Tạt axit để trả thù, người phụ nữ thay tên đổi họ lẩn trốn suốt 20 năm

Ngày 12/9, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Hà Nam cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an tỉnh Ninh Thuận bắt giữ Nguyễn Thị My (SN 1960), trú tại xã Thanh Tuyền, Thanh Liêm (nay là phường Thanh Tuyền, TP Phủ Lý) - theo quyết định truy nã số 09 ngày 25/7/2002 của Công an tỉnh Hà Nam về tội cố ý gây thương tích.



Trước đó, vào ngày 26/11/1998, do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm, My đã dùng axit H2SO4 loại 70% tạt vào mặt và người anh Đỗ Đức Giang (trú tại Kiện Khê, huyện Thanh Liêm) khiến anh Giang bị thương tật 68%.

Thay tên đổi họ, Nguyễn Thị My đã trốn suốt 20 năm qua

Sau đó, My bị bắt và bị Toà án nhân dân tỉnh Hà Nam và Toà án nhân dân tối cao tuyên phạt 7 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Trong quá trình thi hành án, do sức khoẻ yếu nên vào ngày 25/1/2000, My được tạm hoãn thi hành án.

Tuy nhiên, trong thời gian này, My đã bỏ trốn khỏi địa phương để vào một số tỉnh miền Nam sinh sống và thay tên đổi họ.



Ngày 9/9/2022, cơ quan chức năng tỉnh Hà Nam đã phối hợp với công an Ninh Thuận phát hiện và bắt giữ khi My đang lẩn trốn tại khu phố 1 phường Bảo An (TP Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận).

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đã bàn giao My cho Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Nam để thi hành bản án theo quy định.