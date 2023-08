Tập cuối King the Land: Yoona cưới Lee Jun Ho, rating liệu có lập kỷ lục mới?

Vậy là King the Land - Khách Sạn Vương Giả đã chính thức bước đến tập cuối cùng. Dự án hài - lãng mạn của JTBC khiến khán giả trải qua nhiều cung bậc cảm xúc và thăng trầm, không chỉ về cốt truyện tình yêu của Yoona - Lee Jun Ho mà còn có những ồn ào bên ngoài dự án. Sau cùng, tập cuối King the Land "chốt sổ" với rating 13,8% trung bình toàn quốc, cũng là con số cao nhất từ đầu phim đến nay. Tuy vậy, phim vẫn chỉ dừng chân ở hạng 7 trong danh sách 10 phim có rating cao nhất mọi thời đại của JTBC.

Sau lời chia xa đột ngột ở cuối tập trước, Sa Rang (Yoona) đã khiến khán giả tạm thời bình tĩnh ở đoạn đầu tập cuối King the Land khi tiết lộ rằng cô muốn nghỉ làm, theo đuổi ước muốn của riêng mình. Cụ thể, Sa Rang muốn mở một khách sạn riêng, tự mình làm chủ chứ không muốn làm công tại King the Land nữa. Ngoài ra, cô muốn thôi việc để có sự tự do yêu đương với Gu Won (Lee Jun Ho) mà không sợ ảnh hưởng sự nghiệp.

Nói là làm, Sa Rang đã có cuộc gặp mặt cuối cùng với chủ tịch rồi chính thức nghỉ việc. Có thêm số tiền tiết kiệm đến 6 con số và chi phí 150 triệu won (hơn 2,7 tỷ đồng) từ việc bán củ sâm quý của bà, Sa Rang đã có thể thoải mái mở khách sạn theo ý thích. Về sau theo tiết lộ từ cô bạn Pyong Hwa, khách sạn mang tên Amor này của nữ chính King the Land luôn trong tình trạng hết phòng.

Về phần Gu Won, anh trở thành một tổng giám đốc giỏi giang tại tập đoàn. Nam chính King the Land cũng thăng chức cho Sang Sik lên làm trưởng bộ phận chiến lược. Với chị gái Hwa Ran, sau cùng cô đã quyết định buông bỏ tham vọng và dành thời gian yêu thương con trai của mình.

Về sau, Gu Won đã cầu hôn Sa Rang tại khách sạn của cô. Cả hai đã có một lễ cưới hoành tráng, lộng lẫy ngay tại khách sạn King the Land, với sự chứng kiến và chúc phúc của tất cả người thân, bạn bè và đồng nghiệp. Cuộc tình của "tổng tài" Gu Won và "nhân viên ưu tú" Sa Rang chính thức có kết đẹp ở tập cuối King the Land.

Có thể thấy, phần lớn các nhân vật King the Land đều có đoạn kết khá ý nghĩa. Bố mẹ của Gu Won có vẻ như đang ngầm cho nhau cơ hội làm quen lại từ đầu, còn Hwa Ran đang bình yêu bên con trai. Hội bạn của Gu Won và Sa Rang đều có đoạn kết ổn thỏa cho mình, ngoại trừ cô bạn Da Eul. Nhiều khán giả cảm thấy chuyện nhà của Da Eul vẫn chưa được giải quyết ổn thỏa, khi chồng của cô nàng vẫn khá tồi, đến tập cuối King The Land vẫn còn hay phàn nàn, hách dịch và chưa hiểu ra nỗi khổ của vợ. Một số ý kiến cho rằng cả hai nên tách nhau ra, thế nhưng cũng không dễ khi Da Eul còn có con gái.

Nhân vật Da Eul chưa có cái kết thỏa đáng bên "chồng tồi"

Đây có lẽ là tuyến nhân vật phụ chưa thật sự trọn vẹn của King the Land, dù cho phim đã có đoạn kết đẹp cho cặp chính như mong đợi. Phim còn mang đến cho người xem một "ngoại truyện" nho nhỏ ở phút cuối, là món quà đáng yêu mà Yoona và Lee Jun Ho dành tặng cho những ai đã yêu thương bộ phim đến tận khoảnh khắc cuối cùng.

Ảnh: JTBC