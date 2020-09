Tế bào ung thư sẽ rất "sợ" nếu biết bạn ăn 6 loại rau củ này mỗi ngày: Tất cả đều ngon lành, có bán ở khắp chợ, bạn bỏ qua sẽ rất phí!

Theo nghiên cứu về các bệnh ung thư do Tổ chức Y tế Thế giới, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ và nhiều tổ chức y khoa quốc tế nổi tiếng thực hiện, ăn ít nhất 5 phần trái cây và rau mỗi ngày có thể giúp bạn giảm 20% nguy cơ ung thư. Có thể thấy, rau đóng vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa bệnh, tuy nhiên loại rau nào được chứng minh có tác dụng ngừa ung thư tốt nhất?

6 loại rau dưới đây đã được các nghiên cứu chứng minh rằng có tác dụng ngừa ung thư rất tốt, chị em nên tích cực sử dụng mỗi ngày.

1. Khoai lang

Một số nhà khoa học Nhật Bản đã thử nghiệm về khả năng chống ung thư của gần 20 loại rau. Thử nghiệm cho thấy khoai lang đứng dầu danh sách các thực phẩm có khả năng ngừa ung thư với tỷ lệ là 98,7%. Khoai lang có chứa một chất hóa học gọi là hydroepiandrosterone, có thể ngăn ngừa ung thư ruột kết và ung thư vú.

2. Cà rốt

Một nghiên cứu thực hiện bởi các nhà khoa học Iran cho thấy ăn cà rốt có thể giảm nguy cơ ung thư dạ dày lên đến 26%. Bên cạnh đó, một nghiên cứu khác thực hiện bởi Đại học Chiết Giang, Trung Quốc cũng chỉ ra rằng ăn nhiều cà rốt có thể làm giảm tỷ lệ phát triển ung thư tuyến tiền.

Theo Healthline, bạn hãy thử kết hợp cà rốt vào chế độ ăn uống của bạn như một món ăn nhẹ lành mạnh hoặc món ăn phụ ngon miệng vài lần mỗi tuần để tăng khả năng giảm nguy cơ ung thư.



Lý do khiến cà rốt có thể ngừa ung thư rất tốt là vì chúng chứa nhiều caroten, khi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành vitamin A. Vitamin A có tác dụng duy trì cấu trúc và chức năng của các biểu mô và ngăn ngừa ung thư biểu mô. Đồng thời, carotene có thể cải thiện khả năng miễn dịch của cơ thể và tăng cường khả năng chống ung thư. Nó đặc biệt thích hợp cho bệnh nhân ung thư phổi, ung thư da, ung thư bàng quang, ung thư vú, ung thư thực quản và ung thư ruột.

3. Tỏi

Tỏi có chứa một hợp chất lưu huỳnh gọi là alliin, có thể loại bỏ khả năng gây ung thư của nitrosamine trong thực phẩm.

Theo Sohu, ăn 10 gam tỏi mỗi ngày rất có lợi để ngăn ngừa ung thư, đặc biệt là ung thư dạ dày. Cuộc khảo sát thực hiện ở Trung Quốc cho thấy người dân ở các vùng sản xuất tỏi ở tỉnh Sơn Đông ăn nhiều tỏi hơn, và tỷ lệ mắc bệnh ung thư dạ dày của họ thấp hơn đáng kể so với các khu vực khác.

4. Cà tím

Cà tím có chứa nhiều loại vitamin, trong đó vitamin P có thể làm mềm mạch máu và ngăn ngừa các bệnh tim mạch và mạch máu não. Ngoài ra, cà tím cũng giàu solanin có thể ức chế hiệu quả sự tăng sinh của các khối u hệ tiêu hóa, ngăn ngừa ung thư thực quản và ung thư dạ dày. Đồng thời, cà tím còn có tác dụng hạ cholesterol, chống xơ vữa động mạch, từ đó ngăn ngừa bệnh tim mạch vành.

5. Súp lơ

Một nghiên cứu trong ống nghiệm, thực hiện bởi Đại học Michigan (Mỹ) cho thấy sulforaphane trong súp lơ xanh có thể làm giảm kích thước và số lượng tế bào ung thư vú lên đến 75%. Tương tự, một nghiên cứu trên động vật cho thấy những con chuột được bổ sung sulforaphane có thể tiêu diệt tế bào ung thư tuyến tiền liệt và giảm khối u hơn 50%.

Ngoài ra, một số nghiên cứu ở Anh, Đan Mạch và Phần Lan đã chỉ ra rằng ăn một lượng nhỏ súp lơ trắng (100 gam hoặc 2 lạng) mỗi ngày có thể làm giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt và ung thư phổi.

6. Măng tây

Măng tây rất giàu vitamin, đặc biệt là vitamin C. Vitamin C có thể giúp cơ thể miễn dịch, khi bị cảm lạnh ăn nhiều thực phẩm giàu vitamin C sẽ giúp bạn mau lành bệnh.

Chỉ khi chúng ta có thế bào miễn dịch mạnh thì khả năng chống khối u mới ở tình trạng tốt nhất. Măng tây cũng chứa rutin, được chứng minh tác dụng nhất định đối với bệnh ung thư da, ung thư hạch và ung thư bàng quang.

(Nguồn: Sohu, Healthline)