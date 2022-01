THẠCH GIẢM CÂN đang là sản phẩm hot nhất MXH 24h qua: Không cần ăn kiêng, thải sạch mỡ thừa, chuyên gia nói gì về điều này?

Suốt 24 giờ qua, cả cõi mạng xôn xao rủ nhau "hóng biến" về vụ mâu thuẫn của Trang Nemo và Trần My. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến nhiều người chưa hiểu rõ vì sao Trang Nemo và Trần My mâu thuẫn.

Diễn biến câu chuyện Trần My, Trang Nemo có thể tóm tắt lại như sau:

1. Trang Nemo phát hiện Trần My sử dụng hình ảnh và sản phẩm "thạch giảm cân" của mình để quảng cáo bán hàng.

2. Nhưng sản phẩm "thạch giảm cân" mà Trần My bán lại là sản phẩm khác, đồng thời có giá chênh lệch với Trang Nemo, hơn nữa Trang Nemo cho rằng Trần My đã tư vấn cho khách hàng "thiếu kiến thức".

3. Cả hai hẹn nhau để "ba mặt một lời". Trần My dẫn theo 1 người "chị em ngoài xã hội" tới nói chuyện dẫn đến xô xát, công an phải tới can thiệp.

Không chỉ quan tâm đến diễn biến sự việc. Chị em tự dưng được mở mang hiểu biết về một hình thức giảm cân mới mang tên "thạch giảm cân". Được quảng cáo rằng: Không cần ăn kiêng vẫn giảm cân, ăn vào đào thải mỡ và độc tố ra đường bài tiết. Liệu trình 2 hộp thạch giảm được 3-6 kg tùy cơ địa.

Trần My, Trang Nemo nói chuyện tử tế trước khi xô xát.

Với lời quảng cáo đầy hấp dẫn như vậy, nhiều chị em vô cùng tò mò đã tìm hiểu về thạch giảm cân với mong muốn bản thân sẽ có thân hình thon gọn để đón Tết mà không cần nhịn ăn kham khổ.

Vậy thạch giảm cân là gì? Có thực sự đem lại hiệu quả như mong muốn? Hãy cùng nghe chuyên gia phân tích.

Thạch giảm cân là gì?

Đây thực tế là một dạng thực phẩm chức năng nhưng được bào chế dưới dạng thạch, mang đến sự tiện lợi nhất định trong suốt quá trình sử dụng. Thạch giảm cân có hương vị hoa quả nên rất dễ ăn. Thường được quảng cáo là có tác dụng giảm mỡ, giảm cân nhanh chóng. Tuy nhiên đến nay chưa có nghiên cứu khoa học nào chứng minh tác dụng của loại thực phẩm này.

Bài quảng cáo về sản phẩm thạch giảm cân của Trang Nemo.

Thạch giảm cân có thực sự hiệu quả không?

"Việc ăn cái nọ, uống cái kia để giảm cân mà không cần ăn kiêng là điều không thể xảy ra" – Đó là nhận định của PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh (Viện Sinh học - Công nghệ Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội).

Khi được hỏi rằng, liệu thông qua việc ăn thạch có thể giúp giảm cân, tiêu mỡ nhanh thậm chí là giảm mỡ ở những bộ phận khó giảm nhất như bắp đùi, bắp tay, bụng như lời quảng cáo hay không, PGS Thịnh khẳng định: "Toàn tin bịa đặt. Hiện tại giảm cân vẫn là vấn đề mà giới khoa học thế giới đang lúng túng. Bởi tăng cân là kết quả của một quá trình dài tích mỡ, không tiêu được. Điều đó làm thay đổi chuyển hoá của cơ thể, khiến người đã tăng lại càng thêm tăng, ăn ít cũng không thể giảm mỡ. Muốn giảm cân cần thay đổi cả một loạt thói quen sống để cơ thể thay đổi dần dần. Ăn thạch mà tan được mỡ thì họ xứng đáng là nhà khoa học vĩ đại".

"Ăn thạch giảm cân, thải mỡ qua đường bài tiết là lời quảng cáo phản khoa học"

Trước lời quảng cáo "Ăn thạch giảm cân sẽ đi ngoài nhiều hơn, thải mỡ qua đường bài tiết". PGS Thịnh cho rằng đây là một điều vô lý, phản khoa học.

Vị chuyên gia đã phân tích theo quy trình bài tiết của cơ thể: "Với các loại độc tố, nó sẽ thải qua 3 con đường đó là nước tiểu, bài tiết và qua mồ hôi. Tuy nhiên, mỡ tích tụ ở những phần có thịt, nó có nằm trong ruột đâu mà thải ra qua đường bài tiết. Do đó khi chúng ta giảm cân, mỡ sẽ được phân giải thành năng lượng, biến thành C02, thải qua phổi khi ta thở. Hơn nữa, mỡ sẽ mất đi qua quá trình chúng ta vận động đòi hỏi phải tiêu hao năng lượng. Do đó, việc quảng cáo rằng ăn thạch xong sẽ thải mỡ qua bài tiết là không đúng".

PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh.

Vị chuyên gia cũng cảnh báo việc lạm dụng những sản phẩm giảm cân không rõ nguồn gốc, chưa được kiểm định dẫn đến tình trạng tiểu tiện/đại tiện quá mức sẽ dẫn đến tình trạng suy nhược, mệt mỏi, tụt đường huyết, ảnh hưởng đến sinh hoạt và làm việc. Chưa kể hiện nay cơ quan chức năng đã phát hiện ra nhiều sản phẩm "núp bóng" sản phẩm giảm cân được thổi phồng công dụng và có chứa chất cấm. Vì vậy chị em phải hết sức cảnh giác trước lời rao bán "tung hô".



Theo lời khuyên của PGS Thịnh, ngày nay có nhiều chị em quan tâm đến ngoại hình nên chấp nhận sử dụng các sản phẩm giảm cân chưa được kiểm chứng, điều đó sẽ "lợi bất cập hại". Nếu muốn giảm cân thì chị em nên ăn ít tinh bột, ăn ít thực phẩm chứa đường, đồng thời tăng cường tập thể dục. Như vậy cơ thể sẽ không còn tích mỡ nữa, dần dần cơ bắp phát triển và mỡ tiêu dần, đây chính là cách giảm cân lành mạnh, khoa học và lâu dài nhất.

