Tế bào ung thư "sợ nhất" loại quả này: Nam giới ăn sẽ ngừa ung thư tuyến tiền liệt, nữ giới ăn ngừa được ung thư vú, nhưng nếu bỏ qua lưu ý này coi chừng ngộ độc

Cà chua là một trong những loại thực phẩm phổ biến trên bàn ăn của người Việt. Cách tiêu thụ chúng cũng rất phong phú, bạn vừa có thể nấu chín như một loại rau hoặc ăn sống như trái cây, hương vị và giá trị dinh dưỡng đều rất tốt. Một số nghiên cho thấy cà chua chứa nhiều lycopen, vitamin, caroten, axit folic và các nguyên tố vi lượng, là "bậc thầy chống ung thư" chất lượng cao nhưng vô cùng rẻ tiền.



1. Lycopene trong cà chua giúp chống ung thư và bảo vệ mạch máu

Cà chua có chứa chất lycopene có tác dụng chống oxy hóa rất tốt, chất lycopene có tác dụng ngăn ngừa bệnh tim và xơ cứng động mạch. Nó cũng có thể loại bỏ các gốc tự do gây ra lão hóa và các căn bệnh mãn tính khác. Đồng thời, nó có thể ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị ung thư tuyến tiền liệt, ung thư đường tiêu hóa, ung thư vú, ung thư nội mạc tử cung…

2. Vitamin C ngăn ngừa khối u hệ tiêu hóa

Vitamin C có tác dụng chống oxy hóa và chống ung thư, ngăn không cho nitrat biến thành nitrosamine gây ung thư trong đường tiêu hóa như ung thư thực quản và ung thư dạ dày. Một nghiên cứu của Đại học Chiết Giang (Trung Quốc) cho thấy, bổ sung hợp lý vitamin C có thể giúp ngăn ngừa ung thư dạ dày. Mỗi 100g cà chua chứa 19mg vitamin C, gấp 5 lần táo và lê.

3. Carotene từ cà chua ngăn ngừa ung thư miệng

Cà chua rất giàu caroten. Một cuộc khảo sát dịch tễ học được công bố trên Tạp chí Quốc tế về Stomatology cho thấy từ kết quả thí nghiệm trên động vật và các thử nghiệm lâm sàng sơ bộ, caroten có khả năng phòng ngừa ung thư miệng.

4. Vitamin B6 của cà chua có tác dụng ngăn ngừa ung thư bàng quang

Cà chua là một trong những nguồn cung cấp vitamin B6. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng vitamin B6 có thể ức chế sự hình thành của tế bào ung thư ở một mức độ nhất định, giúp tổng hợp một số enzym quan trọng trong cơ thể con người, sau đó điều chỉnh quá trình trao đổi chất.

Ngoài các chất dinh dưỡng trên, cà chua còn chứa lutein có tác dụng bảo vệ mắt, ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng do tuổi tác, thích hợp cho nhân viên văn phòng thường xuyên sử dụng máy tính.

Cà chua như thế nào là loại cà chua chống ung thư tốt nhất?

Mặc dù cà chua có chứa nhiều chất dinh dưỡng chống ung thư, nhưng chất quan trọng nhất là lycopene. Dưới đây là 3 cách giúp bạn chọn được những quả cà chua có lượng lycopene cao nhất.

1. Màu đỏ tốt hơn màu vàng

Hàm lượng lycopene trong cà chua vàng rất nhỏ, chỉ 0,3mg trên 100g; trong khi đó hàm lượng lycopen trong cà chua đỏ cao hơn, thường là 2 đến 3mg trên 100g, cao nhất có thể lên tới 20mg, và có tác dụng chống ung thư tốt hơn.

2. Cà chua càng già càng tốt

Cà chua càng già thì hàm lượng lycopene càng cao, có nghĩa là cà chua càng đỏ thì càng có khả năng chống ung thư.

3. Cà chua thu hoạch vào mùa hè

Hàm lượng lycopene trong cà chua được thu hoạch vào mùa hè tương đối cao, điều này chủ yếu là do ánh nắng trong mùa hè sẽ làm tăng hàm lượng lycopene lên rất nhiều.

Lưu ý quan trọng khi ăn cà chua để tránh gây độc

- Cà chua bị thâm không nên ăn bởi vết thâm đen này chủ yếu do nấm Alternaria spp gây ra. Độc tố mà nó tạo ra được gọi là Alternaria. Độc tố này có nguy cơ gây ung thư.

- Cà chua xanh không thể ăn sống, chúng có chứa chất solanin có thể gây buồn nôn, nôn mửa, thậm chí có thể gây tử vong.

Ăn cà chua có tác dụng tốt như thế nào còn tùy thuộc vào cách bạn ăn

1. Ăn sống cà chua là cách dễ hấp thụ lycopene cao nhất.

2. Lycopene có hàm lượng cao nhất gần vỏ cà chua nên ăn cả vỏ là tốt nhất.

3. Không nên đun cà chua quá lâu, nếu để quá 30 phút thì chất lycopene sẽ bị phá hủy.