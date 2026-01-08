(Ảnh: SBS)

Chỉ còn hai tập nữa là kết thúc, bộ phim truyền hình thứ Sáu - thứ Bảy của đài SBS, Taxi Driver 3, một lần nữa phá vỡ kỷ lục người xem của chính mình, khẳng định vị thế là một trong những bộ phim truyền hình Hàn Quốc mạnh mẽ nhất mùa này.

Theo trang tin Nate của Hàn Quốc, bộ phim Taxi Driver 3 đã đạt kỷ lục rating cao nhất mọi thời đại trước khi kết thúc. Bộ phim hiện thống trị các bảng xếp hạng truyền hình, OTT và bảng xếp hạng mức độ phổ biến.

Bộ phim tiếp tục thu hút khán giả với những câu chuyện trả thù gay cấn, đầy cảm xúc do nhóm "Rainbow Taxi" dẫn dắt, mang lại công lý nơi pháp luật không thể làm được. Theo Nielsen Korea, tập 14 của Taxi Driver 3 đã đạt được: Tỷ lệ người xem cao nhất với 18,5%, trong đó, 15,1% tại khu vực thủ đô Seoul và 14,2% trên toàn quốc, đánh dấu mức rating quốc gia cao nhất từ trước đến nay của bộ phim.

(Ảnh: SBS)

Bộ phim cũng thống trị nhóm khán giả mục tiêu 20 - 49 tuổi, đạt trung bình 4,8% và cao nhất là 5,75%, đứng đầu tất cả các chương trình phát sóng trong dịp năm mới.

Trở lại sau hai năm kể từ mùa 2, Taxi Driver 3 đã được khen ngợi vì đạo diễn đạt tầm điện ảnh, diễn xuất giữa các diễn viên gắn kết hơn, giàu cảm xúc hơn với một vũ trụ chung liên tục được mở rộng và dàn nhân vật phản diện mạnh mẽ, khó quên.

Đà phát triển của bộ phim càng được thúc đẩy khi Lee Je Hoon, người đóng vai Kim Do Gi, giành giải Nhất (Daesang) tại Lễ trao giải Phim truyền hình SBS 2025 - giải Daesang thứ hai của anh cho loạt phim Taxi Driver, khẳng định vị thế của bộ phim như một "phim anh hùng dân tộc" thực sự của Hàn Quốc.

Sự nổi tiếng của bộ phim Taxi Driver 3 vượt xa các chỉ số rating truyền hình truyền thống khi đứng đầu bảng xếp hạng phim truyền hình TV-OTT trên bảng xếp hạng FUNdex của Good Data Corporation (tuần 1 tháng 1), diễn viên Lee Je Hoon dẫn đầu bảng xếp hạng độ nổi tiếng của dàn diễn viên TV-OTT. Taxi Driver 3 cũng giành vị trí số 1 về tổng thể nội dung trên các phim truyền hình, phim điện ảnh và chương trình giải trí trên KinoLights. Bên cạnh đó là các thành tích khác như số 1 trong Top 10 Series của Netflix Hàn Quốc (FlixPatrol, ngày 5 tháng 1), đạt điểm đánh giá trung bình ấn tượng 9.2 trên IMDb cho các tập 1–14 (tính đến ngày 6 tháng 1).

(Ảnh: SBS)

Những kết quả này khẳng định khả năng hiếm có của Taxi Driver 3 trong việc thống trị đồng thời các chỉ số phát sóng, phát trực tuyến và người hâm mộ toàn cầu. Hiện tại, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào việc liệu Taxi Driver 3 có thể kết thúc hành trình của mình với một cột mốc lịch sử khác hay không.