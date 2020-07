Tất tần tật thông tin về loại sầu riêng ngon nhất thế giới bán tại Việt Nam với giá 1,6 triệu/kg, dù đắt vẫn được giới sành ăn "đổ mua"

Sầu riêng Musang King - "ông vua" của dòng sầu riêng

Sầu riêng Musang King được mệnh danh là ông vua của dòng sầu riêng, luôn khiến các tín đồ ẩm thực phải thổn thức trước hương vị thơm ngon của mình. Thậm chí, chúng còn được xếp vào dòng sầu riêng có hương vị thơm ngon nhất trên thế giới.

Loại trái cây này có nguồn gốc từ bang Sabah Malaysia. Khi khui 1 quả sầu riêng Musang King, bạn sẽ thấy từng múi sầu riêng đều mang màu sắc bắt mắt, cơm vàng như nghệ. Khi ăn vào có vị ngọt và hương thơm đậm đà.

Đặc biệt, hạt của chúng là hạt dẹp chứ không tròn như các loại sầu riêng thông thường. Lúc thưởng thức cho cảm giác rất “ đã”, có thể cắn thật sâu mà không dụng vào hạt bên trong. Chất lượng này khi so sánh với loại sầu cơm vàng hạt lép thơm ngon chỉ hơn chứ không hề thua kém.

Sầu riêng Musang King. Hình minh họa.

Vì sao có giá bán cao đến như vậy

Giá bán hiện tại của sầu riêng Musang King được xách tay về Việt Nam dao động từ 1 - 1,6 triệu đồng/kg. Ngoài ra, một số đơn vị còn nhập loại nguyên trái đông lạnh, giá vào khoảng 1,5 triệu đồng mỗi kg. Mức này đắt gấp 4-5 lần sầu riêng được trồng tại Việt Nam. Ở Malaysia, giá sầu riêng Musang King khoảng 15 USD/kg, tương đương 347.000 đồng.

Không phải ngẫu nhiên mà giống sầu riêng Musang King lại có mức giá đắt đỏ đến như vậy. Cũng như các sản phẩm tiến vua khác, Musang King được lựa chọn từ nguồn gốc các loại sầu riêng ngon nhất thế giới hiện nay.

Sầu riêng Musang King Mức này có mức giá đắt gấp 4-5 lần sầu riêng được trồng tại Việt Nam. Hình minh họa.

Giải đáp vấn đề giá của sầu riêng Musang sao lại cao như vậy, các lý do được đưa ra như sau:

- Thứ nhất, vì nó được mệnh danh là “vua sầu riêng”. Đây chính là thương hiệu đại diện cho sự cao cấp. Giá thành của mọi sản phẩm đều được định giá dựa trên yếu tố thương hiệu. Giá trị thương hiệu càng cao thì cũng đồng nghĩa với giá thành của sản phẩm cũng không hề thấp.

- Thứ hai, không giống như những loại sầu riêng phổ thông khác, sầu Musang King luôn được chăm chuốt, nắn nót trong tất cả mọi khâu, nhất là trong khâu bảo quản. Được nhập khẩu trực tiếp từ Malaysia với công nghệ lạnh bảo quản đỉnh cao, từng múi sầu riêng luôn giữ được vị tươi ngon, béo ngậy như chín cây. Do đó, giá thành sản phẩm phải cộng gồm cả phần chi phí công nghệ này.

- Lý do thứ ba, đây được xem là lý do cốt lõi, đó chính là chất lượng của sản phẩm. Điều đặc biệt nhất của sầu riêng Musang King là múi sầu riêng ăn khá keo, không bị bở do được người dân thu hoạch trực tiếp khi quả chín cây, tự rụng. Chính vì thế quả sầu luôn giữ được chuẩn được vị tươi ngon truyền thống trong từng trái sầu riêng.

Bật mí kinh nghiệm chọn sầu riêng Musang King chất lượng

Sầu riêng Musang King là loại trái cây nhập khẩu nên không thể tránh khỏi được tình trạng bị tồn kho. Bên cạnh đó, lợi dụng giá thành cao và sự ưa chuộng của thị trường, số ít nhà cung cấp đã nhập 1 giống sầu riêng có bề ngoài tương tự và dán mác sầu Musang King nhập khẩu để đánh lừa khách hàng. Điều này đã trở thành nỗi hoang mang lớn của người tiêu dùng.

Vậy làm thế nào để chọn được loại sầu riêng chất lượng, có một vài mẹo sau đây sẽ giúp bạn có được những múi sầu riêng thơm ngon nhất.

- Hầu hết các loại sầu riêng nhập khẩu về thị trường Việt Nam đều là đông lạnh và có tem nhãn mác ghi thông tin đầy đủ. Vì vậy, bạn cần kiểm tra rõ ràng các thông tin có trên bao bì của sản phẩm khi chọn mua. Đặc biệt là ngày sản xuất và hạn sử dụng. Lúc này, bạn hãy ưu tiên lựa chọn những sản phẩm có ngày đóng gói gần nhất.

- Những múi sầu riêng Musang King chính hãng sẽ có màu vàng nghệ và mịn màng. Các múi sầu riêng đóng gói phải còn nguyên vẹn, không bị dập nát. Vì vậy, bạn nên lưu ý chi tiết này để lựa chọn đúng cho mình sản phẩm tốt nhất.

- Khi mua sầu riêng Musang King, việc kiểm tra và đánh giá mùi hương của sản phẩm cũng rất quan trọng. Điều này sẽ giúp bạn có thể đánh giá về chất lượng của sầu riêng. Bạn hãy nhớ sầu riêng Musang King không có mùi nồng như các loại sầu riêng khác.

- Hạn hãy đến những địa chỉ cung cấp trái cây nhập khẩu uy tín hoặc các siêu thị lớn để mua sầu riêng. Tại đây, bạn sẽ có thể yên tâm hơn về mức giá và chất lượng của sản phẩm.

Bảo quản sầu riêng Musang King như thế nào

Vì là hàng nhập khẩu nên sầu riêng Musang King thường có hạn sử dụng dài. Tuy nhiên, nếu không biết cách bảo quản sầu riêng sẽ nhanh bị hỏng. Và tất nhiên, hàm lượng chất dinh dưỡng và hương vị cũng bị giảm đi đáng kể.

Đối với các hộ gia đình, khi mua sầu riêng về có thể bảo quản trong tủ lạnh với nhiệt độ từ 4 đến 8 độ C. Và bạn hãy nhớ dùng bọc thực phẩm bọc kín sầu riêng trước khi cất vào tủ.

Tuy nhiên do sầu riêng có mùi khá đặc trưng nên trong quá trình bảo quản nên để sầu riêng vào một ngăn riêng biệt tránh tình trạng các thực phẩm khác bị ám mùi.

Các địa điểm cung cấp chính hãng loại sầu riêng Musang King

Hiện nay giống sầu riêng Musang King đã được nhập khẩu chính hãng về Việt Nam. Các loại trái cây này thường khá kén người dùng, thường thì chỉ có giới thượng lưu mới thường hay tiêu dùng loại trái cây này. Tuy nhiên hiện tại, đã có những nơi lai giống và tự trồng được.

Mặc dù thế nhưng chất lượng của dòng sầu riêng nhập khẩu vẫn đạt chuẩn mà các giống sầu riêng trong nước chưa có được. Việc tìm một nhà cung cấp sầu riêng chính hãng Malaysia vẫn còn tương đối khó khăn. Bạn có thể tham khảo mua tại 3 kênh bán hàng lớn này:

Hệ thống các siêu thị lớn

Sầu riêng Musang King đã có mặt tại hệ thống các siêu thị. Đặc biệt các siêu thị lớn trên cả nước hầu như đều cung cấp sầu riêng chính hãng. Vậy nên nếu bạn muốn tận hưởng vị ngon của loại sầu riêng “đỉnh cao” này thì hãy đến siêu thị.

Bạn chỉ cần tìm đến gian hàng hoa quả. Ở đó bạn sẽ thấy ngay sầu riêng Musang King được đóng gói chuẩn.

Hệ thống các trang thương mại điện tử

Hệ thống các trang thương mại điện tử cũng là một địa chỉ cho bạn lựa chọn. Bạn không cần ra khỏi nhà mà chỉ cần đặt mua online. Trong thời gian ngắn thì dịch vụ giao hàng sẽ đưa đến cho bạn túi sầu riêng Musang King ngon.

Một lưu ý nhỏ dành cho bạn, khi mua hàng online, bạn nên mua sầu riêng của những người bán có số lượng sản phẩm đã bán lớn. Điều này chính là minh chứng quan trọng khẳng định sầu riêng của họ được rất nhiều người dùng tin tưởng.

Hơn nữa, việc đọc review của những khách hàng trước đó cũng giúp bạn đánh giá và lựa chọn đúng những sản phẩm chất lượng.

Hệ thống các cửa hàng chuyên bán trái cây nhập khẩu uy tín

Sầu riêng Musang King là một loại trái cây nhập khẩu, vì vậy để mua được sản phẩm chất lượng bạn có thể tìm mua loại quả này tại các cửa hàng chuyên bán trái cây nhập. Nhưng nhớ là bạn phải mua ở những hệ thống uy tín và có hoạt động kinh doanh đáng tin cậy.

Những cửa hàng bán trái cây nhập khẩu uy tín là những cửa hàng lâu năm, cửa hàng quen của bạn. Hoặc những cửa hàng nhận được nhiều feedback tích cực cũng là địa chỉ bạn nên lựa chọn.