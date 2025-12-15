Bỏ 2 triệu đồng mua vàng giả rồi mang cầm cố lấy 165 triệu đồng
Giá trị vàng giả khoảng 2 triệu đồng, đối tượng Bình đã cầm cố cho tiệm vàng chiếm đoạt 165 triệu đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Cao Thanh Bình (40 tuổi) thường trú tại xã Trường Long, thành phố Cần Thơ để điều tra về hành vi “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ”.
Theo cơ quan điều tra, vào ngày 4/9/2025, Cao Thanh Bình sử dụng tên giả là Nguyễn Văn Út đến tiệm vàng Kim Long (tại xã Đồng Phú, tỉnh Đồng Nai) cầm cố 2 dây chuyền vàng, tổng trọng lượng là 1,5 lượng với giá 100 triệu đồng, thời hạn cầm 1 tháng. Đến khoảng gần 10h sáng cùng ngày, tiếp tục có một đối tượng khác đến tiệm vàng Kim Long đề nghị cầm 1 sợi dây chuyền vàng, tổng trọng lượng 1 lượng với giá 65 triệu đồng, thời hạn 1 tháng.
Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ đối tượng Cao Thanh Bình. Cơ quan điều tra cũng xác định, trước đó, đối tượng Cao Thanh Bình đã từng thực hiện thủ đoạn tương tự với một tiệm vàng trên địa bàn phường Hòa Lợi, TP.HCM.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.