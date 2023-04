Táo đỏ chưng tổ yến bổ dưỡng nhưng ăn kiểu này rất nguy hiểm

Theo Lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng, Hội Đông y Hà Nội, táo đỏ hay còn gọi là đại táo có vị ngọt, tính âm đi vào 2 kinh Tỳ, Vị. Táo đỏ tác dụng bổ tỳ, vị nhuận tim phổi, an thần, bổ khí huyết, điều hòa các vị thuốc khác. Táo đỏ dùng chữa các bệnh tỳ vị suy nhược, tiêu hóa kém, người mệt mỏi, thiếu máu, mất ngủ bồn chồn. Tuy nhiên, người đầy bụng không nên uống.

Còn tổ yến tính bình, vị ngọt, tác dụng dưỡng âm nhuận táo, ích khí bổ trung, sử dụng lâu ngày. Tổ yến giúp bổ cơ thể, tăng cường thể lực, nâng cao khả năng tính dục ra, còn hỗ trợ giúp dưỡng da đẹp tóc, thân thể khỏe đẹp.

Là thức ăn bổ dưỡng nên nó thường được sử dụng trong cộng đồng. Tuy nhiên nếu không được sử dụng đúng cách sẽ gây hậu quả nghiêm trọng. Mới đây, Bệnh viện Việt Đức tiếp nhận người phụ nữ bị thủng ruột phải cấp cứu do ăn táo đỏ hầm với tổ yến. Bệnh nhân nữ N.T.L (67 tuổi, Hà Nội) vào viện trong tình trạng đau bụng, sốt. Qua khai thác người bệnh không có tiền sử bệnh lý đặc biệt.

Táo đỏ chưng tổ yến (ảnh minh hoạ).

Trước nhập viện 5 ngày, bà L hầm táo đỏ với tổ yến ăn nhưng bà ăn cả quả mà không nhằn hạt. Sau đó bà đau bụng, sốt. Người bệnh được gia đình đưa đi thăm khám, chụp chiếu tại bệnh viện tư nhân thấy hình ảnh theo dõi dị vật ở ruột non.

Người bệnh chuyển khám cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và được chẩn đoán thủng ruột do dị vật. Bà L được các bác sĩ chỉ định mổ cấp cứu kịp thời bằng phương pháp phẫu thuật nội soi ổ bụng, qua đó xác định vị trí tổn thương ở ruột non do bị dị vật có đầu nhọn đâm thủng thành ruột. Tổn thương được các đoạn ruột xung quanh bọc lại.

ThS.BS Tào Minh Châu - khoa Phẫu thuật Cấp cứu Tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã mổ cắt đoạn ruột tổn thương, lấy dị vật, lập lại lưu thông tiêu hóa cho người bệnh. Dị vật được lấy ra là hạt táo đỏ cứng chắc nhọn 2 đầu dài 2cm đâm thủng hai thành của quai ruột tổn thương.

Sau mổ 1 ngày, người bệnh tỉnh táo, mạch, huyết áp ổn định, không sốt, bụng đau nhẹ ở vị trí vết mổ và đã có thể ăn nhẹ.

Từ trường hợp trên, chuyên gia khuyến cáo khi ăn táo tỏ nên bỏ hạt để tránh điều đáng tiếc xảy ra.