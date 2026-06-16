Sở giáo dục Hàn Quốc đề xuất lập "Cục bảo vệ quyền sư phạm" ngay sau khi xem xong Teach You a Lesson

Vừa mới phát sóng được hơn 10 ngày, Teach You A Lesson nhanh chóng trở thành hiện tượng màn ảnh Hàn khi xuất sắc nắm ngôi vương Netflix toàn cầu. Lấy chủ đề bạo lực học đường quen thuộc, Teach You A Lesson tạo nên sức hút khi xây dựng một giả thuyết táo bạo: Điều gì sẽ xảy ra nếu tồn tại một lực lượng có quyền can thiệp vào trường học bằng mọi biện pháp cần thiết để trừng trị những kẻ bắt nạt? Đặc biệt, hình tượng Na Hwa Jin, người đứng đầu Cục Bảo vệ Giáo quyền trong phim, thậm chí còn trở thành nguồn cảm hứng cho một đề xuất gây chú ý ngoài đời thực tại Hàn Quốc.

Theo truyền thông Hàn Quốc, ông Ahn Min Seok, tân Giám đốc đắc cử Sở Giáo dục tỉnh Gyeonggi, đang cân nhắc thành lập một cơ quan mang tên Cục Bảo vệ Giáo quyền đời thực nhằm hỗ trợ giáo viên và bảo vệ môi trường học đường. Ý tưởng này được cho là lấy cảm hứng từ tổ chức cùng tên xuất hiện trong Teach You A Lesson. Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh những tranh luận về quyền hạn của giáo viên tại Hàn Quốc ngày càng trở nên nóng bỏng. Nhiều nhà giáo cho rằng họ đang gặp khó khăn trong việc duy trì kỷ luật lớp học cũng như xử lý các hành vi vi phạm của học sinh.

Ông Ahn tiết lộ sau khi công bố kế hoạch tổ chức một buổi thảo luận công khai liên quan đến mô hình này vào ngày 12 vừa qua, ông đã nhận được không ít phản hồi từ giới giáo viên. Đáng chú ý, một số người từng có thời gian phục vụ trong các đơn vị đặc nhiệm như lính dù hay thủy quân lục chiến đã chủ động liên hệ và bày tỏ mong muốn tham gia.

"Nhiều người nói với tôi rằng họ muốn trở thành Na Hwa Jin của tỉnh Gyeonggi, góp phần lập lại trật tự trong môi trường học đường", ông chia sẻ.

Tuy nhiên, vị lãnh đạo giáo dục này khẳng định cơ quan nếu được thành lập sẽ không cho phép bất kỳ hình thức bạo lực hay trừng phạt thân thể nào đối với học sinh. Theo ông, điều mà mô hình hướng tới không phải là những biện pháp cứng rắn như trong phim ảnh, mà là xây dựng một đội ngũ có đủ uy tín, bản lĩnh và khả năng dẫn dắt để hỗ trợ giáo viên, đồng thời định hướng học sinh bằng những phương pháp tích cực.

Ông lấy ví dụ về hình tượng diễn viên Ma Dong Seok để minh họa cho kiểu nhân vật mà ông hình dung: một người có sự mạnh mẽ, tạo cảm giác nể phục nhưng không cần sử dụng bạo lực vẫn có thể tác động tích cực tới học sinh. "Nếu có những người đủ uy tín và sức ảnh hưởng để hướng dẫn các em đi đúng hướng mà không cần dùng đến các biện pháp cực đoan, đó sẽ là điều có lợi cho học sinh, giáo viên lẫn nhà trường", ông nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, ông Ahn cũng cho rằng Hàn Quốc đang cần một cơ chế cân bằng hơn giữa quyền của học sinh và quyền của giáo viên. Theo ông, việc bảo vệ nhân quyền học sinh là cần thiết, nhưng đồng thời giáo viên cũng cần được trao những công cụ phù hợp để thực hiện vai trò giáo dục và quản lý lớp học một cách hiệu quả.

Đề xuất này hiện vẫn đang trong giai đoạn xem xét, song đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận bởi sự tương đồng với bối cảnh trong Teach You A Lesson - bộ phim đang tạo nên cơn sốt trên màn ảnh Hàn Quốc và làm dấy lên nhiều cuộc tranh luận về thực trạng giáo dục hiện nay.

Theo Naver