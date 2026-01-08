Chán chẳng có gì xem thì đây chính là phim Hàn dành cho bạn: Nữ chính đẹp lắm luôn, đảm bảo không hối hận
Trong bối cảnh thị trường phim Hàn đang khá trầm lắng, tác phẩm này là một sự lựa chọn đáng để thử.
Thời điểm hiện tại, màn ảnh Hàn đang trải qua khoảng thời gian tương đối ảm đạm. Thế nhưng trong số các bộ phim đang phát sóng, vẫn có một tác phẩm đáng tham khảo mang tên Cơn Say Mùa Xuân (tựa Anh: Spring Fever). Bộ phim thuộc thể loại lãng mạn - hài hước, có sự tham gia của Ahn Bo Hyun và Lee Joo Bin.
Nội dung phim Cơn Say Mùa Xuân xoay quanh câu chuyện tình yêu của Yun Bom và Seon Jae Gyu. Từng chịu những tổn thương, cô nàng Yun Bom đã tới thị trấn nhỏ Sinsu để bắt đầu lại cuộc sống trong vai trò giáo viên trao đổi. Ban đầu, cô khép mình và cố gắng tách rời bản thân với mọi thứ xung quanh. Thế nhưng, mọi thứ đã thay đổi vì người đàn ông tên Seon Jae Gyu.
Seon Jae Gyu là chú của một học sinh mà cô đang dạy. Anh ấy cũng là CEO của một công ty tên JK Power Energy. Dù mang vẻ ngoài giống một tay côn đồ, thế nhưng ẩn chứ trong Seon Jae Gyu là một trái tim tận tâm, chung thủy và luôn biết cách quan tâm người khác.
Sau 2 tập đầu tiên, Cơn Say Mùa Xuân đang ghi nhận phản hồi tích cực từ khán giả. Bộ phim được nhận xét xây dựng những tình tiết hài hước duyên nhưng không lố, nữ chính Lee Joo Bin diễn xuất ở mức ổn nhưng ghi điểm nhờ nhan sắc cực phẩm. Trong khi đó, Ahn Bo Hyun cũng tỏ ra rất hợp với vai nam chính Seon Jae Gyu. Hiện tại, phim được chấm 8,6 điểm trên IMDb và 8,0 trên Mydramalist.
Bình luận của netizen về Cơn Say Mùa Xuân:
- Nữ chính xinh thật sự, đến nỗi để mặt mộc vẫn xinh.
- Nhìn bạn nữ chính xinh, có nét giống Kim Min Ju cựu thành viên Iz*One.
- Trời ơi bựa nha, nhưng mà hài duyên. Ahn Bo Hyun vai này nhìn sáng sủa đẹp trai ghê, đợt xem Những Tế Bào Của Yumi nhìn ảnh như vô gia cư.
- Xem ổn nha, đợi thuyết minh rồi mình mới xem. Ai thích xem kiểu đại ca yêu đương trong lúc đợi phim này thì xem My Sweet Mobster nhé.
- Sau quả Dynamite Kiss chưa kịp nhặt lại não thì đến phim này nữa, nó lố mà cười chết mất.
- Ahn Bo hyun ơi, anh cứ đóng mấy cái vai cá tính, ngầu ngầu hoặc trẩu trẩu như này là được. Đừng thử sức mấy vai công tử hiền lành nữa nha anh. Bộ nào anh đóng vai hiền vai lành nó xem không có cuốn.