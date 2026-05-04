Tào Tháo (155 - 220) là một trong những nhân vật có vai trò và ảnh hưởng quan trọng nhất đối với lịch sử Trung Quốc thời Tam quốc. Người không ưa đánh giá ông là gian hùng lắm mưu nhiều kế, nham hiểm, đa nghi quỷ quyệt; người có đánh giá tích cực gọi ông là nhà chiến lược tài ba, giỏi thu phục lòng người.

Tào Tháo trong phim truyền hình Trung Quốc.

Hậu trạch đa phần là vợ góa của người khác

Về đời tư, Tào Tháo có rất nhiều thê thiếp, và điều đặc biệt là 13 trong số 16 thế thiếp của ông là phụ nữ góa chồng. Theo quan niệm truyền thống của người Trung Quốc, quả phụ là người mang lại sự xui xẻo, bị mọi người coi thường, kỳ thị và tránh xa. Tuy vậy, Tào Tháo không ngại điều này, không chỉ nạp nhiều quả phụ làm thiếp mà còn đối xử rất tốt với những người con riêng của họ.

Theo một số nhà nghiên cứu, Tào Tháo lấy các quả phụ không chỉ vì đam mê sắc dục mà còn nhằm mục đích chính trị rõ rệt. Đầu tiên, ông muốn dùng hôn nhân để củng cố quyền lực. Những bà góa ông lấy về thường xuất thân từ các gia tộc lớn hoặc có tầm ảnh hưởng nhất định ở thời Tam quốc. Việc kết hôn với họ giúp Tào Tháo xây dựng mối quan hệ liên minh với các thế lực địa phương, từ đó củng cố vị thế chính trị của mình.

Tiếp đến, bằng cách thu nhận vợ của các tướng lĩnh hoặc đối thủ đã khuất, Tào Tháo muốn thể hiện sự bao dung và nhân từ, đồng thời giúp xoa dịu và thu phục thuộc hạ cũ của đối phương. Việc này giúp ông nhanh chóng ổn định tình hình tại các vùng đất mới chiếm đóng.

Việc lấy vợ goá của những tướng soái bị mình đánh bại cũng là cách để Tào Tháo khẳng định vị thế người chiến thắng. Chiếm hữu vợ của kẻ thù vừa là hình thức sỉ nhục đối phương, vừa là lời khẳng định quyền lực tuyệt đối của Tào Tháo.

Tào Tháo lấy vợ của một số vị tướng bị tử trận của đối phương.

Tuy vậy, sở thích nạp các quả phụ làm thiếp từng gây cho Tào Tháo hậu quả nghiêm trọng. Vào năm Kiến An thứ 2 (năm 197), Tào Tháo đem quân đi chinh phạt Trương Tú ở Uyển Thành thuộc Kinh Châu. Do thế lực mỏng, Trương Tú nhanh chóng thua và đầu hàng.

Mọi việc tưởng như đã ổn nếu như Tào Tháo không si mê nhan sắc thím dâu góa chồng của Trương Tú. Khi nhìn thấy mỹ nhân này, Tào Tháo liền nạp làm thiếp, để hầu hạ mình trong doanh trại. Điều này khiến Trương Tú cảm thấy nhục nhã nên vùng lên đánh úp Tào Tháo.

Đang say trong chiến thắng và men tình, Tào Thào không kịp trở tay và phải trả cái giá cực đắt trong trận chiến này. Con trai trưởng, người thừa kế sáng giá nhất của Tào Tháo là Tào Ngang nhường ngựa Tuyệt Ảnh của mình cho cha chạy trốn, vì thế mà bị quân của Trương Tú giết chết.

Mãnh tướng trung thành của Tào Tháo là Điển Vi một mình trấn giữ cửa trại, chấp nhận mất mạng để giúp chủ công có thời gian chạy thoát. Tào An Dân - cháu ruột của Tào Tháo - cũng chết trong đám loạn quân.

Cái chết của Tào Ngang khiến cho vợ cả của Tào Tháo là Đinh phu nhân nổi giận. Ngay trước mặt ba quân, tướng lĩnh, bà trách móc chồng chỉ vì thói trăng hoa mà làm chết con trai, vậy mà còn không hề cảm thấy xấu hổ. Sau đó, Đinh phu nhân bỏ về nhà mẹ đẻ, kiên quyết dứt tình với Tào Tháo.

Vợ kế của Tào Tháo xuất thân là kỹ nữ.

Đối xử tốt với con riêng của vợ

Tào Tháo được sử sách ghi nhận là người cha dượng cực kỳ bao dung và tử tế. Ông chẳng những không phân biệt đối xử mà còn nuôi dưỡng, giáo dục và trọng dụng họ.

Khi lấy các quả phụ, ông đem con riêng của họ về phủ sống cùng các con đẻ của mình. Họ được hưởng chế độ ăn mặc, học tập và đãi ngộ không khác gì Tào Phi, Tào Thực.

Khác với nhiều người thời đó thường bắt con riêng của vợ đổi sang họ mình, Tào Tháo cho phép họ giữ lại họ của cha đẻ; điều này cho thấy sự tôn trọng tổ tiên của các con riêng.

Tào Tháo có tới 25 người con.

Tần Lãng là một trong những người con riêng của vợ được Tào Tháo đặc biệt yêu quý. Ông từng nói: "Trên đời này có ai yêu thương con riêng như ta không?". Sau này, Tần Lãng trở thành một đại tướng có năng lực của nhà Ngụy, rất được Tào Duệ (cháu nội Tào Tháo) tin cẩn.

Hà Yến (con của Doãn phu nhân) lớn lên trong cung của Tào Tháo, tính cách có phần kiêu ngạo và thích ăn diện (thường mặc đồ giống vương tử). Dù Tào Phi - con trai của Tào Tháo - rất ghét Hà Yến vì thái độ này, Tào Tháo vẫn luôn bảo vệ và cho Hà Yến môi trường trưởng thành tốt nhất. Để thắt chặt thêm tình cảm gia đình và quan hệ chính trị, Tào Tháo còn gả con gái của mình là Kim Hương công chúa cho Hà Yến.

Các nhà nghiên cứu cho rằng, ngoài tình cảm gia đình, đây là một chiến lược "mua chuộc lòng người" cực kỳ cao tay của Tào Tháo. Bằng cách đối xử tốt với con cái của kẻ thù cũ hoặc thuộc hạ cũ, Tào Tháo xây dựng thành công hình ảnh một nhà lãnh đạo đại lượng, khiến người của các thế lực khác nể phục và dễ dàng đầu hàng hơn vì biết rằng gia quyến của họ sẽ được an toàn.