình.

Kịch bản xuất sắc góp phần giúp diễn viên nhập tâm cao độ.

Tất nhiên ai xem phim cũng hiểu máu là máu giả, dao cũng chỉ là đạo cụ. Tuy nhiên theo những gì được Park Seo Yoon hé lộ, Jin Ki Joo thực sự đã đổ máu khi quay phân cảnh này. Ban đầu, Park Seo Yoon hoài nghi vì rõ ràng là dao đạo cụ, sao Jin Ki Joo có thể chảy máu được. Thế nhưng lý do thật sự nằm ở đoạn nhân vật Im Ha Rim viết chữ nhẫn vào lòng bàn tay. Khi đó, Jin Koo đã quá nhập tâm vào nhân vật, để rồi không nhận ra mình đã dùng lực quá mạnh đến nỗi làm bàn tay bật máu.

Sau khi nghe được câu chuyện này, nhiều khán giả đã một lần nữa dành những lời khen ngợi cho Jin Ki Joo cũng như kịch bản của Teach You a Lesson. Bởi lẽ, chỉ khi một bộ phim có kịch bản xuất sắc đến độ khiến diễn viên nhập tâm hoàn toàn, cộng thêm việc bản thân dàn cast cũng toàn là những gương mặt thực lực, cùng với nhiều yếu tố khác, tất cả kết hợp mới có thể tạo nên một siêu phẩm xuất sắc đến thế:

- Ê lúc xem bả viết trên tay là thấy tay đỏ luôn rồi ý, nhập tâm thật sự.

- Diễn quá đỉnh luôn, đâu phải ai cũng diễn được như vậy.

- Cảnh đó chắc bả đang điên thật, haha.

- Gặp tui chắc bùng nổ luôn quá, chỉ xem thôi mà cảm thấy là đã âm phước dữ luôn rồi đó.

- Diễn cỡ đó luôn mà, ăn tiền ăn tiền.

- Cơ mà thực ra tui thấy khen Jin Ki Joo đúng rồi, mà cũng phải khen kịch bản nữa ấy. Vì kịch bản phải hay thì diễn viên mới nhập tâm cao độ vậy được. Thế mới ra siêu phẩm.

Nói thêm về Teach You a Lesson, đây là bộ phim khai thác các vấn nạn trong giáo dục, đặc biệt là bạo lực học đường. Trong phim, khán giả thấy một thế giới học đường hỗn loạn, nơi các giáo viên vì đủ mọi áp lực mà mất đi quyền giáo dục học sinh. Vô vàn vấn nạn phức tạp đã xảy ra tại môi trường học đường. Và để lập lại trật tự, tổ chức đặc biệt mang tên Cục Bảo Vệ Quyền Sư Phạm đã ra đời, cho phép các thành viên trừng trị những học sinh cá biệt bằng mọi biện pháp, khôi phục quyền chính đáng của các giáo viên.

Teach You a Lesson là phim Hàn hot nhất Netflix 2026 (ảnh: fanpage Hội Những Người Hâm Mộ Phim và Tv Series Netflix)

Kể từ khi lên sóng trên Netflix, bộ phim đã gây sốt tại hàng chục quốc gia trên toàn thế giới. Theo các thống kê mới nhất, ở tuần thứ 2 ra mắt (8/6-14/6), phim ghi nhận tới 21.1 triệu view, trở thành phim Hàn hot nhất năm 2026 của nền tảng. Con số này bỏ xa tất cả các tác phẩm khác, khi mà những series đình đám nhất Netflix Hàn Quốc năm nay cũng chỉ đạt con số 10 triệu view là cùng.

nguồn: Netflix