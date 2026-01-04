Tối 4/1, Taxi Driver 3 tiếp tục chứng minh sức mạnh vô địch khi tập 14 chính thức lên sóng và lập kỷ lục rating mới ngay trước thềm kết thúc. Theo số liệu ghi nhận, tập phim đạt 15,1% tại khu vực Seoul và 14,2% trên toàn quốc, với mức rating cao nhất chạm mốc 18,5%. Không chỉ tự phá kỷ lục của chính mình, Taxi Driver 3 còn dẫn đầu tất cả tác phẩm trong cùng khung giờ phát sóng, khẳng định phong độ ổn định của "Phim truyền hình xuất sắc nhất".

Khép lại tập 13, Kim Do Gi (Lee Je Hoon) cùng đội Rainbow Taxi đã lần ra chân tướng kẻ cầm đầu Go, người đứng sau đường dây lừa đảo xuyên quốc gia hoạt động suốt 7 năm, núp bóng các buổi sinh hoạt tại ngôi đền và vận hành hệ thống lừa đảo online trên phạm vi toàn cầu. Nhóm quyết định dàn dựng một thương vụ đầu tư giả để tiếp cận lõi hệ thống, đồng thời chia quân: Park Jin Eon (Bae Yoo Ram) sang đất liền lấy lại thiết bị cho Ahn Go Eun (Pyo Ye Jin), còn Do Gi và các thành viên ở lại đảo để đánh lạc hướng đối phương.

Bước sang tập 14, kế hoạch nhanh chóng chuyển sang thế ngàn cân treo sợi tóc khi Kim Do Gi, Jang Seong Cheol (Kim Eui Sung) và Ahn Go Eun cố tình tạo mâu thuẫn nội bộ, khiến Go và đàn em rơi vào trạng thái nghi kỵ, rối loạn. Tuy nhiên, sự cảnh giác của Go cũng bị đẩy lên cực điểm, kéo theo âm mưu cướp tiền và thủ tiêu toàn bộ đội Rainbow Taxi trước khi rút khỏi hòn đảo.

Cao trào bùng nổ khi Rainbow Taxi vừa phải chạy đua với thời gian để hack server, vừa đối mặt cuộc truy sát tàn bạo của phe Go. Trong loạt tình huống sinh tử - từ màn rượt đuổi nghẹt thở bên vách núi đến khoảnh khắc Do Gi kích hoạt taxi điện, tiêu diệt kẻ địch trong gang tấc - Go Eun thành công đánh sập toàn bộ hệ thống lừa đảo, còn Do Gi trực tiếp chấm dứt đường trốn chạy của Go. Tập phim khép lại bằng cảnh phóng viên vạch trần sự thật trên sóng trực tiếp.

Bên cạnh diễn biến căng thẳng, Taxi Driver 3 còn gây bão trên mạng xã hội nhờ phản ứng cực kỳ tích cực từ khán giả. Trên các diễn đàn phim Hàn và mạng xã hội, nhiều netizen bày tỏ cảm giác “xem mà không dám rời mắt”, đặc biệt là ở tập 14 với nhịp phim dồn dập, liên tục đẩy nhân vật vào tình thế sinh tử. Không ít ý kiến cho rằng đây là một trong những tập cao trào đã tay và thỏa mãn nhất của cả loạt Taxi Driver.

Lee Je Hoon tiếp tục là cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Netizen nhận xét anh gần như “gánh trọn tuyến cảm xúc” của phim, từ những phân đoạn hành động nghẹt thở đến cảnh cần quan sát và đánh giá tình hình. Nhiều bình luận cho rằng Do Gi ở mùa 3 điềm tĩnh hơn, sắc lạnh hơn nhưng vẫn giữ được những mảng miếng gây cười để giúp xoa dịu bầu không khí phim.

Bên cạnh đó, sự phối hợp của cả đội Rainbow Taxi cũng được khán giả khen ngợi vì tạo cảm giác gắn kết, ăn ý như một tập thể thực thụ. Nhiều netizen cho rằng chính dàn cast đồng đều, không ai bị “lọt thỏm”, là yếu tố giúp Taxi Driver 3 duy trì sức hút dài hơi và khiến người xem thậm chí còn… ước gì phim kéo dài thêm nhiều phần nữa.