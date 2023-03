Tập 3 MIQVN2023: Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu lặng người khi bị Huỳnh My mỉa mai, netizen nhận xét HLV quá hiền

Mở đầu tập 3, các thí sinh đã có buổi huấn luyện và đào tạo về kỹ năng catwalk do Master Coach Hoàng Thùy hướng dẫn. Trong phần thực hiện thử thách phụ "catwalk trên cầu thang cùng vải lụa chiffon", các thí sinh đã thể hiện được sự sáng tạo và cố gắng của mình.

Cuối cùng, Nguyễn Trang Nhung team HLV Quỳnh Hoa đã chiến thắng thử thách phụ tại lớp học Master Class.

Trong tập 3, các thí sinh bước vào thử thách catwalk tại Purple Universe. Đặc biệt, độ khó của thử thách đã tăng thêm khi đây không chỉ là màn trình diễn theo từng team mà tất cả thí sinh phải nối thành một show diễn liền mạch của 4 team.

Phần trình diễn đầu tiên của team HLV Thủy Tiên với phần thể hiện của Tường San trong vị trí first face. Sự xuất hiện lần lượt của Tường San - Hà Đan - Thiên Hân - Huỳnh My - An Nhi của team Vàng với những bước đi uyển chuyển đã thể hiện được thần thái của một quý cô thập niên 90.

Mặc dù Thiên Hân bị té ngay lúc posing cuối cùng nhưng cô đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và tiếp tục pose dáng.

Tiếp đến là phần trình diễn của team HLV Mai Ngô. Mỹm Trần - Kim Kim - Dịu Thảo - Nikkie Song Phúc - Huy Hoàng lần lượt bước ra và thể hiện phần thi của mình tại Purple Universe. Những bước catwalk của Mỹm Trần và Kim Kim đã thể hiện được sự tự tin và quyến rũ của một cô gái thập niên 90. Tuy nhiên, khi đến thử thách bàn xoay Mỹm Trần và Kim Kim đã không giữ được sự tự tin vốn có khi bị mất thăng bằng ngay trên sân khấu.

Cuối cùng là sự xuất hiện của vedette Huy Hoàng bị đánh giá là "diễn lố quá mức" khi pose dáng trên bàn xoay quá lâu với loạt cử chỉ "ố dề" đã khiến vedette Team Xanh mất điểm trong mắt giám khảo.

Tiếp theo là phần trình diễn của Team Cam với màn trình diễn của 3 thí sinh Hà Anh - Trần Quân - Tây Hà. Là Team còn số lượng thành viên ít nhất của chương trình, HLV Chế Nguyễn Quỳnh Châu đã "biến" một bài toán khó thành một màn trình diễn cực kỳ đặc sắc.

Phần chào kết đầy sáng tạo của Team Cam khi cả 3 thí sinh đều pose dáng trên bàn xoay như một điểm nhấn đặc biệt mà gần như không team nào làm được.

Kết thúc phần thi của team Cam là sự xuất hiện của những quý cô sành điệu của team Đỏ - Quỳnh Hoa. Trong phần thi này, Shinsa Phạm giữ vị trí first face và Trang Nhung chính là vedette của Show diễn tại Purple Universe. Các quý cô team Đỏ đã hoàn thành phần thi đầy ấn tượng nhưng khoảnh khắc Kỳ Hân quên bài làm ảnh hưởng đến đội hình của Team đã khiến HLV Quỳnh Hoa khá sốc.

Kết thúc những màn trình diễn tại Purple Universe, các HLV bước vào vòng đánh giá và loại cực kỳ hồi hộp và gây cấn. Trước khi bước vào phần đánh giá từng team, Host Hương Giang đã dành nhiều lời khen đến các HLV: "Xin được chúc mừng các HLV. Thật sự là ngày hôm nay các thí sinh đã có sự lột xác rất là lớn. Sáng nay ở lớp Master Class vẫn còn rất nhiều bạn lúng túng, đến buổi thi chính thức đã có rất nhiều bạn giải quyết được vấn đề của mình. Phải ngợi khen các HLV vì đã lột xác các thí sinh của mình rất là xuất sắc".

Và sau những nhận xét từ Ban giám khảo Team Cam - Chế Nguyễn Quỳnh Châu đã xuất sắc giành chiến thắng trong thử thách "Catwalk tại Purple Universe" trong MIQVN2023 - Đại Sứ Hoàn Mỹ.

Với đặc quyền được lựa chọn một Team an toàn, HLV Quỳnh Châu đã chọn Team Xanh - Mai Ngô là Team an toàn khiến ban giám khảo và HLV Mai Ngô bất ngờ với quyết định của Quỳnh Châu.

Huỳnh My bày tỏ thái độ khi bị Quỳnh Châu loại

Và như luật chơi đã đưa ra từ trước, 4 thí sinh của 2 đội thua cuộc sẽ được HLV đưa vào vòng loại trừ. Và 2 thí sinh của Team Quỳnh Hoa vào vòng loại trừ là Kỳ Hân và Shinsa Phạm, 2 thí sinh của Team Thủy Tiên là Huỳnh My và Hà Đan.

Trong phần chia sẻ cuối cùng, Huỳnh My đã khiến mọi người lặng người khi bày tỏ thái độ không đúng mực khi HLV Quỳnh Châu quyết định loại cô.

Quỳnh Châu cho biết đối với trong nghề đôi khi "thái độ quan trọng hơn trình độ" và nhắc chuyện đi thi quốc tế các thí sinh phải tự makeup. Ngay sau khi nghe điều này, Huỳnh My đã đáp trả rằng Quỳnh Châu cũng chưa từng thi quốc tế khiến người đẹp lặng người.

Thái độ của Huỳnh My khiến cư dân mạng tỏ ra khá thất vọng và cho rằng Quỳnh Châu thật sự quá hiền.