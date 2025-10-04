Vào ngày 3/10 (giờ Mỹ), Taylor Swift chính thức phát hành album "bom tấn" mới mang tên The Life of a Showgirl. Người hâm mộ thích thú tìm kiếm những ý nghĩa, nhân vật ẩn giấu trong từng ca khúc.

Taylor Swift đã dành tặng cho hôn phu Travis Kelce nhiều ca khúc, nhưng ý nghĩa nhất hẳn là Wi$h Li$t. Trước thềm đám cưới, Taylor Swift càng ra dáng dâu đảm vợ hiền, thể hiện ước muốn làm mẹ: "Em chỉ muốn anh/Có 1 vài đứa con, khiến cả khu phố trông giống anh". Cô tiếp tục cảm tạ Chúa đã cho cô gặp Travis Kelce: "Em đã ước nguyện với những vì sao/Xin Chúa hãy mang đến cho con một người bạn thân/Người mà con nghĩ là hấp dẫn/Con đã nghĩ mình đúng một lần, hai lần, nhưng con không/Chúa đã khiến con bất ngờ/Con hy vọng con sẽ có được điều mình muốn/Bởi vì con biết mình muốn gì".

Taylor Swift bày tỏ mong muốn có con với Travis Kelce qua ca khúc Wi$h Li$t

Ngoài ra, Travis Kelce cũng xuất hiện trong ca khúc Wood với những ca từ 18+ đỏ mặt. Các ca khúc khác gồm có The Fate of Ophelia, Opalite, Honey và Eldest Daughter. Nữ ca sĩ tiết lộ chồng sắp cưới thích nhất ca khúc Opalite. Travis Kelce sinh ngày 5/10, có cung hoàng đạo Thiên Bình và đá tháng sinh là Opalite (ngọc mắt mèo). Ca khúc kể về câu chuyện của 1 người có thói quen xấu là tìm kiếm những mối quan hệ không bền vững. Cô như "sống với những bóng ma" và tin rằng sẽ bị chúng ám ảnh mãi mãi. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã thay đổi.

Travis Kelce thích nhất ca khúc Opalite mà Taylor Swift viết về mình

Như vậy có thể thấy rằng Taylor Swift đang đắm chìm trong tình yêu và vô cùng hạnh phúc. Bản thân cô muốn có con với Travis Kelce. Điều này trùng với thông tin truyền thông đưa là Taylor Swift đang muốn có con hơn là cưới sớm. Có thể đến mùa hè năm sau khi mùa giải NFL kết thúc, cặp đôi này mới tổ chức hôn lễ.

Trong thời gian qua, bà Donna Kelce - mẹ chồng Taylor Swift liên tục có nhiều hành động gây áp lực, bày tỏ mong muốn có cháu bế. Người hâm mộ từng rất lo ngại cô sẽ "khó sống" với người mẹ chồng này. Nhưng giờ đây, Taylor Swift đã bày tỏ mong muốn tương tự và đang rất hạnh phúc.

Trước đó, mẹ chồng nữ ca sĩ ra sức bày tỏ mong muốn có cháu

Rạng sáng 27/8 (giờ Việt Nam), mạng xã hội toàn cầu nổ tung khi Taylor Swift và cầu thủ Travis Kelce thông báo đã đính hôn. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ hàng đầu chia sẻ loạt khoảnh khắc được Travis Kelce cầu hôn lãng mạn giữa rừng hoa, với chiếc nhẫn kim cương cỡ "khủng" cùng chú thích hài hước: "Giáo viên tiếng Anh và giáo viên thể dục của bạn sắp kết hôn".

Travis Kelce cầu hôn Taylor Swift bằng chiếc nhẫn đặt làm riêng từ thương hiệu Artifex Fine Jewelry. Chiếc nhẫn được làm từ vàng và viên kim cương đặt hướng bắc - nam, cắt theo kiểu Old mine brilliant cuts (kỹ thuật cắt kim cương thủ công cổ điển từ thế kỷ XVIII - XIX) rất phù hợp với phong cách cổ điển và ngọt ngào của cô dâu tương lai. Nhiều chuyên gia định giá chiếc nhẫn này lên đến 1 triệu USD (hơn 26 tỷ đồng).

Ông Ed Kelce - cha của Travis Kelce cho biết con trai ông đã cầu hôn từ 2 tuần trước nhưng giữ bí mật trước truyền thông. Cột mốc rạng sáng 28/7 (giờ Việt Nam) chỉ là ngày đẹp Taylor Swift chọn công bố tin vui đến người hâm mộ.

Từ cuối năm 2023, Page Six tiết lộ Travis Kelce đã đến xin phép bố của Taylor Swift để được ngỏ lời cầu hôn cô. Nguồn tin thân cận cho biết ông Scott Swift đã đồng ý và rất ủng hộ Travis Kelce. Bạn trai Taylor Swift còn nói chuyện với bạn bè về chiếc nhẫn cầu hôn. Điều này cho thấy Travis Kelce đã nghiêm túc tính đến chuyện lâu dài và chuẩn bị cho ngày đưa Taylor về dinh chỉ sau vài tháng hẹn hò.