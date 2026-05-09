Ngày 8/5, đại diện Phòng Quản lý môi trường (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội) cho biết trong kỳ họp HĐND TP vào ngày 11/5 tới, dự kiến Hà Nội sẽ xem xét, thông qua lộ trình triển khai vùng phát thải thấp tại Hà Nội, áp dụng từ ngày 1/7/2026.

Đáng chú ý, theo lãnh đạo Phòng Quản lý môi trường, trong giai đoạn đầu thí điểm vùng phát thải thấp, từ ngày 1/7/2026 đến hết tháng 12/2026, Hà Nội chưa cấm xe máy xăng cá nhân đi vào bên trong khu vực phát thải thấp.

Đối với xe máy xăng phục vụ hoạt động kinh doanh vận tải (shipper, xe ôm công nghệ), vị này cho biết đến trưa 8/5, thành phố vẫn chưa "chốt" phương án cuối cùng.

"Trước đó theo đề án, Hà Nội sẽ hạn chế các xe máy xăng phục vụ hoạt động kinh doanh vận tải vào vùng phát thải thấp. Tuy nhiên, đến sáng nay, có một số quan điểm đánh giá nếu cấm sẽ tác động tới một số nhóm người yếu thế, nên đang xem xét, bàn bạc lại kỹ lưỡng", lãnh đạo Phòng Quản lý môi trường thông tin.

Cũng theo lãnh đạo Phòng Quản lý môi trường, do đây là mô hình chưa từng có tiền lệ tại Việt Nam, các cơ quan chuyên môn của Hà Nội đang rà soát kỹ lưỡng các giải pháp nhằm đảm bảo tính đồng bộ giữa thực tiễn và khung pháp lý trước khi triển khai.

Theo nội dung đề án, trong giai đoạn 1, từ 1/7 đến 31/12, Hà Nội dự kiến thí điểm vùng phát thải thấp tại phường Hoàn Kiếm, với phạm vi gồm 11 tuyến phố: Tràng Tiền, Hàng Khay, Lê Thái Tổ, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Buồm, Mã Mây, Hàng Bạc, Hàng Mắm, Nguyễn Hữu Huân, Lý Thái Tổ.

Trong vùng phát thải thấp , xe máy xăng bị cấm lưu thông từ 18h đến 24h thứ Sáu, từ 6h đến 24h thứ Bảy, Chủ nhật. Xe mô tô, xe gắn máy xăng hoạt động kinh doanh trên nền tảng phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải cũng bị cấm.

Các loại ô tô tải dưới 2 tấn, đáp ứng quy chuẩn khí thải mức 4, chỉ được phép hoạt động ngoài giờ cao điểm. Ô tô tải từ 2 đến dưới 3,5 tấn, đáp ứng quy chuẩn khí thải mức 4, chỉ được phép chạy từ 21h đến 6h hôm sau và phải được Công an thành phố chấp thuận bằng văn bản. Ô tô tải trên 3,5 tấn bị cấm hoạt động.

Ô tô từ 16 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe đưa đón học sinh) tại các tuyến phố trong khu vực phố cổ và xung quanh Hồ Hoàn Kiếm ở các phường Hoàn Kiếm, phường Cửa Nam phải đạt mức 4 theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải ô tô tham gia giao thông đường bộ (quy chuẩn). Phương tiện này bị cấm lưu thông từ 6h đến 9h và từ 16h đến 19h30 hàng ngày.

Xe buýt, xe đưa đón học sinh, khí thải phải đạt mức 4 theo quy chuẩn. Xe dưới 16 chỗ sử dụng nhiên liệu hóa thạch, khí thải phải đạt mức 4.