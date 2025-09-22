Ngày 22/9, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa xác nhận đang điều tra vụ án mạng nghiêm trọng tại thôn Hoạch Thôn, xã Yên Định. Nạn nhân là cháu T.Q.A (SN 2017). Người gây án được xác định chính là T.Q.V (SN 2012) - anh họ của bé, học lớp 8, cùng địa phương.

Theo thông tin, sáng 20/9, mẹ cháu A. đưa con sang nhà ông bà nội để nhờ trông hộ. Đến chiều, trong lúc chơi, Q.V và A. xảy ra cãi vã. Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, Q.V đã dùng hung khí sát hại em họ rồi nhét thi thể vào bao tải mang đi giấu. Khi bà nội về không thấy cháu, đi tìm thì phát hiện sự thật kinh hoàng.

Xóm nhỏ nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Như Hoàn)

“Xưa nay nó vẫn bình thường, không ngổ ngáo hay hung dữ gì đâu”

Không ai trong thôn Hoạch Thôn có thể tin nổi một cậu bé 13 tuổi vốn dĩ chẳng có gì bất thường, thậm chí còn khá lặng lẽ lại có thể ra tay tàn độc với chính em họ của mình. Một người hàng xóm bàng hoàng kể:

“Bố mẹ nó (nghi phạm) đi Đài Loan (Trung Quốc) nên ở với ông bà. Còn con bé (nạn nhân) thì ở nhà với bố mẹ thôi. Hôm đó thứ Bảy, con bé được nghỉ học, bố mẹ đi làm nên sang nhà ông bà để anh em trông nhau. Không ngờ chuyện lại xảy ra như vậy.

Thằng bé (nghi phạm) vẫn đi học ngang qua đây mua hàng. Tôi thấy xưa nay nó vẫn bình thường, không phải ngổ ngáo hay hung dữ gì đâu. Nhưng tự nhiên thấy vụ việc xảy ra. Sợ quá”.

Nói về những lời đồn đại xung quanh cuộc sống của nghi phạm, người hàng xóm cho biết bản thân cũng không nắm rõ tình hình, chỉ vô tình gặp những khi đi mua hàng cho gia đình: “Bình thường nó đi một mình, chỉ mua những đồ về nhà chứ không phải mua đồ ăn vặt để ăn với bạn bè.”

Không chỉ người lớn, ngay cả các học sinh cùng trường cũng bàng hoàng khi nghe tin. Một em học sinh chia sẻ: “Tính bạn ấy khó gần, ít nói. Trước giờ chỉ thấy những chuyện này trên phim, ai ngờ xảy ra ngay ở chỗ mình nên ai cũng hoảng sợ.”

Một nam sinh vẫn chưa hết bàng hoàng khi câu chuyện xảy ra (Ảnh: Như Hoàn)

Gia đình nạn nhân suy sụp

Nếu người dân xung quanh chưa hết bàng hoàng thì nỗi đau của gia đình nạn nhân càng khó diễn tả. Trong tang thương, bố cháu A. nghẹn ngào:

“Anh và bố V. là anh em ruột. Giờ lo làm ma cho cháu xong mới tính tiếp. Nhà có 2 đứa con, giờ mất đi một. Mẹ nó nằm trong nhà không làm được gì nữa, suy sụp lắm.”

Trong mắt anh, nghi phạm không phải là kẻ xa lạ mà chính là đứa cháu trong nhà. Người cha cay đắng thừa nhận, trước nay V. không hề có biểu hiện bất thường: “Cháu không có dấu hiệu bạo lực hay thần kinh. Có điện thoại bố mẹ bên Đài Loan mua để liên lạc nhưng cũng không được dùng nhiều.”

(Ảnh: Như Hoàn)

Nỗi đau mất con xen lẫn sự bàng hoàng khi kẻ gây án lại chính là người cháu ruột thịt khiến cả gia đình gần như quỵ ngã.

Chính quyền địa phương cũng xác nhận thông tin gây sốc này. Lãnh đạo UBND xã Yên Định cho biết, cháu bé 8 tuổi bị anh họ sát hại, nguyên nhân là mâu thuẫn khi chơi đùa, tranh nhau đồ chơi. Sau khi gây án, cháu trai đã giấu thi thể vào bao tải. Công an tỉnh đã vào cuộc điều tra.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ, nhưng dư luận tại Thanh Hóa và nhiều nơi khác vẫn chưa hết rúng động.