Nạn nhân là cháu T.Q.A (SN 2017, ở xã Yên Định, tỉnh Thanh Hoá).

Đối tượng gây án là T.Q.V. (sinh năm 2012, cùng ở địa chỉ trên, là anh họ của nạn nhân).

Kiểm sát viên Phòng 2, VKSND tỉnh Thanh Hoá kiểm sát khám nghiệm hiện trường (ảnh BVPL)

Vào khoảng 07 giờ sáng ngày 20/9/2025, chị N.T.T (sinh năm 1994), đưa hai con là cháu T.Q.A. và cháu T.Đ.D. đến nhà ông bà nội để nhờ trông coi hộ (bố của T.Q.V. là anh trai ruột của bố cháu T.Q.A.). Lúc này, các cháu Q.A, Đ.D, Q.V và Q.T cùng chơi với nhau tại nhà ông nội.

Đến khoảng hơn 14 giờ chiều cùng ngày, ông bà nội đi gặt lúa nên Q.V ở nhà trông các em.

Trong lúc chơi với nhau thì Q.V và Q.A nảy sinh mâu thuẫn, cãi vã và xô xát. Sau đó, Q.V đã dùng hung khí gây án đối với em Q.A.

Khi bà nội đi làm về nhà không thấy Q.A nên hô hoán mọi người tập trung đi tìm thì mới phát hiện thi thể cháu Q.A trong bao tải.

Được biết, tại Cơ quan Công an, T.Q.V. đã khai báo thành khẩn, trực tiếp chỉ dẫn các vị trí tại hiện trường, lời khai phù hợp tài liệu, chứng cứ đã thu thập được.

Trước đó, gia đình chị N.T.T chia sẻ thông tin lên mạng xã hội tìm kiếm cháu T.Q.A (sinh năm 2017, mất tích).

Liên quan đến thông tin trên, trao đổi với PV, một lãnh đạo UBND xã Yên Định, tỉnh Thanh Hóa xác nhận vụ việc một bé gái 8 tuổi trên địa bàn bị anh họ sát hại rồi nhét vào bao tải đem đi phi tang xảy ra trên địa bàn xã.

Theo vị lãnh đạo này, sự việc xảy ra vào chiều ngày 20/9, trên địa bàn xã Định Tăng cũ, nay là xã Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã vào cuộc làm rõ vụ việc.

"Cháu bé 8 tuổi bị sát hại là con nhà ông chú, còn người anh (học lớp 8; khoảng 13-14 tuổi) là con nhà ông bác. Hôm đó, bố mẹ cháu bé đi gặt lúa nên đem bé gái sang nhà anh trai gửi và giao cho đứa cháu lớp 8 trông coi. Ở nhà, anh em mâu thuẫn tranh nhau đồ chơi nên xảy ra sự việc trên" - vị lãnh đạo xã Yên Định cho biết.

Về thông tin sau khi sát hại bé gái, người anh họ đã cho vào bao tải đưa đi giấu, vị lãnh đạo xã Yên Định khẳng định đó là thông tin đúng sự thật.

"Sau khi sự việc xảy ra, người anh cho thi thể vào bao tải giấu. Khi phát hiện thi thể, cháu đã nhận. Danh tính cũng như chi tiết về vụ việc, công an sẽ có thông tin cụ thể" - đại diện lãnh đạo xã Yên Định cho hay.