177 chủ phương tiện được phát hiện qua camera AI có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, từ 12h ngày 13/12 đến 12h ngày 14/12, hệ thống camera A.I tại km 20 tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai ghi nhận 14.231 phương tiện lưu thông, với tốc độ trung bình 72 km/h.

Qua giám sát, lực lượng chức năng phát hiện 13 trường hợp không thắt dây đai an toàn, không ghi nhận trường hợp nào sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện; toàn bộ các vi phạm đã được thông báo tới chủ phương tiện để xử lý theo quy định.

Cùng thời điểm, dữ liệu trích xuất từ hệ thống camera A.I thí điểm lắp đặt tại nội đô Hà Nội, khu vực nút giao Phạm Văn Bạch – Hoàng Quán Chi, cho thấy 30 trường hợp người điều khiển mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm và 124 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu, vượt đèn đỏ; không phát hiện trường hợp đi ngược chiều.

Tại tuyến đường Lê Văn Lương, camera A.I không ghi nhận trường hợp phương tiện đi sai làn đường. Các vi phạm nêu trên đã được chuyển đến Công an TP Hà Nội và các đơn vị chức năng để tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.

Danh sách 177 phương tiện vi phạm cụ thể như sau:

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể thực hiện theo các cách dưới đây:

- Tra cứu trên website chính thức của Cục Cảnh sát Giao thông:

Bước 1: Truy cập: https://www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-pham.html

Bước 2: Nhập biển số xe, chọn loại phương tiện, nhập mã captcha → bấm Tra cứu.

Bước 3: Nếu có vi phạm sẽ hiện thời gian, địa điểm, lỗi, đơn vị xử lý.

- Tải ứng dụng VNeTraffic - ứng dụng giao thông do Bộ Công an quản lý để kiểm tra thông tin vi phạm hoặc gửi phản ánh trực tiếp đến cơ quan chức năng.

Bước 1: Tải ứng dụng trên Google Play/App Store.

Bước 2: Đăng nhập bằng CCCD gắn chip hoặc số điện thoại.

Bước 3: Vào mục “Tra cứu vi phạm”, nhập biển số xe để xem vi phạm.