Giữa lúc showbiz Việt liên tiếp chấn động bởi những thông tin nghệ sĩ vướng vòng lao lý vì tàng trữ, sử dụng chất cấm, NSƯT Ngô Phạm Hạnh Thúy đã có những chia sẻ gây chú ý. Nữ nghệ sĩ không chọn cách lên án gay gắt mà mang đến một góc nhìn thực tế, xót xa về ranh giới mong manh giữa những "thú vui sành điệu" và bi kịch trượt dài của đời người.

Mở đầu bài viết của mình, Hạnh Thúy khẳng định tuyệt đối không ủng hộ việc sử dụng chất cấm hay các hành vi vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, bằng sự quan sát trong suốt hơn chục năm qua, chị đã chỉ ra một thực tế đáng báo động về cách mà nhiều người trẻ, thậm chí là người nổi tiếng, đang tự đưa mình vào tròng chỉ vì hai chữ "sành điệu".

Ảo tưởng về sự vô hại và "đẳng cấp"

Nữ diễn viên cho biết, việc nhiều người sử dụng chất cấm không phải là chuyện lạ, bởi những chất này thường xuyên ẩn nấp dưới vỏ bọc của những cuộc vui tưởng chừng vô hại. Từ bóng cười, shisha cho đến thuốc lá, chúng hiện diện khá công khai ở các tụ điểm giải trí và được một bộ phận mặc định xem đó là cách để thể hiện bản thân.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong bài chia sẻ là câu chuyện thực tế mà Hạnh Thúy từng tận mắt chứng kiến. Chị kể: "Mình đã chứng kiến một người quen trong 1 buổi tối hít hơn 10 trái 'bóng cười', 50k/trái, theo bạn là 'rẻ' hơn nhiều chỗ, không gây nghiện, chỉ làm vui, không có tác hại" .

Không dừng lại ở đó, nữ nghệ sĩ còn nhìn thấy những ảo tưởng về sự "đẳng cấp" khi nhiều thanh niên sẵn sàng thủ sẵn vài viên thuốc màu xanh, hồng trong ví chỉ để... đi chơi với bạn. Họ xem đó là minh chứng cho việc mình là người biết chơi, sành điệu mà không hề lường trước được hậu quả.

Cái bẫy tâm lý "thử cho biết" và bi kịch không thể dừng lại

Từ những cuộc vui chớp nhoáng với bóng cười hay vài viên thuốc "sành điệu", ranh giới sa ngã trở nên vô cùng mỏng manh. Hạnh Thúy vạch trần tâm lý chung của những người trót sa chân vào con đường này: "Đa số người ta không bước vào những thứ đó với suy nghĩ 'tôi sẽ nghiện' mà bước vào bằng tâm lý: 'thử cho biết', 'một lần không sao' rồi 'ít ít không sao', 'Tôi sẽ ngừng lại được'".

Thế nhưng, thực tế lại tàn khốc hơn rất nhiều. Cái thứ từng giúp họ "bay lên" cuối cùng lại trở thành sợi dây xích kéo cuộc đời họ xuống đáy sâu. Nữ đạo diễn nhấn mạnh, ma túy không chỉ lấy đi tiền bạc, mà tàn nhẫn hơn, nó tước đoạt "khả năng cảm thấy hạnh phúc, khả năng làm người bình thường" .

Theo thời gian, điểm chung của những người không thể tự ý thức để dừng lại là sự tan nát toàn diện. Sự nghiệp tiêu tan vì không ai dám mời, không ai dám hợp tác; cuộc sống cá nhân rơi vào bế tắc. Nữ diễn viên xót xa trích lại lời thú nhận trong bất lực của chính những người trong cuộc: "Tại tao hư, biết mình hư, mà không ngừng lại được" .

Kết lại bài viết, NSƯT Hạnh Thúy gửi gắm một thông điệp cảnh tỉnh sâu sắc đến cộng đồng. Xã hội cần nghiêm khắc với cái sai, nhưng đồng thời, hãy nhìn vào những tấm gương tày liếp đó để tự răn đe chính mình.

"Không có cái 'sành điệu' nào đáng để đổi bằng thần kinh, tương lai, gia đình và lòng tự trọng của mình" , Hạnh Thúy khẳng định. Nữ diễn viên tha thiết mong mỏi những ai chưa từng vướng vào thì "đừng bao giờ thử để biết" , còn những người đang lỡ mắc kẹt hãy đủ can đảm để tìm kiếm sự giúp đỡ. Bởi lẽ, sự mạnh mẽ thực sự của một con người không nằm ở việc chứng tỏ mình "chơi được", mà là bản lĩnh dám dừng lại trước khi quá muộn.

Bài đăng của NSƯT Hạnh Thúy

Dạo gần đây rộ lên sự việc nhiều người nổi tiếng bị bắt vì sử dụng chất cấm. Đương nhiên, mình không bao giờ ủng hộ sử dụng chất cấm. Không bao giờ ủng hộ việc làm vi phạm pháp luật.

Trong bài viết này là một góc nhìn “mềm mại” hơn, “gần” hơn.

Việc nhiều người sử dụng chất cấm không phải lạ. Bởi chất cấm nhiều khi ẩn nấp trong bóng cười - vốn bán khá công khai ở các vũ trường, bar, hay “cỏ”, shishi, thuốc lá (nicotine) cũng không phải là thứ khó thấy trong thói quen sử dụng của nhiều người. Họ không coi là chất gây hại, bởi họ nghĩ dùng là sành điệu.

Mình đã chứng kiến một người quen trong 1 buổi tối hít hơn 10 trái “bóng cười”, 50k/trái, theo bạn ấy là “rẻ” hơn nhiều chỗ, không gây nghiện, chỉ làm vui, không có tác hại. Có lần cũng thấy vài anh trong bóp có vài viên xanh hoặc hồng, để dành đi chơi với bạn. Và coi đó là “đẳng cấp sành điệu”.

Tất nhiên những việc mình chứng kiến đã hơn 10 năm, thậm chí hơn 30 năm rồi.

Nhưng một điểm chung của những người đó (nếu không tự ý thức và dừng lại được) là tan nát.

Tự cuộc đời tan nát, vì đến lúc không ai dám hợp tác, không ai dám mời.

Và sự nghiệp tan tành.

Chính các anh chị cũng nói: “Tại tao hư, biết mình hư, mà không ngừng lại được”.

Lúc đầu chỉ cho vui, sau thì cứ vịn vào đấy mà vui, rồi thì từ vui chuyển thành hết vui.

Có một điều đáng sợ là: đa số người ta không bước vào những thứ đó với suy nghĩ “tôi sẽ nghiện” mà bước vào bằng tâm lý: “thử cho biết”, “một lần không sao” rồi “ít ít không sao”, “Tôi sẽ ngừng lại được”, “tôi không có nghiện, tôi chỉ chơi vui thôi”, “mình kiểm soát được”.

Cho tới một ngày, cái thứ từng giúp mình “bay lên” lại bắt đầu kéo mình xuống.

Những thứ bạn cho là “thú vui” không chỉ lấy tiền. Nó lấy luôn khả năng cảm thấy hạnh phúc, khả năng làm người bình thường.

Đáng sợ nhất không phải lúc người ta chơi mà đáng sợ nhất là lúc người ta biết mình đang hư hao dần… nhưng không dừng lại được nữa.

Mình nghĩ xã hội cần nghiêm khắc với hành vi sai phạm. Nhưng bên cạnh đó, cũng cần nhìn những người lún vào đó như một lời cảnh báo cho tất cả chúng ta: Không có cái “sành điệu” nào đáng để đổi bằng thần kinh, tương lai, gia đình và lòng tự trọng của mình.

Nên nếu bạn còn đang đứng ngoài những thứ đó, xin đừng bao giờ thử để biết. Bởi có những thứ biết rồi… rất khó để không biết nữa.

Còn nếu ai đó đang lỡ mắc kẹt trong nó, mình mong họ đủ can đảm để tìm người giúp đỡ, trước khi mọi thứ đi quá xa. Vì đôi khi, điều mạnh mẽ nhất không phải là chứng minh mình “chơi được”.

Mà là dám dừng lại