Tế bào ung thư rất "SỢ" nếu bạn ăn 7 loại rau quả này hàng ngày: Đáng mừng là chúng đều ngon, rẻ, dễ kiếm ở các chợ Việt Nam

Theo khuyến cáo của WHO, mỗi người nên ăn ít nhất 5 phần trái cây, rau củ mỗi ngày vì như vậy sẽ có tác dụng giảm đến 20% nguy cơ ung thư. Điều ấy cho thấy rằng các loại rau củ quả đóng vai trò không nhỏ trong việc bảo vệ cơ thể chống lại các tác nhân của tế bào ác tính.

Điểm chung của rau xanh, trái cây là chứa nhiều chất xơ, vitamin, khoáng chất do đó có thể hỗ trợ hệ miễn dịch, tạo nên hàng rào phòng thủ sự hình thành của những tế bào bất thường. Thực tế, những loại rau quả có khả năng chống ung thư đều rất ngon lành, rẻ tiền, dễ kiếm ở khắp các chợ, nhưng cũng vì quá phổ biến nên chúng thường bị coi thường giá trị.

1. Rau cải

Các loại rau họ cải, chẳng hạn như bông cải xanh, súp lơ trắng, cải xoăn, cải thảo, cải bắp... có chứa các chất dinh dưỡng có lợi, bao gồm vitamin C, vitamin K và mangan. Đồng thời chúng cũng chứa sulforaphane, một hợp chất thực vật có đặc tính chống ung thư. Một nghiên cứu cho thấy sulforaphane có thể ức chế đáng kể sự phát triển của tế bào ung thư. Các chuyên gia khuyên rằng mỗi tuần nên ăn rau cải 3-5 lần để có tác dụng ngăn ngừa ung thư tốt nhất.

2. Củ cà rốt

Cà rốt chứa một số chất dinh dưỡng thiết yếu bao gồm vitamin K, vitamin A và chất chống oxy hóa. Cà rốt cũng chứa một lượng lớn beta-carotene, chất này có lợi trong việc hỗ trợ hệ thống miễn dịch và có thể ngăn ngừa một số loại ung thư.

Một nghiên cứu thực hiện bởi các nhà khoa học Iran cho thấy ăn cà rốt có thể giảm nguy cơ ung thư dạ dày lên đến 26%. Bên cạnh đó, một nghiên cứu khác thực hiện bởi Đại học Chiết Giang, Trung Quốc cũng chỉ ra rằng ăn nhiều cà rốt có thể làm giảm tỷ lệ phát triển ung thư tuyến tiền liệt.

3. Cà tím

Cà tím có chứa nhiều loại vitamin, trong đó vitamin P có thể làm mềm mạch máu và ngăn ngừa các bệnh tim mạch và mạch máu não. Ngoài ra, cà tím cũng giàu solanin có thể ức chế hiệu quả sự tăng sinh của các khối u hệ tiêu hóa, ngăn ngừa ung thư thực quản và ung thư dạ dày. Đồng thời, cà tím còn có tác dụng hạ cholesterol, chống xơ vữa động mạch, từ đó ngăn ngừa bệnh tim mạch vành.

Đặc biệt, trong một quả cà tím còn chứa 13 loại hợp chất phenolic có khả năng chống lại ung thư và hỗ trợ điều trị ung thư. Cà tím có khả năng phòng ngừa những căn bệnh ung thư vì nó còn chứa nhiều chất chống oxy hóa, có tác dụng tiêu diệt các gốc tự do gây hại cho cơ thể.

4. Táo có tác dụng chống ung thư

Câu nói "Mỗi ngày 1 quả táo, bác sĩ sẽ tránh xa bạn" quả thực không sai. Nghiên cứu cho thấy táo chứa polyphenol có đặc tính chống ung thư vượt trội. Polyphenol là các hợp chất có nguồn gốc thực vật có thể ngăn ngừa viêm nhiễm, tránh bệnh tim mạch và nhiễm trùng.

Một nghiên cứu từ năm 2018 trên Tạp chí Phân tích Thực phẩm và Thuốc cho thấy rằng phloretin trong táo ức chế đáng kể sự phát triển của các tế bào ung thư vú, trong khi không ảnh hưởng đến các tế bào bình thường. Chính vì thế, khẩu phần ăn mỗi ngày của bạn nên có ít nhất 1 trái táo.

5. Quả đu đủ

Carpaine – một hợp chất được tìm thấy trong đu đủ có tác dụng rất tốt trong việc cân bằng lại huyết áp. Ngoài ra, carpaine còn có hoạt tính kháng ung thư cực mạnh đối với tế bào bạch huyết dạng lympho và các tế bào ung bướu. Vậy nên đừng tiếc gì vài nghìn mua đu đủ về cho cả nhà ăn nhé.

6. Quả cherry

Trong quả cherry có chứa chất chống oxy hóa có tác dụng ngăn chặn các gốc tự do gây tổn thương tế bào và mô. Cherry còn chứa lượng Vitamin A gấp 20 lần quả việt quất hoặc dâu tây. Ngoài ra, nó còn chứa beta-carotene-vitamin rất có lợi cho hệ miễn dịch, thị lực và da.

7. Khoai lang tím

Khoai tím chứa chất chống oxy hóa mạnh, bao gồm sắc tố anthocyanin và vitamin C, có tác dụng bảo vệ các tế bào khỏi bị hư hại do các phân tử có hại, liên quan đến các căn bệnh ung thư, tim, tiểu đường, rối loạn thoái hóa thần kinh. Khi tiêu thụ nhiều vitamin C có thể làm tăng mức độ chống oxy hóa lên tới 35%.

Anthocyanin có trong khoai lang tím có 2 loại là cyanidin và peonidin, nó có tác dụng ngăn chặn sự phát triển của các tế bào ung thư ruột kết, phổi và tuyến tiền liệt. Ăn khoai lang vào bữa sáng là sự lựa chọn tuyệt vời nhất.

