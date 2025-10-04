Năm 2016 được xem là năm tang tóc của showbiz Hoa ngữ với liên tiếp các vụ nghệ sĩ qua đời đầy rúng động. Ngoài cái chết nhiều uẩn khúc của tài tử Kiều Nhậm Lương, dư luận Trung Quốc còn bàng hoàng, sốc nặng với thông tin người mẫu có nhan sắc ngọt ngào, thánh thiện Dương Lệ Bình bị chồng sát hại man rợ ở tuổi 29.

Vụ việc nữ người mẫu Dương Lệ Bị bị chồng sát hại rồi giấu xác trong tủ lạnh từng gây rúng động showbiz Trung Quốc

Chồng xuống tay giết vợ, giấu xác rồi ung dung ra ngoài cặp bồ

Theo báo cáo điều tra của cơ quan chức năng, vụ việc xảy ra vào ngày 18/10/2016. Trong 1 trận cãi vã, Chu Hiểu Đông đã ra tay bóp cổ, giết chết người vợ trẻ Dương Lệ Bình. Để che đậy tội ác, Chu Hiểu Đông đã dùng ga trải giường bọc thi thể vợ lại rồi đem giấu trong tủ lạnh. Sau khi gây ra án mạng, hắn vẫn ung dung tự tại, xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Trong thời gian đó, Chu Hiểu Đông còn sử dụng điện thoại của vợ liên lạc để liên lạc với người thân, bạn bè để giả vờ rằng cô vẫn còn sống. Không chỉ vậy, kẻ này còn lấy thẻ căn cước, rút 200.000 NDT (tương đương hơn 700 triệu đồng) tiền tiết kiệm của Dương Lệ Bình để đi thuê phòng khách sạn với người phụ nữ khác sau khi giết hại vợ.

Đáng chú ý, mẹ của nạn nhân vẫn thường xuyên đến nhà của hai vợ chồng trẻ để dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc chó nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường. Phải đến ngày 105, Chu Hiểu Đông mới dần bị phát hiện hành vi phạm tội khi bố nạn nhân đột nhiên cảm thấy con gái ít liên lạc với gia đình 1 cách khác thường. Lần cuối cùng Dương Lệ Bình gặp bố là vào ngày 1/10/2016. Kể từ sau hôm đó, ông chỉ trao đổi với con qua tin nhắn. Đến cả dịp Giáng sinh, Dương Lệ Bình cũng không về nhà sum họp với gia đình như mọi năm. Khi người thân gọi điện đến số của Dương Lệ Bình thì đều bị dập máy. Nghi ngờ con gái gặp chuyện chẳng lành, gia đình đã kéo đến chỗ con rể làm loạn, đòi gặp mặt bằng được Dương Lệ Bình. Biết không thể giấu thêm nữa, đúng ngày sinh nhật tuổi 60 của cha vợ, Chu Hiểu Đông cùng mẹ ruột đến sở cảnh sát tự thú.

Chu Hiểu Đông đã xuống tay tàn nhẫn với vợ người mẫu trong lúc cãi vã

Theo bố Dương Lệ Bình, gia đình lúc đầu đã kiên quyết phản đối con gái kết hôn với Chu Hiểu Đông. Tên này được đánh giá chỉ có bề ngoài đẹp trai, còn bối cảnh gia đình phức tạp, lại nghiện rượu bia và có tính cách quái dị khi thích nuôi các loại động vật bọ sát nguy hiểm. Thế nhưng, vì chiều theo ý con gái nên gia đình Dương Lệ Bình đành nuốt nước mắt cho con lấy chồng. Tuy nhiên, không ai ngờ Chu Hiểu Đồng lại là kẻ táng tận lương tâm đến mức sẵn sàng xuống tay cướp đi mạng sống của vợ.

Án tử cho kẻ sát nhân

Chu Hiểu Đông bị bắt giữ vào tháng 2/2017. Ngày 3/8/2017, hắn bị truy tố hành vi giết người. Trong các phiên xét xử, Chu Hiểu Đông thừa nhận hành vi sát hại vợ của mình và xin chấp nhận mọi hình phạt. Theo lời khai của hung thủ, cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ sau ngày cưới thường nảy sinh mâu thuẫn nhỏ nhặt. Năm 2016, Chu Hiểu Đông và vợ đều không có việc làm, nhưng Dương Lệ Bình luôn đòi ăn ngon mặc đẹp khiến tranh cãi giữa họ ngày càng nhiều hơn. Hung thủ cũng thừa nhận từng ngoại tình khi vợ còn sống. Tháng 6/2016, Dương Lệ Bình đã nổi giận khi biết chồng có nhân tình bên ngoài. Vụ việc sau đó được giải quyết êm đẹp vì Chu Hiểu Đông hứa không tái phạm.

Ngày 15/10/2016, Chu Hiểu Đông và Dương Lệ Bình quyết định đi du lịch Hàng Châu (Trung Quốc) để hòa giải. Tuy nhiên, tại đây, cặp đôi lại tiếp tục cự cãi vì Dương Lệ Bình không lòng với phòng khách sạn, vé máy bay "hạng xoàn" mà chồng đặt. Sau khi kết thúc chuyến đi và trở về nhà, cô vẫn chưa buông bỏ, thường xuyên nhắc lại chuyện khó chịu trong chuyến du lịch khiến Chu Hiểu Đông nổi điên, mất khống chế cảm xúc và dẫn tới vụ án mạng thương tâm. "Hôm đó, tôi đưa tay bóp cổ cô ấy, tôi chỉ muốn cô ấy đừng nói nữa, hãy im lặng, nhưng ai ngờ...", Chu Hiểu Đồng kể lại hành vi tội ác.

Đến ngày 23/8/2017, Tòa án nhân dân Thượng Hải (Trung Quốc) tuyên án Chu Hiểu Đồng bị tử hình vì tội giết người. Kể từ ngày Chu Hiểu Đồng bị bắt đến nhận án tử, bố mẹ y chưa 1 lần xuất hiện trên tòa để gặp con. Nguyên nhân là gia đình Chu Hiểu Đông sợ chạm mặt gia đình con dâu và nhận phản ứng quá khích từ những người dân trên tòa.

Tòa tuyên án tử cho kẻ sát nhân Chu Hiểu Đông

Gia đình Dương Lệ Bình cũng vô cùng đau đớn trước cái chết của con gái. Họ muốn tổ chức tang lễ chỉn chu, trang trọng cho cô cũng không được vì thi thể không còn nguyên vẹn, phải phủ khăn trắng che mặt, vẩy nước hoa hồng át mùi rồi mang đi mai táng vội. Kể từ sau khi vụ việc xảy ra, kẻ sát nhân Chu Hiểu Đông và gia đình y chưa 1 lần gửi lời xin lỗi đến Dương Lệ Bình và gia đình cô.