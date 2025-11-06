Sáng 6/11, công chúng bỗng chao đảo trước những nghi vấn liên quan tới mối quan hệ giữa Taylor Swift và 2 người bạn thân - vợ chồng tài tử Miles Teller. Theo nguồn tin của tờ Papesix, Miles Teller vừa có câu trả lời khá khó hiểu liên quan tới hôn lễ của cô bạn thân Taylor trong cuộc phỏng vấn với Parade mới đây. Trong cuộc trò chuyện với truyền thông, Miles gửi nhiều lời "có cánh" cho cặp vợ chồng sắp cưới Taylor Swift - Travis Kelce: "Tôi nghĩ họ đang trải qua những giây phút vô cùng tuyệt vời. Đây là điểm mấu chốt. Có thể đó sẽ là 1 hôn lễ vô cùng ấn tượng đấy".

Tuy nhiên, ngay bản thân nam diễn viên cũng không biết liệu anh và bà xã có được mời tới hôn lễ của cô bạn thân Taylor hay không. Lời chia sẻ này từ Miles Teller khiến công chúng không khỏi ngỡ ngàng, bật ngửa, đồng thời còn đặt ra nghi vấn nam tài tử và bà xã đã bị Taylor từ mặt từ lâu.

Nghi vấn Taylor không mời...

... Miles Teller - Keleigh Teller tới dự hôn lễ đang lan nhanh trên mạng xã hội

Lật lại những hình ảnh từ quá khứ, truyền thông Mỹ đã chỉ ra những điểm đáng ngờ trong mối quan hệ giữa Taylor và vợ chồng tài tử Miles Teller. Theo tờ Pagesix, cặp đôi Miles Teller - Keleigh Teller đã không còn xuất hiện cùng Taylor từ tháng 2/2024 tới nay. Và rất có thể vợ chồng Miles hiện đã không còn nằm trong vòng tròn bạn bè của giọng ca Bad Blood nữa. Trước đó vào năm 2019, Taylor có gửi lời chúc mừng đặc biệt đến Miles Teller - Keleigh Teller trong hôn lễ của họ. Sau đó, vợ chồng Miles còn xuất hiện trong MV I Bet You Think About Me (Taylor’s Version) của Taylor để ủng hộ cô bạn thân.

Vợ chồng Miles tới chúc mừng chiến thắng của đội Travis Kelce hồi đầu năm 2024. Đây cũng là lần cuối cùng Taylor được bắt gặp xuất hiện cùng vợ chồng tài tử Top Gun: Maverick

Những thông tin nóng hổi liên quan tới hôn lễ thế kỷ của Taylor Swift - Travis Kelce liên tục thu hút được sự quan tâm từ người hâm mộ khắp thế giới. Page Six cho hay, cặp đôi vàng dự định tổ chức đám cưới riêng tư với gia đình và bạn bè thân thiết. Họ cũng sẽ không vội vàng mà dự định đến hè năm sau mới cưới. Hiện tại nữ ca sĩ được cho là vội vã lên kế hoạch sinh con hơn. Địa điểm được cho là dinh thự Rhode Island yêu thích của nữ ca sĩ sinh năm 1989.

Trước đó, rạng sáng 27/8 (giờ Việt Nam), mạng xã hội toàn cầu nổ tung khi Taylor Swift - Travis Kelce thông báo đã đính hôn. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ hàng đầu chia sẻ loạt khoảnh khắc được Travis Kelce cầu hôn lãng mạn giữa rừng hoa, với chiếc nhẫn kim cương cỡ khủng cùng chú thích hài hước: "Giáo viên tiếng Anh và giáo viên thể dục của bạn sắp kết hôn".

Travis Kelce cầu hôn Taylor Swift bằng chiếc nhẫn đặt làm riêng từ thương hiệu Artifex Fine Jewelry. Chiếc nhẫn được làm từ vàng và viên kim cương đặt hướng bắc - nam, cắt theo kiểu Old mine brilliant cuts (kỹ thuật cắt kim cương thủ công cổ điển từ thế kỷ XVIII - XIX) rất phù hợp với phong cách cổ điển và ngọt ngào của cô dâu tương lai. Nhiều chuyên gia định giá chiếc nhẫn này lên đến 1 triệu USD (hơn 26 tỷ đồng).

Taylor chính thức nhận lời cầu hôn từ ngôi sao bóng bầu dục Travis Kelce cách đây 3 tháng