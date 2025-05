Vào ngày 23/5, Daily Mail đưa tin Taylor Swift được cho là đã chấm dứt tình bạn dài cả thập kỷ với Blake Lively, sau khi bị lôi vào vụ kiện tụng với Justin Baldoni. "Hiện tại, Taylor ước rằng cô ấy chưa bao giờ gặp Blake. Mặc dù mối quan hệ của họ đã có những thời điểm tốt đẹp, nhưng vấn đề hiện tại liên quan đến vụ kiện Justin Baldoni đã lấn át chúng" - nguồn tin thân cận nói với Daily Mail.

"Khi Taylor nhìn lại tình bạn của họ, cô ấy nhận ra không đáng để Blake gây căng thẳng cho cô ấy. Taylor nhẹ nhõm khi mối quan hệ kết thúc. Cô ấy đã chịu đựng những trò hề của Blake quá lâu vì cô ấy là 1 người bạn trung thành. Phải đến bộ phim It Ends With Us thì cuối cùng cô ấy mới quyết định làm điều đó" - nguồn tin thân cận nói thêm.

Daily Mail đưa tin Taylor Swift quyết định nghỉ chơi với Blake Lively

Blake Lively được cho là luôn muốn trở thành thủ lĩnh, Taylor Swift phải vào cuộc và xoa dịu bạn thân. Bạn trai của Taylor Swift - Travis Kelce được cho là ủng hộ bạn gái "nghỉ chơi" với vợ chồng Blake Lively. Trên Instagram, Travis Kelce đã bỏ theo dõi Ryan Reynolds - chồng của Blake Lively.

"Taylor và Travis chán ngấy Blake - Ryan và cách họ cố gắng lợi dụng Taylor trong cuộc chiến chống lại Justin Baldoni. Họ thề rằng sẽ tạm thời cắt đứt với cặp đôi diễn viên này" - Daily Mail trích nguồn thân cận. Tuy nhiên người đại diện của cả Taylor Swift, Blake Lively và Travis Kelce đều chưa lên tiếng về nghi vấn nghỉ chơi.

Travis Kelce cũng ủng hộ quyết định của bạn gái

Taylor Swift ban đầu được nhắc đến trong vụ kiện trị giá 400 triệu USD (10.381 tỷ đồng) của Justin Baldoni chống lại Blake Lively - Ryan Reynolds hồi tháng 1. Trước đó, Blake Lively kiện Justin Baldoni có những hành vi quấy rối tình dục trên phim trường It Ends With Us. Justin Baldoni cáo buộc Blake Lively lợi dụng tình bạn với Taylor Swift để giành quyền kiểm soát trường quay.

Đến đầu tháng 5, nhóm luật sư của Justin Baldoni tuyên bố luật sư của Blake Lively đe dọa sẽ công khai tin nhắn riêng tư của thân chủ và Taylor Swift, nếu nữ ca sĩ không đứng ra công khai ủng hộ bạn thân. Nhóm luật sư của Blake Lively phủ nhận cáo buộc này.

Trong khi đó, đại diện Taylor Swift cũng bác bỏ những cáo buộc cô có liên quan đến It Ends With Us hay bất kỳ chuyện gì xảy ra trên phim trường. Cô chưa bao giờ đến phim trường, không tham gia vào quyết định tuyển diễn viên hay sáng tạo, không soạn nhạc cho phim, không xem bản dựng hay ghi chú, thậm chí chỉ xem sau khi phim đã phát hành vài tuần. Trong giai đoạn 2023-2024, Taylor Swift bận rộn với chuyến lưu diễn The Eras Tour. Mối liên hệ giữa Taylor và bộ phim chỉ dừng lại ở việc cô cho phép sử dụng bài hát My Tears Ricochet. Tuy nhiên, cô không phải người duy nhất làm điều đó, có 19 nghệ sĩ khác cũng có tác phẩm được sử dụng trong phim.

Người đại diện cáo buộc Taylor Swift bị lợi dụng nhằm thu hút sự chú ý từ công chúng, bằng cách tạo tin giật gân cho báo lá cải thay vì tập trung vào sự thật của vụ án. Phía Justin Baldoni cũng đã phải hủy bỏ lệnh triệu tập Taylor Swift lên tòa án, nói rằng họ đã "tự nguyện nhận được" những thông tin mà họ cần.

Người đại diện cho biết Taylor Swift chỉ cấp phép cho phim sử dụng ca khúc My Tears Ricochet

Cô hoàn toàn không liên quan đến những drama trên phim trường của Justin Baldoni và Blake Lively

Nguồn: Page Six