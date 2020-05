Tạo dựng khối tài sản lên đến hàng tỷ USD, 6 ngôi sao Hollywood này đã phát triển sự nghiệp của mình thế nào?

Thật không ngoa khi nói, nghệ thuật là một lĩnh vực nghề nghiệp khá thú vị bởi chỉ cần có tài, thêm một chút thông minh may mắn thì bất kỳ ai cũng có thể vụt sáng trở thành ngôi sao. Tuy nhiên, vượt xa cả sự thú vị đó, 6 cái tên tại "kinh đô điện ảnh" Hollywood dưới đây đã chứng minh, nghệ thuật là một trong những nghề nghiệp hào nhoáng nhất ở thời điểm hiện tại.

Họ không những có nổi tiếng mà còn dùng chính sự nổi tiếng của mình để mang về khối tài sản khủng lên đến hàng tỷ USD thông qua hoạt động đầu tư kinh doanh,...



Vậy điều gì trong con đường phát triển nghề nghiệp đã giúp 6 nghệ sĩ này giàu có đầy khác biệt so với các đồng nghiệp của họ? Làm thế nào họ không chỉ xuất sắc trong chuyên môn nghệ thuật mà còn có nguồn thu nhập đáng kể ngoài lương?

Dưới đây là cái nhìn cận cảnh hơn về cách 6 người nổi tiếng Hollywood này tạo dựng nên khối tài sản khổng lồ của mình.

Kanye West - tỷ phú mới nhất của Hollywood

Nghệ sĩ Kanye West, 42 tuổi, là một nhà sản xuất thu âm người Mỹ và đồng thời cũng là một ca sĩ nhạc rap. Nhiều người cho rằng anh đã kiếm được rất nhiều tiền từ các album đình đám của mình, nhưng ít ai biết chính thương hiệu thời trang dạo phố Yeezy đã biến anh thành tỷ phú.

Forbes ước tính tài sản của Kanye West trị giá 1,3 tỷ USD, trong khi đó chính anh ta tuyên bố bản thân sở hữu 3,3 tỷ USD.

Theo Forbes, thương hiệu quần áo thể thao Yeezy chiếm đến 96% tổng tài sản của Kanye West (1,26 tỷ USD cổ phần), còn lại là các khoản đầu tư vào cổ phiếu, bất động sản, xe cộ, chăn nuôi,...

Kylie Jenner - tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới

Kylie Jenner đã thực sự gây chú ý vào tháng 3 năm 2019 sau khi Forbes tuyên bố cô là tỷ phú tự thân trẻ nhất từ lúc 21 tuổi. Dựa trên sự nổi tiếng và truyền thông xã hội, cô đã cho ra mắt dòng mỹ phẩm thương hiệu bản thân Kylie Cosmetics - tạo ra doanh thu 360 triệu USD trong năm 2018, chiếm phần lớn thu nhập của mình theo báo cáo từ Forbes

Báo cáo viên Dominic-Madori Davis của Business Insider cho hay vào tháng 11/2019, hãng CoverGirl dưới tên công ty mẹ Coty Inc. đã đồng ý mua lại đa số cổ phần với giá trị 1,2 tỷ USD.

Kylie Jenner, hiện nay bước sang tuổi 22 tuổi, bắt đầu xuất hiện trước công chúng trên chương trình truyền hình thực tế “Keeping Up with the Kardashians" từ năm mới 10 tuổi và có tầm ảnh hưởng truyền thông khá lớn đến người hâm mộ. Đơn cử là doanh thu của Snap đã bị giảm 7% chỉ sau một câu tweet của cô ấy về việc dừng sử dụng ứng dụng này vào năm 2018.

Jay-Z - tỷ phú rapper đầu tiên trên thế giới

Đạt được vị trí tỷ phú vào tháng 6 năm 2019, nghệ sĩ rapper Jay-Z đã bỏ túi khoảng 500 triệu đô từ các album của mình trước thuế, nhưng chính các dự án kinh doanh mới chiếm một phần lớn tài sản của ông.

Với dòng thương hiệu quần áo do chính mình thành lập, ông đã bán cho Iconix với giá 204 triệu đô vào năm 2007 và lại tiếp tục đồng sở hữu nhãn hiệu D'Ussé. Thừa thắng xông lên, Jay-Z đã mua Tidal, dịch vụ phát nhạc trực tuyến với giá 56 triệu đô vào năm 2015. Cổ phần của ông trong công ty hiện nay trị giá 100 triệu USD theo báo cáo của Forbes.

Ngoài ra, Jay-Z cũng không ngại thử đầu tư ở những lĩnh vực kinh doanh khác nhau như sưu tập nghệ thuật tư nhân (70 triệu USD), cổ phần của Uber (70 triệu USD) và bất động sản (50 triệu USD),...

Oprah Winfrey - Tỷ phú kiêm bà hoàng truyền thông

Sinh ra và nuôi dạy bởi người mẹ đơn thân ở vùng nông thôn Mississippi, Oprah Winfrey khởi nghiệp bằng nghề đưa tin. Sau đó, bà trở nên cực kỳ thành công trong suốt 25 năm với vai trò người dẫn chương trình "The Oprah Winfrey Show".

Theo Thời báo Los Angeles, Oprah Winfrey trở thành tỷ phú vào năm 2003. Các khoản đầu tư từ lợi nhuận của "The Oprah Winfrey Show" hiện có giá trị khoảng 2 tỷ USD trên ước tính của Forbes. Kể từ khi chương trình kết thúc vào năm 2011, bà đã dồn sự tập trung vào mạng lưới truyền hình và hợp tác với WW International.

Tích lũy khối tài sản 2,6 tỷ USD ở độ tuổi 66 hiện nay, Oprah Winfrey hoàn toàn chứng minh sự thành công trong việc sử dụng danh tiếng bản thân để xây dựng một đế chế truyền thông hùng mạnh. Bà sở hữu 25,5% mạng lưới truyền hình OWN, 8% cổ phần của WW International và có những hợp đồng sáng tạo nội dung với Apple TV+.

Không đánh mất niềm đam mê diễn xuất của bản thân, tờ tạp chí The Oprah còn chia sẻ bà chính là người lồng tiếng cho các nhân vật trong "Charlotte's Web", "The Bee Movie" và "The Princess and the Frog"; ngoài ra còn những lần đóng vai chính trong "The Butler của Lee Daniels" và "Selma".

Steven Spielberg - Tỷ phú 3 lần đoạt giải đạo diễn xuất sắc nhất Oscar

Steven Spielberg, 73 tuổi, đồng sáng lập DreamWorks Pictures mà sau này đã bán cho NBCUniversal với giá 3,8 tỷ USD vào năm 2016. Forbes công bố người đạo diễn ba lần đoạt giải Oscar này đang sở hữu khối tài sản 3,6 tỷ USD, nhưng nguồn tin của Bloomberg's Billionaires Index lại đưa con số cao hơn nhiều ở mức 6,15 tỷ USD.

Thành công phòng vé của các bộ phim "Jaws", "E.T. the Extra-Terrestrial", "Jurassic Park",... đã đưa ông trở thành đạo diễn có doanh thu cao nhất mọi thời đại.

Tuy nhiên, mặc dù sự giàu có của Steven Spielberg đa số đến từ lợi nhuận làm phim, nhưng ông cũng nhìn thấy cơ hội kinh doanh và được hưởng lợi với vai trò cố vấn chủ đề cho các công viên phim trường Universal dựa trên những bộ phim nổi tiếng của mình.

George Lucas - tỷ phú “cha đẻ” của "Chiến tranh giữa các vì sao" và "Indiana Jones"

Ở độ tuổi 75 với tài sản ước tính ở mức 5,2 tỷ đô theo Forbes, George Lucas hoạt động đa dạng là nhà sản xuất, đạo diễn, diễn viên, tác giả kịch bản và đồng thời chính là chủ tịch của hãng Lucasfilm. Ông được biết đến nhiều nhất với vai trò tác giả của loạt phim khoa học viễn tưởng “Chiến tranh giữa các vì sao” và bộ phim phiêu lưu “Indiana Jones”.

Thực chất ban đầu ông khao khát trở thành một người lái xe đua nhưng sau khi suýt chết trong một vụ tai nạn xe hơi, George Lucas đã lựa chọn theo đuổi công việc làm phim và quyết định học tại USC rồi sau đó thành lập Lucasfilm.

Trong sự nghiệp của mình, bộ phim có doanh thu cao nhất "Star Wars: Episode I - The Phantom Menace" đã mang về 474 triệu USD tại phòng vé và là một trong những phim nổi tiếng nhất thời đại chúng ta. Tuy nhiên, Bloomberg thông tin rằng phần lớn tài sản hiện nay kiếm được là nhờ vào vụ mua bán thương mại 4,05 tỷ USD của hãng phim Lucasfilm cho Disney vào năm 2012.