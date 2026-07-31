Bé gái N.T.N.A, 7 tuổi (quê Hải Phòng) được gia đình đưa đến khám sau khi tự sờ thấy khối nhỏ bất thường ở vùng cổ. Không đau, không sốt, không mệt mỏi, sinh hoạt vẫn bình thường nên người thân ban đầu không nghĩ đó là dấu hiệu của bệnh nguy hiểm. Tuy nhiên, kết quả thăm khám khiến cả gia đình bàng hoàng khi bé được chẩn đoán mắc ung thư tuyến giáp .

Theo ThS.BS Phạm Thanh Thưởng, Bệnh viện Đa khoa An Việt, sau khi siêu âm, chọc hút tế bào và thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu, bệnh nhi được chỉ định phẫu thuật.

ThS.BS Phạm Thanh Thưởng giải thích tình trạng bệnh của trẻ cho phụ huynh.

Kết quả giải phẫu bệnh sau mổ cho thấy ung thư xuất hiện ở cả hai thùy tuyến giáp với nhiều ổ tổn thương. Khối u lớn nhất kích thước 4,5 cm. Đáng chú ý, bệnh đã di căn hạch cổ hai bên, trong đó 21 trên tổng số 62 hạch được nạo vét có tế bào ung thư.

“Đây là trường hợp khiến nhiều người bất ngờ vì bệnh nhi còn nhỏ. Dù hiếm gặp, ung thư tuyến giáp vẫn có thể xảy ra ở trẻ em. So với người lớn, bệnh ở trẻ thường xâm lấn mạnh hơn, dễ phá vỡ vỏ tuyến giáp, xuất hiện nhiều ổ ung thư trong cùng một tuyến và có tỷ lệ di căn hạch, di căn phổi cao ngay từ khi phát hiện”, bác sĩ Thưởng nói.

Ung thư tuyến giáp ở trẻ em được xác định ở nhóm bệnh nhân dưới 18 tuổi. Đây là bệnh lý hiếm gặp, chỉ chiếm khoảng 1,5% tổng số ca ung thư tuyến giáp. Tỷ lệ mắc dao động khoảng 4,8-5,9 trường hợp trên một triệu trẻ, thường gặp nhất ở lứa tuổi 15-18 và phổ biến ở nữ hơn nam.

Dù vậy, các bác sĩ cho biết số ca mắc bệnh ở trẻ xu hướng tăng trong những năm gần đây. Trẻ càng nhỏ tuổi thì nguy cơ tái phát sau điều trị càng cao, vì vậy cần được theo dõi lâu dài.

Đến nay, nguyên nhân gây ung thư tuyến giáp ở trẻ vẫn chưa được xác định hoàn toàn. Tuy nhiên, một số yếu tố nguy cơ đã được ghi nhận như tiếp xúc với tia xạ từ nhỏ, đặc biệt khi phơi nhiễm liều cao hoặc kéo dài.

Yếu tố di truyền cũng đóng vai trò quan trọng. Một số trường hợp liên quan đến đột biến gene. Khoảng 5-10% bệnh nhân có người thân trong gia đình mắc ung thư tuyến giáp hoặc các bệnh lý nội tiết liên quan.

Khối nhỏ bất thường ở vùng cổ của trẻ.

Theo bác sĩ Thưởng, phụ huynh cũng không nên quá lo lắng nếu trẻ không may mắc bệnh. Mặc dù nhiều trường hợp được phát hiện khi đã di căn hạch, ung thư tuyến giáp biệt hóa ở trẻ vẫn có tiên lượng rất tốt nếu điều trị đúng phác đồ và tái khám đầy đủ. Tỷ lệ sống lâu dài của trẻ thậm chí cao hơn người trưởng thành.

Điều trị hiện nay chủ yếu là phẫu thuật cắt một phần hoặc toàn bộ tuyến giáp, kết hợp nạo vét hạch cổ khi cần thiết. Sau mổ, tùy từng trường hợp, bệnh nhân có thể được điều trị bằng iod phóng xạ và sử dụng hormone tuyến giáp thay thế nhằm giảm nguy cơ tái phát, đồng thời duy trì chức năng chuyển hóa.

Bác sĩ khuyến cáo cha mẹ không nên chủ quan khi trẻ xuất hiện khối bất thường ở vùng cổ, khàn tiếng kéo dài, nuốt vướng hoặc nổi hạch cổ không rõ nguyên nhân. Những trẻ có bố mẹ hoặc anh chị em ruột mắc ung thư tuyến giáp cũng nên được khám chuyên khoa để đánh giá nguy cơ và tầm soát khi cần thiết.

“ Phát hiện sớm là yếu tố quyết định hiệu quả điều trị. Chỉ một khối nhỏ ở vùng cổ cũng có thể là dấu hiệu đầu tiên của ung thư . Khi phát hiện bất thường, cha mẹ nên đưa trẻ đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám kịp thời ”, bác sĩ Thưởng khuyến cáo.