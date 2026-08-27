Do đợt nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 kéo dài và rơi đúng vào những ngày đầu tháng, kế hoạch chi trả lương hưu cùng các khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) tại 34 địa phương trên cả nước sẽ diễn ra chậm hơn thường lệ. Cơ quan bảo hiểm xã hội đã xây dựng phương án phân luồng thanh toán nhằm bảo đảm quyền lợi tài chính cho người dân diễn ra an toàn, thông suốt ngay sau khi kỳ nghỉ kết thúc.

Nguyên nhân lịch chi trả tháng 9/2026 dời ngày

Căn cứ Thông báo số 9441/TB-BNV năm 2025 của Bộ Nội vụ, khối cơ quan hành chính, sự nghiệp và các đoàn thể chính trị - xã hội bước vào kỳ nghỉ Quốc khánh kéo dài 05 ngày liên tục (từ ngày 29/8/2026 đến hết ngày 02/9/2026) nhờ giải pháp hoán đổi ngày công thứ Hai (31/8) làm bù sang thứ Bảy (22/8). Khối doanh nghiệp ngoài nhà nước cũng áp dụng các khung nghỉ lễ liền kề tương ứng.

Trong khi đó, Điều 17 Quy trình ban hành kèm Quyết định 2222/QĐ-BHXH năm 2025 (sửa đổi tại Quyết định 313/QĐ-BHXH năm 2026) quy định rõ: tiền chế độ hằng tháng qua thẻ ngân hàng được xử lý vào 2 ngày làm việc đầu tiên của tháng.

Khi các mốc này trùng vào dịp nghỉ lễ hoặc cuối tuần, tiến độ giao dịch tự động lùi sang ngày làm việc kế tiếp. Do đó, tiền chi trả lương hưu tháng 9/2026 chỉ có thể bắt đầu từ thời điểm hết kỳ nghỉ lễ.

Phân luồng chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng (ATM)

Nhằm giảm tải hệ thống và bảo đảm độ chính xác tuyệt đối trong khâu đối chiếu dữ liệu, việc chuyển tiền vào tài khoản cá nhân tại 34 tỉnh, thành phố được chia thành hai đợt (chậm nhất ngày 03/9/2026 theo khung chung):

Nhóm 1 (Nhận tiền vào ngày làm việc đầu tiên sau lễ - dự kiến ngày 03/9/2026): Áp dụng cho người hưởng tại 23 tỉnh, thành phố gồm TP.HCM, Hải Phòng, Cần Thơ, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Nghệ An, Huế, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk, Sơn La, Điện Biên, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hưng Yên, Ninh Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Vĩnh Long, Cà Mau và An Giang.

Nhóm 2 (Nhận tiền vào ngày làm việc thứ hai sau lễ): Triển khai tại 11 địa phương gồm Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Nai, Lai Châu, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Lào Cai, Quảng Ngãi, Tây Ninh và Đồng Tháp.

Trường hợp riêng tại Hà Nội: Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội ấn định lịch chuyển khoản lương hưu vào ngày làm việc thứ hai của tháng. Do đó, người thụ hưởng chế độ trên địa bàn Thủ đô sẽ nhận được tiền vào tài khoản vào thứ Sáu, ngày 04/9/2026.

Thời gian phát lương hưu trực tiếp bằng tiền mặt

Quy trình phát tiền mặt cho người cao tuổi và các đối tượng chính sách tiếp tục được cơ quan BHXH phối hợp với hệ thống bưu điện thực hiện theo 2 giai đoạn:

Tại các điểm chi trả xã, phường: Bắt đầu triển khai từ ngày 03/9 đến hết ngày 10/9/2026 trong giờ hành chính. Bàn chi trả chỉ đóng sớm hơn ngày 10 nếu đã hoàn tất 100% danh sách người nhận. Riêng địa bàn Hà Nội, công tác phát tiền mặt được triển khai sau ngày 04/9/2026.

Tại các bưu cục, điểm giao dịch của đơn vị chi trả: Những trường hợp chưa kịp nhận tiền ở đợt đầu sẽ tiếp tục đến bưu cục để nhận từ ngày 11/9 đến hết ngày 23/9/2026.

Lịch phát tiền cụ thể tại từng tổ dân phố hay thôn xóm do cơ quan bảo hiểm xã hội cơ sở và đơn vị bưu điện niêm yết công khai. Người nhận chế độ nên chủ động cập nhật bảng tin tại địa bàn cư trú để nắm bắt chính xác thời gian và địa điểm nhận tiền.