Gần nửa đêm ngày 30/5 (theo giờ Việt Nam, Taylor Swift khiến MXH có 1 phen chấn động khi cho biết đã mua lại toàn bộ danh mục âm nhạc, từng được phát hành qua hãng Big Machine Records. Bản thông báo được đưa ra trên trang web chính thức của Taylor, thực hiện cái bắt tay với Shamrock Capital - công ty đầu tư được sáng lập bởi Roy E. Disbey - cháu trai của Walk Disney.

Taylor Swift thông báo tin vui khi cô đã giành chiến thắng trong cuộc chiến lấy lại gia tài âm nhạc

"Không biết phải cảm ơn mọi người thế nào cho đủ vì đã giúp mình lấy lại được với những tác phẩm mà mình đã dành cả thanh xuân để tạo nên. Những điều tuyệt vời nhất từng thuộc về mình… giờ đã thực sự là của mình", Taylor chia sẻ trong bức tâm thư, ăn mừng vì đã giành lại được bao mồ hôi và công sức kể từ khi bắt đầu sự nghiệp ca hát.

Tâm thư Taylor đăng tải trên website chính thức

Sau 6 năm dài đằng đẵng, Taylor đã xác nhận hiện cô đang sở hữu các MV, phim tài liệu concert, ảnh bìa album, bộ ảnh PR và cả những ca khúc chưa từng phát hành. Theo 1 vài nguồn tin chưa được xác thực, Taylor đã "chơi tất tay", rút ví trả 360 triệu đô (khoảng 9,3 nghìn tỷ đồng). Con số này được cho là không "nhằm nhò" gì so với Taylor khi cô nàng được dự đoán sở hữu khối tài sản lên đến 1,6 tỷ đô - xấp xỉ 42 nghìn tỷ đồng.

Hành động này được cho là việc Taylor quyết tâm không để cho cho Scooter Braun hưởng thêm bất cứ một đồng bạc nào từ danh mục âm nhạc của cô. Điều mà Taylor không thể chấp nhận là Scooter vẫn ăn lợi nhuận trên xương máu nghệ thuật mà suốt 10 mấy năm cô viết nhạc, và đó là lý do Taylor quyết định tái thu âm cho Swifties.

Scooter Braun - kẻ "hút máu" đáng ghét nhất làng giải trí

Shamrock chính là người đã mua lại bản quyền 6 album đầu tiên của Taylor, gồm Taylor Swift (2006), Fearless (2008), Speak Now (2010), Red (2012), 1989 (2014) và Reputation (2017) — từ tay Scooter vào năm 2020. Scooter là tên quản lý từng "nhào nặn" nên sự nghiệp của Justin Bieber, đồng thời có mối quan hệ mật thiết với Kanye West – kẻ thù không đội trời chung từng mở ra chuỗi ngày Taylor bị bắt nạt và tẩy chay.

Năm 2019, Taylor để vuột mất 6 album đầu tiên của mình cho Scooter

Loạt bản thu âm gốc của Taylor ban đầu bị mua lại bởi Ithaca Holdings, do Scooter đứng đầu, với mức giá khoảng 300 triệu USD. Taylor tiết lộ cô chỉ biết về cuộc giao dịch này khi truyền thông lên bài đưa tin. Cô cho hay đã nhiều lần cố gắng đàm phán để mua lại các album cũ nhưng đôi bên đều không tìm được tiếng nói chung do quy định gây bất lợi cho Taylor. Sau đó, Ithaca bán lại danh mục này cho Shamrock vào năm 2020. Theo một nguồn tin thân cận, Shamrock thậm chí còn bỏ ra hơn 300 triệu USD để thâu tóm toàn bộ kho nhạc của Taylor từ tay Scooter.

Trong 6 năm qua, Taylor đã không ngừng phát hành các bản thu âm được thu âm lại với tên gọi Taylor's Version. 4 trong 6 album đầu đã được làm lại và tung ra thị trường, trở thành động lực chính cho siêu tour The Eras Tour, thu về 2,2 tỷ đô (hơn 55 nghìn tỷ đồng). 2 album còn lại là Reputation (2017) và Taylor Swift (2006), hiện vẫn chưa có lịch phát hành cụ thể. Dự án khởi động tái thu âm không chỉ giúp cô giành lại tiếng nói trong âm nhạc mà còn tạo nên hiện tượng toàn cầu về mặt thương mại lẫn văn hóa.

Taylor khởi động chiến dịch tái thu âm lại 6 album bị cướp mất, gây tiếng vang lớn vượt xa ranh giới âm nhạc

Ngoài ra, "Rắn chúa" còn báo tin vui khi cho hay, album đầu tay Taylor Swift đã được thu âm lại hoàn chỉnh: "Mình thực sự rất thích phiên bản mới, nghe cực kỳ đã tai luôn." Tuy nhiên, Reputation thì lại kém may mắn hơn. Taylor thừa nhận cô nhiều lần gặp bế tắc trong quá trình tái hiện lại tinh thần của album này: "Album đó quá gắn liền với một giai đoạn đặc biệt trong sự nghiệp của mình. Mỗi lần cố gắng thu âm lại, mình như bị mắc kẹt".

Reputation được ra lò sau khi Taylor đối mặt với làn sóng tẩy chay kinh hoàng nhất trong 10 năm ca hát. "Trùm sò" đầu têu sự việc này, không ai khác là "gã điên" Kanye West. Cứ ngỡ như chịu thua trước "búa rìu" dư luận, Taylor "tái sinh" mạnh mẽ với MV Look What You Made Me Do và Reputation, tạo nên cú nổ lớn cho cả ngành công nghiệp âm nhạc lẫn văn hoá đại chúng.

Look What You Made Me Do và Reputation là màn tái xuất ngoạn mục của Taylor trước cơn bão tẩy chay kinh hoàng

Thực tế, rất nhiều nghệ sĩ thu âm không có quyền sở hữu bản thu ân gốc (master) của chính mình, điều đó đồng nghĩa với việc họ không thể toàn quyền khai thác lợi nhuận từ sản của chính họ. Dù vẫn được nhận tiền bản quyền, nhưng khi sở hữu master, nghệ sĩ không chỉ kiếm chác được nhiều hơn mà còn có tiếng nói mạnh mẽ hơn trong việc sử dụng sản phẩm nghệ thuật của mình.