Nghị quyết mới của HĐND TP Hà Nội đã chốt phương án xây dựng vùng phát thải thấp (LEZ) tại khu vực Vành đai 1. Đáng chú ý, thành phố sẽ áp dụng lộ trình thí điểm theo từng bước, thay vì cấm ngay các phương tiện chưa đạt chuẩn khí thải từ giữa năm 2026 như dự kiến trước đó.

Giai đoạn 1: Thí điểm thu hẹp theo khung giờ tại quận Hoàn Kiếm (Từ 1/7/2026 - 31/12/2026)

Trong nửa cuối năm 2026, Hà Nội bắt đầu thử nghiệm mô hình LEZ tại khu vực 1 và 2 thuộc phường Hoàn Kiếm. Các biện pháp quản lý chủ yếu mang tính chất khuyến khích kết hợp điều tiết giao thông theo giờ.

Thời gian giới hạn: Tất cả các xe (trừ xe ưu tiên theo luật định hoạt động 24/24h) bị hạn chế lưu thông từ 19h đến 24h vào các ngày thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật tại khu vực phố đi bộ quanh hồ Gươm và chợ đêm.

Vận tải công nghệ (Xe ôm, shipper): Thành phố không cấm hoàn toàn mà chỉ khuyến khích hạn chế hoạt động. Các ứng dụng gọi xe có trách nhiệm chủ động điều hướng phương tiện trên hệ thống điều hành.

Xe máy của người dân: Khuyến khích hạn chế các dòng xe mô tô sản xuất/nhập khẩu trước năm 2008 và xe gắn máy trước năm 2016; đồng thời vận động người dân chuyển sang phương tiện xanh hoặc xe công cộng.

Quy định với ô tô và xe tải:

Ô tô từ 16 chỗ trở lên, xe tải dưới 2 tấn: Chỉ được chạy ngoài giờ cao điểm (nếu vào giờ cao điểm phải có văn bản đồng ý của Công an TP). Riêng xe buýt, xe đưa đón học sinh/công nhân được đi lại nhưng khuyến khích đổi sang năng lượng sạch.

Xe tải từ 2 đến 3,5 tấn và trên 3,5 tấn: Chỉ được hoạt động từ 21h đến 6h sáng hôm sau. Di chuyển ngoài khung giờ này cần có sự cấp phép bằng văn bản của Công an TP hoặc Sở Xây dựng (đối với xe trên 3,5 tấn).

Giai đoạn 2: Mở rộng địa bàn và siết chặt xe kinh doanh (Từ 1/1/2027 - 31/12/2027)

Phạm vi thí điểm sẽ mở rộng sang khu vực 1, 2 và 3 (gồm cả địa bàn Hoàn Kiếm và Cửa Nam). Chế tài đối với các phương tiện vận tải thương mại và xe tải nặng sẽ bắt đầu thắt chặt hơn:

Xe ôm, shipper công nghệ: Chính thức cấm lưu thông đối với các phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch (xăng, dầu) trong khu vực LEZ.

Xe tải lớn (trên 3,5 tấn): Bị cấm hoàn toàn, không được phép lưu thông trong vùng phát thải thấp ở giai đoạn này.

Xe máy cá nhân: Vẫn duy trì phương án khuyến khích hạn chế đối với xe mô tô đời cũ (trước 2008) và xe gắn máy đời cũ (trước 2016).

Giai đoạn 3: Áp dụng toàn Vành đai 1, cấm xe máy xăng không đạt chuẩn (Từ 1/1/2028 trở đi)

Đây là giai đoạn LEZ được triển khai đồng bộ trên toàn bộ phạm vi vành đai 1, chia làm hai mốc quản lý chính:

Từ 1/1/2028 đến 31/12/2029 và sau 2030: Cấm xe máy xăng làm dịch vụ công nghệ tại khu vực này.

Chính thức quản lý khí thải xe cá nhân: Từ ngày 1/8/2028, Hà Nội sẽ cấm các loại xe máy chạy xăng của người dân nếu phương tiện đó không đạt tiêu chuẩn khí thải từ mức 3 trở lên theo Quy chuẩn quốc gia (QCVN 99:2025/BNNMT).