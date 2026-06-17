Hé lộ 26 người Việt đứng sau thành công của Teach You a Lesson: Vỗ tay cho đội ngũ nước nhà

Vừa phát sóng chưa đầy hai tuần, Teach You A Lesson đã trở thành cái tên công phá mạng xã hội và bảng xếp hạng Netflix toàn cầu. Lấy chất liệu từ vấn nạn bạo lực học đường, bộ phim thu hút khán giả bằng kịch bản gây tranh cãi nhưng cũng vô cùng kích thích tò mò: một Cục Bảo vệ Giáo quyền được thành lập với nhiệm vụ xử lý những học sinh cá biệt mà nhà trường không thể kiểm soát bằng các phương pháp thông thường. Tuy nhiên, với khán giả Việt Nam, điều đáng chú ý không chỉ nằm ở nội dung gây sốt.

Teach You A Lesson lấy bối cảnh một hệ thống giáo dục đang rơi vào khủng hoảng khi bạo lực học đường gia tăng, quyền lực của giáo viên bị suy giảm và nhiều học sinh có hành vi lệch chuẩn nhưng gần như không phải chịu trách nhiệm. Trước thực trạng đó, chính phủ Hàn Quốc thành lập Cục Bảo vệ Quyền Sư phạm - một cơ quan đặc biệt được trao quyền can thiệp vào các vụ việc xảy ra trong trường học bằng những biện pháp mạnh.

Nhân vật trung tâm là Kim Mu Yeol trong vai Na Hwa Jin, một thanh tra của Cục Bảo vệ Quyền Sư phạm. Anh cùng các cộng sự liên tục được cử tới những ngôi trường đang tồn tại các vấn nạn như bắt nạt học đường, học sinh coi thường giáo viên, phụ huynh lạm quyền hay những đường dây cờ bạc, bạo lực trong giới trẻ. Với phương châm đứng về phía nạn nhân thay vì bất kỳ phe nào, nhóm thanh tra sử dụng những cách giải quyết quyết liệt, thậm chí gây tranh cãi, để lập lại trật tự trong môi trường học đường.

Mới đây, nhiều người xem đã chia sẻ hình ảnh phần credit cuối phim và phát hiện có tới 26 cái tên người Việt xuất hiện trong danh sách ê-kíp thực hiện. Theo thông tin được ghi nhận, bộ phận kỹ xảo hình ảnh (Visual Effects) của Teach You a Lesson có sự tham gia của đội ngũ đến từ StoneV Vietnam, chi nhánh tại Việt Nam của một studio kỹ xảo Hàn Quốc.

Các nghệ sĩ Việt đảm nhiệm nhiều công đoạn quan trọng trong quy trình hậu kỳ như compositing, matchmove, roto hay paint. Đây đều là những mắt xích quan trọng giúp hoàn thiện hình ảnh cuối cùng trước khi bộ phim đến tay khán giả. Dù không xuất hiện trước ống kính hay được nhắc đến nhiều như diễn viên, đạo diễn, đội ngũ VFX lại là lực lượng góp phần không nhỏ vào việc xây dựng trải nghiệm thị giác của tác phẩm. Chính vì vậy, việc có tới 26 nhân sự Việt Nam góp mặt trong phần credit của một bộ phim đang tạo hiệu ứng lớn trên Netflix đã nhanh chóng thu hút sự chú .

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú khi nhận ra những cái tên Việt xuất hiện dày đặc ở phần cuối phim. Không ít người cho rằng đây là minh chứng cho việc nguồn nhân lực kỹ xảo của Việt Nam ngày càng được các dự án quốc tế tin tưởng và sử dụng ở những vị trí chuyên môn quan trọng.

Trong những năm gần đây, nhân sự Việt Nam đã nhiều lần xuất hiện trong danh sách thực hiện của các dự án quốc tế lớn, đặc biệt là các tác phẩm đến từ Hàn Quốc. Điều đó cho thấy trình độ chuyên môn của đội ngũ hậu kỳ trong nước hoàn toàn đủ khả năng đáp ứng những yêu cầu khắt khe từ thị trường giải trí hàng đầu châu Á.

Trước đó, nhiều bộ phim đình đám như Squid Game, The Glory, Sweet Home, The Moon hay Dear X cũng ghi nhận sự tham gia của các nghệ sĩ VFX và hậu kỳ người Việt. Dù không xuất hiện trước ống kính, họ vẫn là những mắt xích quan trọng trong quá trình hoàn thiện hình ảnh, từ xử lý kỹ xảo, dựng cảnh cho đến tạo nên những khung hình mãn nhãn trên màn ảnh. Việc ngày càng nhiều người Việt góp mặt trong các dự án quy mô lớn cho thấy trình độ của nguồn nhân lực hậu kỳ trong nước đang dần được công nhận ở thị trường quốc tế.

Theo Soompi