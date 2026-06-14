Teach You a Lesson bất ngờ nhận bão tẩy chay vì cổ xúy bạo lực, nhiều nữ sinh vô tội bị tấn công khắp MXH

Từ một bộ phim về chống bạo lực học đường, Teach You a Lesson lại vướng vào tranh cãi chưa từng có khi bị cáo buộc vô tình tiếp tay cho làn sóng quấy rối nhắm vào các nữ sinh Hàn Quốc ngoài đời thực. Nhiều khán giả quốc tế bị chỉ trích vì mang những định kiến từ phim ảnh áp đặt lên các cô gái vô tội trên mạng xã hội, khiến tác phẩm đang đứng đầu Netflix toàn cầu phải đối mặt với làn sóng phản ứng dữ dội.

Dù đang là hiện tượng toàn cầu của Netflix, Teach You a Lesson lại bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi vì những hệ lụy ngoài mong muốn xuất phát từ chính cộng đồng người xem.

Theo nhiều bài đăng lan truyền trên mạng xã hội những ngày gần đây, hàng loạt nữ sinh Hàn Quốc không liên quan đến bộ phim bất ngờ trở thành mục tiêu công kích của một bộ phận khán giả quốc tế. Nhiều tài khoản TikTok của các nữ sinh bình thường tràn ngập bình luận tiêu cực, trong đó người dùng liên tục nhắc đến Teach You a Lesson, sử dụng meme và hình ảnh trong phim để cáo buộc các nữ sinh là “kẻ bắt nạt học đường” dù không có bất kỳ bằng chứng nào.

Một bài đăng trên nền tảng X đang được chia sẻ rộng rãi đã lên án hiện tượng này. Theo đó, sau khi xem phim, nhiều người nước ngoài đã tìm đến trang cá nhân của các nữ sinh Hàn Quốc để để lại những lời lẽ xúc phạm, gọi họ là thủ phạm bạo lực học đường hay thậm chí là “quái vật phẫu thuật thẩm mỹ”. Không ít người còn spam ảnh phản ứng từ bộ phim như một cách quấy rối có chủ đích.

Điều đáng nói là những nạn nhân bị công kích hoàn toàn không có liên hệ nào với nội dung phim. Tuy nhiên, trong mắt một bộ phận cư dân mạng cực đoan, chỉ cần là nữ sinh Hàn Quốc cũng đủ để trở thành đối tượng bị phán xét.

Nhiều ý kiến cho rằng đây là minh chứng cho việc một số khán giả đã không còn phân biệt được ranh giới giữa phim ảnh và đời thực. Thay vì chỉ xem tác phẩm như một câu chuyện hư cấu, họ lại áp đặt những hình mẫu phản diện trong phim lên người thật ngoài xã hội.

Thậm chí, một số bình luận còn công khai biện minh cho hành vi quấy rối bằng những định kiến như: “Người Hàn Quốc vốn thích bắt nạt người khác” hay “Mấy cô gái này chắc cũng giống những kẻ bắt nạt trong phim thôi”.

Chính điều này khiến làn sóng phản đối ngày càng gia tăng. Nhiều cư dân mạng Hàn Quốc chỉ trích những người tham gia quấy rối đang tự cho mình quyền phán xét người khác, coi bản thân như những “người hùng công lý” trong khi thực chất lại trở thành kẻ đi tấn công những người vô tội.

Không ít ý kiến cho rằng vụ việc đã vô tình phơi bày mặt trái của những tác phẩm mang màu sắc báo thù và trừng phạt. Khi thông điệp “dạy cho một bài học” bị tiếp nhận theo hướng cực đoan, nó có thể bị biến thành cái cớ để hợp thức hóa hành vi bạo lực hoặc bắt nạt trên mạng.

Một số bình luận gay gắt từ cộng đồng mạng Hàn Quốc:

-Xem những bộ phim như vậy mà không suy nghĩ thì kết quả là thế này thôi

-Bộ phim và fan của nó đúng là hợp nhau

-Tự phán xét người khác là kẻ xấu rồi cho rằng mình có quyền sử dụng bạo lực, đó cũng chính là logic đang bị chỉ trích trong phim.

-Sống với tư cách là một phụ nữ Hàn Quốc ngày càng mệt mỏi.

Nỗi lo càng lớn hơn khi phần lớn nạn nhân bị nhắm tới đều là các cô gái trẻ và trẻ vị thành niên. Nhiều người cho rằng việc công kích ngẫu nhiên những nữ sinh vô tội vì quốc tịch hoặc ngoại hình là một dạng bạo lực mạng không thể chấp nhận.

Trớ trêu thay, tranh cãi bùng nổ đúng thời điểm Teach You a Lesson đang đạt thành tích rực rỡ trên Netflix. Bộ phim kể về Cục Bảo vệ Quyền Giáo dục, tổ chức được thành lập nhằm xử lý các hành vi vượt quá giới hạn trong môi trường học đường. Với tiết tấu nhanh, các màn trừng phạt mạnh tay và cảm giác “hả hê” dành cho người xem, tác phẩm nhanh chóng tạo nên cơn sốt toàn cầu.

Chỉ sau 3 ngày phát hành, phim đã vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng chương trình không nói tiếng Anh của Netflix với 6,4 triệu lượt xem, đứng đầu tại 10 quốc gia và lọt Top 10 ở 48 thị trường.

Tuy nhiên, đây không phải lần đầu tác phẩm đối mặt với chỉ trích. Ngay từ giai đoạn sản xuất, webtoon gốc từng gây tranh cãi vì bị cho là chứa các yếu tố cổ xuý bạo lực, đề cao tư tưởng trả đũa, cùng nhiều vấn đề liên quan đến giới tính và phân biệt đối xử.

Trước những ý kiến cho rằng bộ phim đang cổ xuý cho bạo lực hoặc phạt thể xác, đạo diễn Hong Jong Chan đã lên tiếng phủ nhận. Trong buổi phỏng vấn với Sports Chosun ngày 11/6 tại Samcheong Dong, Seoul, ông khẳng định bản thân không ủng hộ bất kỳ hình thức phạt thể xác nào và những chi tiết gây tranh cãi chỉ được sử dụng như yếu tố giải trí nhằm tạo cảm giác thỏa mãn cho khán giả.

Đạo diễn của bộ phim

Đạo diễn cũng cho biết ê-kíp đã thay đổi phần lớn nội dung từ nguyên tác và liên tục rà soát trong quá trình sản xuất để tránh những yếu tố có thể gây khó chịu cho người xem. Dẫu vậy, làn sóng quấy rối đang diễn ra cho thấy một thực tế đáng lo ngại: khi những câu chuyện về bạo lực học đường, trả thù và công lý vượt ra khỏi màn ảnh, chúng có thể bị diễn giải theo những cách cực đoan ngoài đời thực. Và trong trường hợp này, những người phải trả giá lại là các nữ sinh hoàn toàn vô tội, những người chưa từng xuất hiện trong bộ phim nhưng vẫn trở thành mục tiêu của cơn thịnh nộ trên mạng xã hội.

nguồn: Koreaboo