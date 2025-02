Taylor Swift thảm bại

Danh sách người chiến thắng giải thưởng quan trọng tại Grammy 2025

Album của năm: Beyoncé - Cowboy Carter

Thu âm của năm: Kendrick Lamar - Not Like Us

Bài hát của năm: Kendrick Lamar - Not Like Us

Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất: Chappell Roan

Trình diễn solo Pop xuất sắc nhất: Sabrina Carpenter - Espresso

Album nhạc Pop hay nhất: Sabrina Carpenter - Short n' Sweet

Trình diễn song ca/nhóm nhạc Pop xuất sắc nhất: Lady Gaga & Bruno Mars - Die With a Smile

Bản thu âm nhạc Pop Dance hay nhất: Charli xcx - Von Dutch

Album nhạc Dance/Electronic hay nhất: Charli xcx - Brat

Trình diễn nhạc Rock hay nhất: The Beatles – Now and Then

Video ca nhạc hay nhất: Kendrick Lamar - Not Like Us

Trình diễn Rap xuất sắc nhất: Kendrick Lamar - Not Like Us

Bài hát rap hay nhất: Kendrick Lamar - Not Like Us

Album Rap hay nhất: Doechii - Alligator Bites Never Heal

Album nhạc đồng quê hay nhất: Beyonce - Cowboy Carter

Trình diễn đơn ca nhạc đồng quê xuất sắc nhất: Chris Stapleton - It Takes A Woman

Trình diễn song ca/nhóm nhạc đồng quê xuất sắc nhất: Beyonce hợp tác với Miley Cyrus - II Most Wanted

Bài hát đồng quê hay nhất: Kacey Musgraves - The Architect

Album nhạc Pop Latin hay nhất: Shakira - Las Soones Ya No Lloran

Nhà sản xuất của năm, phi cổ điển: Dan Nigro