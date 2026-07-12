Theo thông báo mới nhất trên trang chủ Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, thời gian gần đây, tại TP. Hồ Chí Minh rộ lên tình trạng các đối tượng xấu tiếp cận người lao động qua mạng xã hội hoặc la cà ngay tại khu vực tiếp nhận hồ sơ để chèo kéo. Chúng hứa hẹn sẽ giúp làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp cực nhanh với những lời có cánh như bao nộp là duyệt, xử lý hồ sơ thần tốc hay nhận tiền ngay lập tức. Để đổi lấy dịch vụ này, người lao động phải trả một khoản phí dịch vụ cao ngất ngưởng, hoàn toàn trái với quy định của pháp luật.

Nguy hiểm hơn cả việc mất tiền phí, những kẻ này còn giăng bẫy để đánh cắp dữ liệu cá nhân. Chúng khéo léo dụ dỗ nạn nhân cung cấp căn cước công dân (CCCD), số tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP hoặc yêu cầu quét các mã QR độc hại, truy cập vào đường link giả mạo.

Theo các chuyên gia an ninh mạng, một khi đã nắm được những thông tin cốt lõi này, kẻ gian có thể dễ dàng rút sạch tiền trong tài khoản hoặc sử dụng danh tính của nạn nhân để thực hiện hàng loạt hành vi vi phạm pháp luật khác.

Trước tình hình phức tạp này, bà Nguyễn Văn Hạnh Thục, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm TP. Hồ Chí Minh đặc biệt nhấn mạnh rằng cơ quan nhà nước hoàn toàn không thu bất kỳ khoản phí nào khi tiếp nhận và giải quyết hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp. Người lao động tuyệt đối không giao nộp giấy tờ tùy thân, mã xác thực cho người lạ hay chuyển tiền cho bất kỳ cá nhân nào hứa hẹn làm hộ hồ sơ.

Thay vì tin lời cò mồi trên mạng, người dân hoàn toàn có thể tự nộp hồ sơ trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia. Hệ thống hiện nay đã được tối ưu hóa để người dùng dễ dàng thực hiện các thao tác xác thực trên môi trường điện tử. Việc chủ động thao tác trên hệ thống chính thống không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại mà còn là lá chắn vững chắc nhất để bảo vệ an toàn thông tin cá nhân trước vấn nạn lừa đảo mạng.

Nếu gặp khó khăn trong quá trình nộp hồ sơ online, người lao động có thể trực tiếp đến các điểm tiếp nhận của Trung tâm Dịch vụ việc làm. Tại đây, đội ngũ cán bộ sẽ trực tiếp hướng dẫn cách tạo tài khoản, nộp hồ sơ trực tuyến và hoàn thiện thủ tục ngay tại quầy mà không cần qua bất kỳ khâu trung gian nào.

Nhằm tạo sự thuận tiện tối đa, trung tâm hiện đã mở rộng mạng lưới tiếp nhận rộng khắp thành phố. Người dân có thể ghé trực tiếp trụ sở chính trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường Gia Định), trụ sở 2 trên Đại lộ Bình Dương (phường Thuận Giao), hoặc trụ sở 3 trên đường Cách Mạng Tháng Tám (phường Bà Rịa). Bên cạnh đó là các điểm giới thiệu việc làm vệ tinh trải dài tại các khu vực Khánh Hội (Quận 4), Chợ Lớn (Quận 5), Trung Mỹ Tây (Quận 12), Tân Bình, Thủ Đức và Bình Mỹ. Tất cả các địa điểm này đều cam kết phục vụ tận tình và hoàn toàn miễn phí.

Trong trường hợp phát hiện bất kỳ dấu hiệu chèo kéo, thu phí trái phép hay nghi ngờ lừa đảo, người lao động cần lập tức dừng giao dịch và phản ánh ngay qua đường dây nóng 0283.5147186 để cơ quan chức năng kịp thời can thiệp, bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.